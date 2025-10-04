根据流行指标，比特币（BTC）甚至可能达到200,000美元

更多上涨空间

比特币会加速上涨吗？

世界上最大的加密货币比特币，由于最近的飙升已接近121,000美元，现在仅比其峰值低一点点。然而，尽管价格飙升，加密恐惧与贪婪指数仍处于57的中性水平，远低于通常表明过热状况的极度贪婪读数。这种差异引发了猜测，认为比特币可能还有更大的增长空间，甚至可能从当前价值翻倍或增长三倍。

比特币历史上最显著的涨势发生在市场远离狂热的时期。根据指数的当前读数，尽管比特币从今年早些时候的低点显著恢复，投资者情绪仍然谨慎。因此，这轮涨势可能不是由投机狂热推动，而是由机构和散户投资者的持续资金流入推动，他们在不确定的宏观经济背景下将比特币视为数字黄金。

BTC/USDT 由TradingView提供的图表

此外，技术分析表明比特币的移动平均线持续上升，价格舒适地高于其主要支撑位。市场参与者似乎正在为更高的走势做准备，而不使用鲁莽的杠杆，这从波动性保持高但不是不可持续的情况可以看出。如果情绪已经处于极度贪婪的水平，许多分析师会预期出现显著回调。根据中性指数，市场仍在获得动力。

这与一些知名交易员的预测一致——比特币可能在未来几个月测试150,000美元，并可能在下一个重要周期达到200,000美元。当然，风险仍然存在。大规模清算、宏观经济紧缩或监管压力的突然变化都可能使涨势停止。

然而，目前，狂热情绪的缺失似乎对比特币多头来说是鼓舞人心的。结论是，比特币异常且历史性地以看涨姿态坐落在历史高点(ATH)之下，同时保持中性情绪。如果历史重演，甚至最乐观的投资者也可能会对下一轮上涨感到惊讶，因为200,000美元可能不像最初看起来那么不切实际。