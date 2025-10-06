交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
然而，几位市场分析师认为，在这样的市场中，2025年100倍加密货币[…] 这篇文章《比特币达到$118K。以太坊达到$4,400。XRP达到$3。Avalon X达到$0.005。AVLX将首先实现100倍增长》首次出现在Coindoo上。然而，几位市场分析师认为，在这样的市场中，2025年100倍加密货币[…] 这篇文章《比特币达到$118K。以太坊达到$4,400。XRP达到$3。Avalon X达到$0.005。AVLX将首先实现100倍增长》首次出现在Coindoo上。

比特币价格达118K美元。以太坊价格达4,400美元。XRP价格达3美元。Avalon X价格达0.005美元。AVLX有望率先实现100倍增长

作者：Coindoo
2025/10/06 14:09
4
4$0,06347+2,98%
瑞波币
XRP$2,5233+9,39%
Wink
LIKE$0,004969+3,09%

然而，一些市场分析师认为，在这样的市场中，2025年100倍加密货币将是那些为市场带来独特和有价值东西的币种。

其中一种新型山寨币是一种名为Avalon X (AVLX)的房地产代币化加密货币。在第一阶段价格为$0.005，其预售在短短几周内已售出超过2500万个代币。

比特币价格能否在2025年突破$150k？

在$118K的价格下，比特币是最深厚、最具流动性的加密市场。这使得比特币美元价格走势持久但本质上缓慢。要从这里达到100倍，BTC将不得不达到$11.6M。如果不完全重新定义全球货币供应，这将是一个几乎不可能的市值冲击。

技术面和宏观流动如ETF分配和国库购买对BTC非常重要。交易者应关注有关交易所储备、期货未平仓合约和宏观流动性的比特币新闻。对长期持有者来说，比特币是一种稳定资产。然而，对于追求100倍上涨的人来说，它可能遥不可及。

以太坊能否实现100倍里程碑？

目前以太坊价格为$4,498。其上涨空间与链上服务采用、费用捕获和Layer-2增长相关。要达到100倍（约$450k），ETH将需要巨大的新资本和基本收入增长。

现在，这在几十年内可能不是不可能的，但在单一周期内极不可能。以太坊的技术指标（质押ETH、L2 TVL、gas收入）将最为重要。ETH是核心协议的赌注，而非短周期100倍候选。

XRP实现100倍增长的机会如何？

在$3的价格下，XRP价格处于大型加密货币和灵活山寨币之间的最佳位置。围绕ETF批准、银行整合和监管明确性的XRP新闻可能引发急剧变动。然而，法律战和批准已经长期阻碍了其发展。

XRP的市值肯定比BTC/ETH小，所以百分比增长更容易。然而，100倍仍然需要大规模的机构搁置或支付使用的大规模重新评级。

Avalon X能否成为2025年下一个大型加密货币？

列表中的最后一个是价格为$0.005的Avalon X预售。在加密货币行业，早期阶段代币增长10倍、50倍甚至100倍的机会最高是众所周知的事实，因为它们的市值通常从小开始。

但低价格并不是Avalon X唯一的独特卖点。这种山寨币将低入场价与真实产品和安全平台结合起来。

真实支持：Avalon X将自己营销为房地产支持的加密货币，这要归功于Grupo Avalon的房产组合，为AVLX币提供了运营可信度。

代币经济学与稀缺性：AVLX代币经济学包括20亿上限和计划中的通缩机制（销毁分配）。

Avalon X赠品：Avalon X的$1M奖金赠送和加密联排别墅赠送为项目创造了转化循环和社区讨论。在加密联排别墅赠送中，一名获胜者将获得已建成的封闭式Eco Avalon开发项目中的完全产权联排别墅。

安全信号：Avalon X已获得完全绿色的CertiK审计，这为其在RWA加密预售市场带来了实际的信任因素。

Avalon X通往100倍的道路并非有保证的。然而，如果采用、审计和上市排列一致，早期预售很可能会大幅重新评级。执行路径非常明确：低入场、实地效用、经审计合约和计划流动性。

投资者应该考虑Avalon X而非BTC、ETH和XRP吗？

在加密市场中，多元化投资始终受到鼓励。包含所有这些项目的投资组合可能是一个很好的长期策略。然而，对于寻求100倍利润倍数的投资者来说，Avalon X凭借其低价格和高增长潜力是最佳选择。

要获得所有存款额外10%的奖励，投资者可以访问Avalon X网站，快速利用此优惠。

加入社区

网站：https://avalonx.io

CoinMarketCap：https://coinmarketcap.com/currencies/avalon-x/

Telegram：https://t.me/avlxofficial

X：https://x.com/AvalonXOfficial

本出版物为赞助内容。Coindoo不认可或承担本页面上的内容、准确性、质量、广告、产品或任何其他材料的责任。鼓励读者在进行任何与加密货币相关的行动之前进行自己的研究。Coindoo将不会直接或间接对使用或依赖任何内容、商品或服务所造成的损害或损失负责。始终进行自己的研究。

文章"比特币价格$118K、以太坊$4,400、XRP $3、Avalon X $0.005。AVLX有望首先达到100倍"首次发表于Coindoo。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0,15074+9,92%
1
1$0,02828+18,42%
4
4$0,06369+3,64%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0,01707+0,53%
Oasis
ROSE$0,02164-4,12%
Union
U$0,00606-2,22%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0,0000056+1,81%
1
1$0,02828+18,42%
MAY
MAY$0,02797+0,79%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105 346,40
$105 346,40$105 346,40

+1,52%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3 540,55
$3 540,55$3 540,55

+0,70%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2,5233
$2,5233$2,5233

+8,95%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166,23
$166,23$166,23

+2,27%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0,17909
$0,17909$0,17909

+0,56%