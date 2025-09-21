交易所DEX+
比特币 BETA ETF 在华沙证券交易所上市

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 13:35
波兰的比特币BETA ETF在GPW上推出，通过期货合约提供受监管的比特币敞口，无需直接拥有加密货币。

波兰在数字金融世界迈出了一大步。华沙证券交易所（GPW）已正式推出比特币BETA ETF。这是一种新型投资产品，可以让个人获得比特币敞口，但无需拥有币本身。这一行动被视为波兰金融领域及其不断扩大的ETF资本的重大进步。

比特币BETA ETF针对避开加密货币交易所的投资者

与现货比特币ETF不同，这只基金不持有实际比特币。它通过在芝加哥商品交易所（CME）交易期货合约来获得对加密货币的敞口。AgioFunds TFI SA是波兰一家知名基金管理公司，负责管理该ETF。

这为波兰投资者通过传统股票市场投资比特币提供了一种受监管且透明的方式。对于那些对加密货币感兴趣但不愿使用数字钱包或交易所的个人来说，这将特别方便。

相关阅读：Grayscale在纽约证券交易所Arca推出美国首个多资产加密ETF | 比特币实时新闻

此外，比特币BETA ETF的推出恰逢需要注意的是，ETF交易目前在波兰正以高速发展。截至今年，GPW上的ETF成交额已达19亿波兰兹罗提，比去年同期增长94.2%。显然，越来越多的投资者正转向ETF，因为它们简单、便宜且交易简便。

此外，GPW目前拥有16只ETF。它们包括跟踪流行波兰指数的基金，如WIG20、mWIG40和sWIG80。主要全球指数也有ETF，例如标普500指数、纳斯达克100指数和DAX指数。随着交易所开始纳入数字资产，比特币BETA ETF更是其产品线的进一步扩展。

比特币BETA ETF提供通往数字资产的透明路径

Lazer（2008）认为，根据BETA TFI SA首席执行官Kazimierz Szpak的说法，新ETF是基于明显的市场需求。他表示，投资者现在正在寻求新的投资类型，而ETF提供了一种简单透明的方式来获取比特币。

此外，比特币ETF在波兰的推出使其成为全球金融中心之一，如美国和德国，这些国家已经有可获取的比特币ETF。这表明GPW在全球ETF市场中的重要性增加，特别是全球对加密货币基础产品的关注度提高。

此外，这只ETF有潜力吸引更多最初对直接购买比特币持谨慎态度的机构和零售投资者。其期货结构提供了一定的风险控制，但同时也跟随全球最大加密货币的价格走势。

总而言之，比特币BETA ETF的推出是波兰金融市场的一个突破。它提供了一种获得许可、知名且便捷的比特币投资方式，同时也助力华沙证券交易所ETF的广泛扩张。随着更多投资者寻求接触数字资产，波兰已发展成为不断变化的加密金融格局中的未来参与者。

来源：https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-beta-etf-launches-on-warsaw-stock-exchange/

