比特币牛市人物迈克尔·塞勒首次登上亿万富翁榜单 – 这是他的净资产和详情

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:32

MicroStrategy的联合创始人兼董事长Michael Saylor首次出现在彭博亿万富豪指数上。自2025年初以来，Saylor的净资产增加了10亿美元，达到73.7亿美元。这使他在榜单上排名第491位。

根据彭博数据，Saylor的财富包括约6.5亿美元现金和67.2亿美元的MicroStrategy股票。该公司最重要的资产是其比特币持有量，这是任何上市公司中最大的。截至2025年5月，MicroStrategy持有约58万个比特币，价值约600亿美元。

Saylor财富的最大部分是他在MicroStrategy中8%的股份。根据公司2025年的文件，这些股份包括1960万股B类股和38.2万股A类股。由于可验证性要求，Saylor的个人比特币持有量未被计入财富计算中。

Saylor在2024年通过出售价值超过4.1亿美元的MicroStrategy股份产生了可观的现金流。据报道，这些现金持有量根据税收和市场表现进行更新。

现年60岁的Saylor于1989年与麻省理工学院的朋友一起创立了MicroStrategy。该公司在早期依靠数据分析软件成长，然后在1990年代与麦当劳等大型企业客户达成协议，并于1998年上市。到2000年代初，其股价已上涨超过5000%，Saylor的财富飙升至75亿美元。然而，到那年年底，该公司被要求重述其财务报表，Saylor与美国证券交易委员会达成了1100万美元的和解。

如今，MicroStrategy被描述为更像是一个"BTC宝库"而非传统软件公司。Saylor也被视为这一转型的设计师。在他过去的声明中，他预测比特币到2045年可能达到1300万美元。

*这不是投资建议。

来源：https://en.bitcoinsistemi.com/bitcoin-bull-michael-saylor-makes-his-first-appearance-on-the-billionaires-list-heres-his-net-worth-and-details/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

