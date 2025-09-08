交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
文章《比特币难度增加，矿工盈利能力受压》发布于BitcoinEthereumNews.com。要点：比特币挖矿难度增加4%，影响矿工盈利能力和费用。难度上升标志着自6月以来的第五次连续增加。微薄的费用和低哈希价格压缩了矿工利润率。在2025年9月7日（UTC），比特币网络难度在区块913,248上升了4%至约136.0T，标志着自6月以来的第五次连续增加。这一变化，加上下降的哈希价格，压缩了矿工利润率，使比特币未来的盈利能力依赖于价格回升或链上费用增加。 比特币136.0万亿难度标志着第五次连续上升 比特币网络难度调整导致在区块913,248上增加4%，现在为136.0万亿。这是自6月以来的第五次连续调整。由于哈希价格下降至51美元的最新低点，采矿社区面临财务压力。连续难度增加继续，导致依赖边际盈利设备的矿工运营成本上升。鉴于每区块平均0.025 BTC的微弱交易费贡献，矿工的盈利能力已经减少。最新哈希价格低点反映了比8月平均水平下降5%。 Foundry和F2Pool等主要参与者继续讨论运营策略。然而，中本聪或Paolo Ardoino等领先人物已避免公开评论。 "我们的大部分比特币直接持有：bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4" — Paolo Ardoino，Tether首席执行官 价格上涨中的历史韧性和未来预测 你知道吗？比特币上一次可比较的难度序列在2021年中国哈希率迁移后进行了调整，在全球竞争加剧的情况下重申了网络韧性。 根据CoinMarketCap，比特币（BTC）目前交易价格为110,922.94美元，市值为2.21万亿美元，24小时交易量为265.2亿美元。最近，BTC在24小时内见证了0.36%的增长，在上周增长了2.51%。 比特币(BTC)，日线图，截图于2025年9月8日01:40 UTC在CoinMarketCap。来源：CoinMarketCap 专家建议...文章《比特币难度增加，矿工盈利能力受压》发布于BitcoinEthereumNews.com。要点：比特币挖矿难度增加4%，影响矿工盈利能力和费用。难度上升标志着自6月以来的第五次连续增加。微薄的费用和低哈希价格压缩了矿工利润率。在2025年9月7日（UTC），比特币网络难度在区块913,248上升了4%至约136.0T，标志着自6月以来的第五次连续增加。这一变化，加上下降的哈希价格，压缩了矿工利润率，使比特币未来的盈利能力依赖于价格回升或链上费用增加。 比特币136.0万亿难度标志着第五次连续上升 比特币网络难度调整导致在区块913,248上增加4%，现在为136.0万亿。这是自6月以来的第五次连续调整。由于哈希价格下降至51美元的最新低点，采矿社区面临财务压力。连续难度增加继续，导致依赖边际盈利设备的矿工运营成本上升。鉴于每区块平均0.025 BTC的微弱交易费贡献，矿工的盈利能力已经减少。最新哈希价格低点反映了比8月平均水平下降5%。 Foundry和F2Pool等主要参与者继续讨论运营策略。然而，中本聪或Paolo Ardoino等领先人物已避免公开评论。 "我们的大部分比特币直接持有：bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4" — Paolo Ardoino，Tether首席执行官 价格上涨中的历史韧性和未来预测 你知道吗？比特币上一次可比较的难度序列在2021年中国哈希率迁移后进行了调整，在全球竞争加剧的情况下重申了网络韧性。 根据CoinMarketCap，比特币（BTC）目前交易价格为110,922.94美元，市值为2.21万亿美元，24小时交易量为265.2亿美元。最近，BTC在24小时内见证了0.36%的增长，在上周增长了2.51%。 比特币(BTC)，日线图，截图于2025年9月8日01:40 UTC在CoinMarketCap。来源：CoinMarketCap 专家建议...

比特币难度增加，矿工盈利能力承压

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:45
ChangeX
CHANGE$0,001401-0,61%
比特币
BTC$105 480,91+1,82%
RISE
RISE$0,007966-4,79%
Capverse
CAP$0,11266-3,10%
COM
COM$0,006532+5,40%
要点：
  • 比特币挖矿难度增加4%，影响矿工盈利能力和手续费。
  • 难度上升标志着自6月以来第五次连续增加。
  • 低手续费和低哈希价格压缩矿工利润空间。

2025年9月7日（UTC），比特币网络难度在区块913,248上升4%至约136.0T，标志着自6月以来第五次连续增加。

这一变化加上哈希价格下降，压缩了矿工利润空间，使比特币未来的盈利能力依赖于价格回升或链上手续费增加。

比特币136.0万亿难度标志着第五次连续上升

比特币网络难度调整导致在区块913,248处增加4%，现在达到136.0万亿。这是自6月以来的第五次连续调整。由于哈希价格下降51美元的最新低点，挖矿社区面临财务压力。连续的难度增加继续导致依赖边际盈利设备的矿工运营成本上升

鉴于每区块平均0.025 BTC的微弱交易手续费贡献，矿工的盈利能力已经减弱。最新的哈希价格低点反映了比8月平均水平下降5%。Foundry和F2Pool等主要参与者继续讨论运营策略。然而，中本聪或Paolo Ardoino等领军人物已避免公开发表评论。

价格上涨中的历史韧性和未来预测

你知道吗？ 比特币上一次类似的难度序列出现在2021年中国哈希率迁移后的调整，在全球竞争加剧的情况下重申了网络韧性。

根据CoinMarketCap数据，比特币(BTC)目前交易价格为110,922.94美元，市值为2.21万亿美元，24小时交易量为265.2亿美元。最近，BTC见证了24小时内0.36%的增长上周2.51%的飙升

比特币(BTC)，日线图，2025年9月8日01:40 UTC在CoinMarketCap上的截图。来源：CoinMarketCap

专家表示，除非BTC价格回升或手续费结构改善，否则当前的难度轨迹可能导致矿工资本化。历史数据显示，这种难度趋势通常会稳定网络哈希算力并减少矿工退出。

免责声明：本网站提供的信息仅作为一般市场评论，不构成投资建议。我们鼓励您在投资前进行自己的研究。

来源：https://coincu.com/bitcoin/bitcoin-difficulty-rise-september-2025/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0,15074+9,92%
1
1$0,02828+18,42%
4
4$0,06369+3,64%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0,01707+0,53%
Oasis
ROSE$0,02164-4,12%
Union
U$0,00606-2,22%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0,0000056+1,81%
1
1$0,02828+18,42%
MAY
MAY$0,02797+0,79%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105 522,08
$105 522,08$105 522,08

+1,69%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3 548,17
$3 548,17$3 548,17

+0,92%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2,5268
$2,5268$2,5268

+9,10%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166,52
$166,52$166,52

+2,45%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0,17950
$0,17950$0,17950

+0,79%