尽管市场下跌，Uquid上的比特币需求飙升70%

比特币 ($BTC) 已经成为数字资产之王超过十年了。它在数字世界中的需求凸显了自由、去中心化和长期价值。尽管 $BTC 在交易时面临许多问题，但它在 Uquid 上的订单需求显著增加。

比特币在 Web3 生态系统中全球公认的一个方面是其流动性，同时，其波动性使用户感到犹豫和困惑。意外的价格下跌可能使人们倒退多年。人们总是在争论是卖出还是持有 $BTC 直到弥补损失。此外，他们还会思考如果卖出 $BTC 而第二天早上价格就上涨会怎样。

Uquid 在市场混乱中的制胜公式

2025 年上半年的经验告诉我们，在 2025 年上半年，$BTC 在加密货币市场中经历了急剧下跌和强劲高点。这显示了 $BTC 在此期间的高波动率。2025 年 3 月 11 日，BTC 跌至约 76-80K 美元；这是四个月来的最低点。同样，2025 年 6 月 5 日，这一下跌将 BTC 和山寨币推入亏损区。

2025 年 6 月 22 日，BTC 自 5 月以来的最弱水平出现，当时 BTC 滑落至 10 万美元以下。这是大多数支付提供商订单量萎缩的时期；另一方面，Uquid 注意到了非常不同的情况。Uquid 在这几个月内需求增加，3 月 11 日下跌周期间订单增加了 +68%，6 月初下跌期间增加了 +62%。

6 月下旬 BTC 滑落至 10 万美元时，订单增加了 +71%。在 2025 年上半年所有主要下跌期间，Uquid 上的比特币订单与基准相比上升了 60%-70%。在这种情况下，Uquid 为比特币 ($BTC) 用户提供 Payin3 服务，即"立即购买，稍后支付"选项，将比特币购买分成三等份分期付款。

Uquid 的 Payin3 如何改变 $BTC 支出？

这一转变解决了比特币的许多深层次挑战，如波动性缓冲，通过 Payin3 方法为用户解决问题，现金流对齐，心理舒适度和更好的转化率。通过 Uquid，使用 Payin3 方法购买比特币对人们来说变得容易。

BTC 故事背后的统计数据是，在市场下跌期间，42-49% 的 BTC 结账使用了 Payin3。3 月份，平均订单价值 (AOV) 增加了 14%，显示了分期付款的灵活性。同样，回头客比例增长了近 20%，显示了 BNPL 用户回来的忠诚度。现在，通过 Uquid 上的 Payin3，韧性扩展到了比特币的支出方式。