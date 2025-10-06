比特币（BTC）可能在第四季度飙升至17万美元：报告

随着十月的到来，围绕比特币的情绪似乎正在改善。有趣的是，根据 The DeFi Report 的分析，比特币的历史价格行为继续显示与所谓的"四年周期"一致的模式。

该平台透露，它有信心 BTC 将在第四季度再次达到峰值。

四年周期再次来袭

当前周期数据表明市场处于扩张的"后期阶段"。The DeFi Report 从比特币 2022 年 11 月价格低谷开始测量，发现已经过去了 1,044 天，这与 2021 年的 1,063 天扩张和 2017 年的 1,065 天周期相当。

BTC 投资者的已实现利润已达到 8570 亿美元，比 2021 年周期高出 65%，而按市值标准化后，利润创造与之前的周期紧密一致。

同时，币天销毁（Coin Days Destroyed，衡量币在花费前持有时间的指标）已经超过 2021 年周期 15%，这表明积极的获利回吐。长期持有者供应量也反映了过去的行为，在 2024 年第四季度至 2025 年第一季度出现分配阶段，随后反弹，这意味着币流入了进入市场的新资金。

更重要的是，随着比特币主导地位尚未下降到之前周期中看到的 40% 水平，市场继续经历机构参与和市场成熟。

已实现价格与 MVRV-Z 评分

技术指标进一步为这些趋势提供了背景。200 周移动平均线目前位于 53,100 美元。它之前曾预示底部和之前周期的高点，表明今年上行走势的回报正在减少。已实现价格（成本基础的代表）位于 53,800 美元，也验证了这一趋势。

MVRV-Z 评分为 2.28，已经高于 2021 年的可比点位。之前的情况表明，向评分 3 移动可能对应比特币达到 16 万至 17 万美元。这意味着如果周期继续，这种加密资产具有显著的上行潜力。

虽然没有法律要求比特币遵循四年周期，但报告指出，行为、机械和宏观经济因素的融合表明第四季度可能出现峰值。叙事锚定、流动性一致、减半机制、创新爆发和波动性预期共同支持这一情景，这使得四年周期成为一个持久的框架。

这篇文章《比特币(BTC)可能在第四季度飙升至 17 万美元：报告》首次发表于 CryptoPotato。