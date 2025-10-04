交易所DEX+
比特币不需要麦香鸡堡来反弹

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/04 02:06
加密货币兄弟们追踪比特币（BTC）价格与麦当劳麦烤肋排堡重新发售之间的关系，在一家在线新闻媒体错误报道该三明治回归时，本周变得有点过于兴奋。

分析师Jack McCordic，在X上被称为"internbrah"，声称麦烤肋排堡"历史上"预示着BTC价格最高可增长2倍。 

McCordic的图表显示，当麦烤肋排堡在2020年和2023年重返美国，以及2024年重返英国时，BTC价格在随后的几个月内分别上涨了237%、71%和58%。

然而，他没有提到当麦烤肋排堡在2021年11月在美国发售时，BTC的价格实际上下跌了74%。 

这张标注麦烤肋排堡重新发售的比特币图表未能提及美国至少另外三次麦烤肋排堡的回归。

阅读更多：比特币诈骗者冒充麦当劳老板窃取150万美元

McCordic的图表也未能提及麦烤肋排堡作为其"告别之旅"的一部分在2022年10月在美国发售，以及2024年12月的另一次发售。在这两个场合，BTC的价格分别在一周内下跌了23%，在五个月内下跌了20%。  

尽管价格表现不佳，McCordic还是在周四发布了他的麦烤肋排堡图表，此前Dextero的一份报告声称该三明治将于10月16日重返英国。 

他告诉他的粉丝，"不要忽视麦烤肋排堡"，并将这个明显的麦烤肋排堡新发售添加到他的图表中。 

然而，Dexerto的报告后来被删除，麦当劳英国向Protos确认麦烤肋排堡本月不会回归。

抱歉各位。 

Dexerto报告在谷歌上的元数据截图，现在点击会进入一个已删除的页面。

阅读更多：唐纳德·特朗普在加密货币发布失败五天后在麦当劳服务薯条

似乎Dexerto可能错误地引用了去年的一份报告，该报告同样表示麦烤肋排堡将于10月16日在英国回归。 

无论如何，BTC看起来没有麦烤肋排堡也表现得很好。目前在过去七天内上涨了13%。

有线索？通过 Protos Leaks 安全地向我们发送电子邮件。欲了解更多资讯，请在 X, Bluesky 和 Google News 上关注我们，或订阅我们的 YouTube 频道。

来源：https://protos.com/bitcoin-doesnt-need-the-mcrib-to-rally/

