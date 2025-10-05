比特币 (BTC) 价格：创新历史高点，交易所余额降至六年新低

摘要

比特币周日创下超过$125,000的新历史高点，周涨幅达11.5%

中心化交易所的比特币总余额降至2.83百万BTC，为2019年6月以来的最低水平

过去两周内，价值超过$14亿的114,000多个BTC离开了交易所

关键价格阻力位被确定在$126,100、$135,000和$140,000

场外交易柜台报告供应有限，预计期货市场开盘时可能出现短缺

比特币周日早晨创下新的历史高点，在Coinbase上攀升至$125,700以上。这种加密货币在交易员称为"上涨十月"的时期内将周涨幅扩大至11.5%。

比特币(BTC)价格

之前的峰值是8月14日的$124,500。比特币到9月1日回调了13.5%，但在过去一周强劲反弹。

中心化交易所的比特币总余额在周六降至2.83百万BTC。这标志着自2019年6月初以来的最低水平，当时该资产交易价格约为$8,000。

来源：Glassnode

过去两周内，价值超过$14亿的114,000多个BTC离开了交易所。CryptoQuant报告的交易所总储备略低，为2.45百万BTC，处于七年来的最低点。

当比特币从中心化交易所转移到自我托管或机构基金时，这表明持有者计划长期持有他们的币。存放在交易所的比特币被视为随时可能被清算的可用供应。

VanEck数字资产研究主管Matthew Sigel表示，交易所的比特币正在耗尽。他暗示周一上午9:30可能标志着首次官方短缺。

投资者Mike Alfred在周日早晨报告说，一家主要场外交易柜台运营商表示，他们将在期货开盘后两小时内完全售罄比特币。该运营商表示，除非价格上涨至$126,000至$129,000之间，否则这种情况将会发生。

技术阻力位

分析师Rekt Capital在周六表示，如果比特币有力突破$126,500，价格可能会迅速走高。$126,100水平代表自7月中旬以来发展的扩大范围模式的上边界。

这个潜在阻力由连接7月15日和8月14日高点的趋势线定义。从这个水平的反转可能会触发向该范围下边界的修正性回调。

期权市场指标

从扩大范围突破将焦点转移到$135,000。根据Amberdata追踪的Deribit上市期权活动，做市商目前在这个水平持有净多头gamma头寸。

当做市商持有净多头gamma时，他们倾向于逆市交易。他们在下跌时买入，在上涨时卖出，以保持市场中性敞口。这种对冲活动往往会抑制价格波动。

来源：TradingView

$135,000水平可能在上行过程中构成阻力。$140,000水平作为关键目标脱颖而出，因为Deribit的数据显示$140,000执行价看涨期权是交易所第二受欢迎的期权。

这个执行价持有超过$20亿的名义未平仓合约。具有大量未平仓合约集中的水平通常充当磁铁，将价格吸引向它们。

看涨期权的高未平仓量表明许多交易员预期现货价格将接近或超过该水平。那些卖出这些看涨期权的人有动机将价格保持在该执行价以下。

比特币正在接近历史高点的未知领域交易。Nova Dius的Nate Geraci指出，尽管创下新的历史高点，大多数人仍然不知道比特币是什么。

这篇文章《比特币(BTC)价格：创下新历史高点，交易所余额降至六年新低》首次发表于CoinCentral。