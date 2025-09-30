交易所DEX+
比特币核心更新引起关注，Nick Szabo加入讨论

作者：LiveBitcoinNews
2025/09/30 11:15
随着比特币核心v30更新临近，Nick Szabo加入辩论，扩展OP_RETURN数据限制并引发法律风险担忧。

 

随着比特币核心v30更新临近，比特币社区陷入激烈辩论。此次更新带来重大变化，包括新的钱包格式和扩展的数据功能。 

主要争议围绕OP_RETURN操作码，它允许用户在比特币交易中嵌入数据。随着更新即将发布，加密货币领域的知名人物Nick Szabo重新加入讨论，就这些变化的潜在后果提出了自己的看法。

扩展OP_RETURN及其争议

比特币核心v30更新为网络带来重大变化，特别是对OP_RETURN操作码。这个操作码允许用户在比特币交易中嵌入少量数据，之前的限制为80字节。

新更新取消了这一限制，允许每个交易输出的数据大小达到4兆字节。这在比特币社区内引发了分歧。

支持者认为，这一变化可以扩展比特币的功能，为区块链启用新的用例。他们认为，如果用户愿意支付交易费用，就应该允许他们按照自己的选择使用区块空间。

然而，许多比特币纯粹主义者担心这种扩展的后果。他们担心将比特币用于数据存储可能导致区块链膨胀，增加用户成本并减慢网络速度。

Nick Szabo就法律风险发表意见

Nick Szabo对此问题的评论为辩论增添了新的层面。

Szabo以其对加密货币的早期贡献而闻名，他对扩展OP_RETURN功能相关的法律风险表示担忧。他指出，虽然网络费用可能对矿工起到垃圾过滤器的作用，但它们并不能为全节点运营商提供足够的保护。

根据Szabo的说法，增加可嵌入比特币交易的数据量可能导致法律复杂性。

此外，他指出，如果有害或非法数据存储在区块链上，节点运营商可能面临法律风险，即使他们不知道这些数据的存在。 

Szabo建议，可修剪数据，如通过OP_RETURN存储的那种，可能会减少这些风险。此外，他仍然强调了围绕标准格式的法律担忧，这些格式可能更容易被访问和用作证据。

比特币应该用于数据存储吗？

围绕OP_RETURN扩展的持续辩论反映了关于比特币未来的更大问题。

一些人认为比特币应该保持金融网络的定位，仅专注于交易。此外，他们认为允许比特币存储任意数据可能会损害其安全性、效率并增加用户成本。

此外，更新的支持者认为扩展比特币的功能将提供更多灵活性和新机会。

他们相信区块链技术可以用于金融交易之外更广泛的应用范围。随着更新即将发布，比特币社区显然在网络未来方向上仍存在分歧。

这篇文章《比特币核心更新引起关注，Nick Szabo加入讨论》首次发表于Live Bitcoin News。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

