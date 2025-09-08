摘要

比特币鲸鱼在过去一个月内抛售了价值约127亿美元的112,000-115,000个BTC，标志着自2022年中期以来最大规模的抛售

抛售压力将比特币价格推至108,000美元以下，并导致8月份下跌6.5%

鲸鱼储备降至2022年以来的最低水平，最激烈的抛售发生在9月初

近期抛售已从每周95,000 BTC放缓至截至9月6日的约38,000 BTC

随着机构买入为鲸鱼抛售提供一些平衡，比特币目前在110,000-111,000美元区间内交易

上个月，比特币面临激烈的抛售压力，大型持有者抛售了超过112,000个币，价值约127亿美元。这代表了自2022年7月以来最大的鲸鱼分配。

抛售来自持有1,000至10,000 BTC的鲸鱼。这些主要参与者在4月至8月期间累积了约270,000 BTC后减少了他们的持仓。

来源：CryptoQuant

比特币价格在8月份下跌了6.5%，结束了连续四个月的上涨势头。随着聪明资金获利了结，加密货币从115,778美元的开盘价下跌。

CryptoQuant数据显示，鲸鱼储备在30天内减少了超过100,000个比特币。这表明分析师所称的"大型投资者之间的强烈风险规避"。

七天余额变化在9月3日达到峰值，鲸鱼转移了超过95,000 BTC。这标志着自2021年3月以来最高的每周变动。

抛售压力显示放缓迹象

最近的数据表明，激进抛售可能正在降温。截至9月6日，每周余额变化下降至约38,000 BTC。

比特币(BTC)价格

过去三天，比特币在110,000美元至111,000美元的狭窄区间内交易。交易区间的缩小反映了抛售压力的减少。

在最严重的抛售期间，鲸鱼活动将比特币推至108,000美元以下。随着大型持有者继续抛售币，加密货币难以维持支撑水平。

比特币企业家David Bailey此前表示，如果两个关键鲸鱼停止抛售，价格可能达到150,000美元。他的评论突显了抛售压力的集中程度。

机构买入提供平衡

尽管鲸鱼抛售，机构积累提供了一些市场稳定性。企业买家和ETF需求帮助吸收了部分抛售压力。

LVRG Research主管Nick Ruck指出，这为鲸鱼活动创造了"结构性平衡"。机构在最严重的分配期间通过买入下跌支撑了价格。

鲸鱼抛售和机构买入之间的分歧表明市场具有潜在的韧性。即使大型持有者减少头寸，企业需求仍在继续。

分析师预计，机构活动可能在未来几周超过鲸鱼压力。ETF驱动的需求仍然是支持比特币价格结构的关键因素。

然而，宏观经济因素如美联储利率决定可能最终决定市场方向。下一次FOMC会议计划在10天内举行。

比特币目前从8月中旬高点下跌13%的调整相比之前的回调仍然较浅。一年移动平均线在过去一年从52,000美元上升至94,000美元。

尽管达到123,000-124,000美元的新历史高点，自7月以来月度收盘未能保持在110,000美元以上。这表明在任何持续的价格发现行动之前将继续整合。

未来一周：科技收益和8月通胀数据成为焦点

这篇文章《比特币(BTC)价格预测：聪明资金抛售115,000 BTC，为2022年以来最大规模分配》首次发表于CoinCentral。