根据流行指标，比特币（BTC）甚至可能达到200,000美元

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/04 01:11
世界上最大的加密货币比特币，由于最近的飙升已接近121,000美元，现在仅比其峰值低一点点。然而，尽管价格飙升，加密恐惧与贪婪指数仍处于57的中性水平，远低于通常表明过热状况的极度贪婪读数。这种差异引发了猜测，认为比特币可能还有更大的增长空间，甚至可能从当前价值翻倍或增长三倍。

比特币历史上最显著的涨势发生在市场远离狂热的时期。根据指数的当前读数，尽管比特币从今年早些时候的低点显著恢复，投资者情绪仍然谨慎。因此，这轮涨势可能不是由投机狂热推动，而是由机构和散户投资者的持续资金流入推动，他们在不确定的宏观经济背景下将比特币视为数字黄金。

BTC/USDT 由TradingView提供的图表

此外，技术分析表明比特币的移动平均线持续上升，价格舒适地高于其主要支撑位。市场参与者似乎正在为更高的走势做准备，而不使用鲁莽的杠杆，这从波动性保持高但不是不可持续的情况可以看出。如果情绪已经处于极度贪婪的水平，许多分析师会预期出现显著回调。根据中性指数，市场仍在获得动力。

这与一些知名交易员的预测一致——比特币可能在未来几个月测试150,000美元，并可能在下一个重要周期达到200,000美元。当然，风险仍然存在。大规模清算、宏观经济紧缩或监管压力的突然变化都可能使涨势停止。

然而，目前，狂热情绪的缺失似乎对比特币多头来说是鼓舞人心的。结论是，比特币异常且历史性地以看涨姿态坐落在历史高点(ATH)之下，同时保持中性情绪。如果历史重演，甚至最乐观的投资者也可能会对下一轮上涨感到惊讶，因为200,000美元可能不像最初看起来那么不切实际。

来源：https://u.today/bitcoin-btc-can-even-hit-200000-according-to-popular-indicator

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

