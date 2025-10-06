比特币和以太坊现货ETF记录每周资本流入！以下是所有数据

根据显示加密市场机构兴趣增长的最新数据，比特币现货ETF上周录得净流入总额32.4亿美元，创下历史第二高周流入记录。该数据涵盖了9月29日至10月3日的交易日。

比特币和以太坊现货ETF创纪录资本流入：每周46亿美元

根据SoSoValue数据，贝莱德的比特币ETF IBIT本周录得最高流入。该基金在短短一周内净流入18.2亿美元，使其历史总额达到626.3亿美元。

富达的FBTC ETF以6.92亿美元的流入量排名第二，使其总净流入达到126.2亿美元。

根据数据，比特币现货ETF的总资产价值为1645亿美元，相当于比特币总市值的6.74%，而历史总流入已超过600亿美元。

同样，以太坊现货ETF也有强劲表现。所有九个ETF都出现正向流入，净流入总额达13亿美元。贝莱德的ETHA ETF以6.92亿美元领先，其次是富达的FETH ETF，流入3.05亿美元。

以太坊现货ETF的总资产价值为305.7亿美元，市场份额为5.58%。历史总流入已达144.2亿美元。

*这不是投资建议。

