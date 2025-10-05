比特币ETF经历32.4亿美元周流入，机构需求增长，推动BTC达到新高点125,000美元

比特币正经历机构兴趣的大幅增长，现货ETF在过去一周吸引了32.4亿美元的资金流入。根据市场分析师Crypto Patel今天发布的数据，本周记录的32.4亿美元流入比特币ETF是BTC历史上第二大周流入量。这一数字凸显了投资者对加密货币日益增长的热情。

比特币ETF作为投资者情绪指标：大规模的周流入表明投资者兴趣复苏，增加了2025年10月及第四季度BTC表现更强劲的可能性，这受到利率下调预期和季节性强势的推动。虽然降低利率通常会刺激经济，但第四季度传统上一直是BTC表现最强的时期之一。

机构资金流入ETF呈上升趋势

从2025年9月29日至10月3日，11只比特币ETF在所有五天内都录得正向资金流入，吸引了32.4亿美元，表明机构胃口激增。

贝莱德的IBIT ETF吸引了本周净流入资金中的18亿美元，成为表现最佳的ETF。这只旗舰比特币ETF在本周流入后进入美国ETF资产管理规模前20名，目前持有价值962亿美元的资产。富达的FBTC位居第二，在本周吸引了6.92亿美元的资金流入，凸显了对BTC投资产品的强劲需求。

这些数字表明比特币ETF的兴趣日益增长，它使机构和个人客户能够在不直接存储数字资产的情况下获得BTC敞口。投资者正将资金投入去中心化代币和其他加密资产，以对冲不断上升的地缘政治不确定性。

比特币ETF提供了一种更合规、更熟悉的方式来利用加密货币的波动环境，这对一些投资者来说可能是令人恐惧的。

BTC创下新的历史高点

本周比特币ETF的显著流入与BTC价格的显著上涨同时发生。今天，比特币在2025年10月5日（星期日）达到了新的历史高点，上涨至125,296.58美元，超过了8月14日创下的前一记录。这一新的攀升受到了避险需求增加的推动。

比特币当前价格为122,988美元。

正在进行的美国政府停摆刺激了比特币作为避险资产的需求。停摆发生是因为民主党人和共和党人无法就批准10月及以后（在下一财政年度开始前）资助政府服务的法案达成一致。