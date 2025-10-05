交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
比特币ETF流入量的增加是一个积极指标，表明更多机构资金正在进入BTC市场，这是价格上涨的催化剂。比特币ETF流入量的增加是一个积极指标，表明更多机构资金正在进入BTC市场，这是价格上涨的催化剂。

比特币ETF经历32.4亿美元周流入，机构需求增长，推动BTC达到新高点125,000美元

作者：Blockchainreporter
2025/10/05 23:10
比特币
BTC$105,478.45+1.82%
Aethir
ATH$0.02592+0.38%
RISE
RISE$0.007966-4.79%
Moonveil
MORE$0.00473-10.09%
bitcoin-portal main

比特币正经历机构兴趣的大幅增长，现货ETF在过去一周吸引了32.4亿美元的资金流入。根据市场分析师Crypto Patel今天发布的数据，本周记录的32.4亿美元流入比特币ETF是BTC历史上第二大周流入量。这一数字凸显了投资者对加密货币日益增长的热情。

比特币ETF作为投资者情绪指标：大规模的周流入表明投资者兴趣复苏，增加了2025年10月及第四季度BTC表现更强劲的可能性，这受到利率下调预期和季节性强势的推动。虽然降低利率通常会刺激经济，但第四季度传统上一直是BTC表现最强的时期之一。

机构资金流入ETF呈上升趋势

从2025年9月29日至10月3日，11只比特币ETF在所有五天内都录得正向资金流入，吸引了32.4亿美元，表明机构胃口激增。

贝莱德的IBIT ETF吸引了本周净流入资金中的18亿美元，成为表现最佳的ETF。这只旗舰比特币ETF在本周流入后进入美国ETF资产管理规模前20名，目前持有价值962亿美元的资产。富达的FBTC位居第二，在本周吸引了6.92亿美元的资金流入，凸显了对BTC投资产品的强劲需求。  

这些数字表明比特币ETF的兴趣日益增长，它使机构和个人客户能够在不直接存储数字资产的情况下获得BTC敞口。投资者正将资金投入去中心化代币和其他加密资产，以对冲不断上升的地缘政治不确定性。

比特币ETF提供了一种更合规、更熟悉的方式来利用加密货币的波动环境，这对一些投资者来说可能是令人恐惧的。  

BTC创下新的历史高点 

本周比特币ETF的显著流入与BTC价格的显著上涨同时发生。今天，比特币在2025年10月5日（星期日）达到了新的历史高点，上涨至125,296.58美元，超过了8月14日创下的前一记录。这一新的攀升受到了避险需求增加的推动。

BTCUSD比特币当前价格为122,988美元。

正在进行的美国政府停摆刺激了比特币作为避险资产的需求。停摆发生是因为民主党人和共和党人无法就批准10月及以后（在下一财政年度开始前）资助政府服务的法案达成一致。       

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15074+9.92%
1
1$0.02828+18.42%
4
4$0.06369+3.64%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01707+0.53%
Oasis
ROSE$0.02164-4.12%
Union
U$0.00606-2.22%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02828+18.42%
MAY
MAY$0.02797+0.79%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,478.45
$105,478.45$105,478.45

+1.65%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,545.23
$3,545.23$3,545.23

+0.84%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5261
$2.5261$2.5261

+9.07%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.49
$166.49$166.49

+2.43%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17951
$0.17951$0.17951

+0.80%