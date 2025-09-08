比特币难度增加，矿工盈利能力承压

要点： 比特币挖矿难度增加4%，影响矿工盈利能力和手续费。

难度上升标志着自6月以来第五次连续增加。

低手续费和低哈希价格压缩矿工利润空间。

2025年9月7日（UTC），比特币网络难度在区块913,248上升4%至约136.0T，标志着自6月以来第五次连续增加。

这一变化加上哈希价格下降，压缩了矿工利润空间，使比特币未来的盈利能力依赖于价格回升或链上手续费增加。

比特币136.0万亿难度标志着第五次连续上升

比特币网络难度调整导致在区块913,248处增加4%，现在达到136.0万亿。这是自6月以来的第五次连续调整。由于哈希价格下降至51美元的最新低点，挖矿社区面临财务压力。连续的难度增加继续导致依赖边际盈利设备的矿工运营成本上升。

鉴于每区块平均0.025 BTC的微弱交易手续费贡献，矿工的盈利能力已经减弱。最新的哈希价格低点反映了比8月平均水平下降5%。Foundry和F2Pool等主要参与者继续讨论运营策略。然而，中本聪或Paolo Ardoino等领军人物已避免公开发表评论。

价格上涨中的历史韧性和未来预测

你知道吗？ 比特币上一次类似的难度序列出现在2021年中国哈希率迁移后的调整，在全球竞争加剧的情况下重申了网络韧性。

根据CoinMarketCap数据，比特币(BTC)目前交易价格为110,922.94美元，市值为2.21万亿美元，24小时交易量为265.2亿美元。最近，BTC见证了24小时内0.36%的增长和上周2.51%的飙升。

比特币(BTC)，日线图，2025年9月8日01:40 UTC在CoinMarketCap上的截图。来源：CoinMarketCap

专家表示，除非BTC价格回升或手续费结构改善，否则当前的难度轨迹可能导致矿工资本化。历史数据显示，这种难度趋势通常会稳定网络哈希算力并减少矿工退出。