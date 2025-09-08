比特币牛市人物汤姆·李申请IPO以瞄准人工智能、加密货币和机器人技术

Bitcoin

华尔街策略师汤姆·李正进军空白支票领域。他的新企业FutureCrest Acquisition已申请通过首次公开募股筹集高达2.5亿美元，计划在人工智能、数字金融和其他高增长行业进行收购。

根据其向美国证券交易委员会提交的文件，FutureCrest计划以每单位10美元的价格出售2500万个单位。每个单位将包含一股普通股和四分之一认股权证，可以每股11.50美元的价格行使。该公司已申请在纳斯达克上市，股票代码为FCRSU，由Cantor Fitzgerald担任独家承销商。

幕后人物

李因其对比特币和股票的大胆预测而闻名，他共同创立了研究公司Fundstrat Global Advisors，并担任Fundstrat Capital的首席投资官。他的履历还包括去年推出Fundstrat Granny Shots ETF (GRNY)。

他的搭档是将担任首席财务官的Chi Tsang。Tsang是风险投资公司m1720的创始人，此前曾领导汇丰银行亚太地区的科技、媒体和电信投资银行业务。

FutureCrest的招股说明书指向团队既有专业知识又有人脉的领域：人工智能、数字资产、金融科技、基础设施、机器人和通信。该文件还强调了商业智能、生产力工具和数字健康领域的增长机会，反映了这些领域继续吸引投资者资金。

为何重要

这份申请显示，特殊目的收购公司(SPACs)在2022-23年冷却后，再次被定位为捕捉创新驱动增长的工具。李作为市场预测者和加密货币倡导者的声誉，使FutureCrest比大多数新的空白支票发行具有更高的知名度。

FutureCrest最初于2025年8月向监管机构秘密提交申请。随着IPO现已公开，该公司将寻求筹集资金并开始寻找合适的收购目标。

