交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
比特币和以太坊现货ETF录得每周资本流入！以下是所有数据 这篇文章《比特币和以太坊现货ETF录得每周资本流入！以下是所有数据》发表在BitcoinEthereumNews.com。根据最新数据显示，机构对加密市场的兴趣日益增长，比特币现货ETF上周录得净流入总额32.4亿美元，创下历史第二高的每周流入。该数据涵盖了9月29日至10月3日的交易日。 比特币和以太坊现货ETF创纪录资本流入：每周46亿美元 根据SoSoValue数据，贝莱德的比特币ETF IBIT录得本周最高流入。该基金在短短一周内净流入18.2亿美元，使其历史总额达到626.3亿美元。富达的FBTC ETF以6.92亿美元的流入排名第二，使其总净流入达到126.2亿美元。 根据数据，比特币现货ETF的总资产价值为1645亿美元，相当于比特币总市值的6.74%，而历史总流入已超过600亿美元。 同样，以太坊现货ETF也有强劲的一周。所有九个ETF都录得正流入，净流入总额为13亿美元。贝莱德的ETHA ETF以6.92亿美元领先，其次是富达的FETH ETF，为3.05亿美元。以太坊现货ETF的总资产价值为305.7亿美元，市场份额为5.58%。历史总流入已达144.2亿美元。 *这不是投资建议。立即关注我们的Telegram和Twitter账户，获取独家新闻、分析和链上数据！ 来源：https://en.bitcoinsistemi.com/bitcoin-and-ethereum-spot-etfs-record-weekly-capital-inflows-here-are-all-the-data/比特币和以太坊现货ETF录得每周资本流入！以下是所有数据 这篇文章《比特币和以太坊现货ETF录得每周资本流入！以下是所有数据》发表在BitcoinEthereumNews.com。根据最新数据显示，机构对加密市场的兴趣日益增长，比特币现货ETF上周录得净流入总额32.4亿美元，创下历史第二高的每周流入。该数据涵盖了9月29日至10月3日的交易日。 比特币和以太坊现货ETF创纪录资本流入：每周46亿美元 根据SoSoValue数据，贝莱德的比特币ETF IBIT录得本周最高流入。该基金在短短一周内净流入18.2亿美元，使其历史总额达到626.3亿美元。富达的FBTC ETF以6.92亿美元的流入排名第二，使其总净流入达到126.2亿美元。 根据数据，比特币现货ETF的总资产价值为1645亿美元，相当于比特币总市值的6.74%，而历史总流入已超过600亿美元。 同样，以太坊现货ETF也有强劲的一周。所有九个ETF都录得正流入，净流入总额为13亿美元。贝莱德的ETHA ETF以6.92亿美元领先，其次是富达的FETH ETF，为3.05亿美元。以太坊现货ETF的总资产价值为305.7亿美元，市场份额为5.58%。历史总流入已达144.2亿美元。 *这不是投资建议。立即关注我们的Telegram和Twitter账户，获取独家新闻、分析和链上数据！ 来源：https://en.bitcoinsistemi.com/bitcoin-and-ethereum-spot-etfs-record-weekly-capital-inflows-here-are-all-the-data/

比特币和以太坊现货ETF记录每周资本流入！以下是所有数据

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/06 14:51
SphereX
HERE$0,000119--%
COM
COM$0,006543+5,39%
LayerNet
NET$0,0000033-5,71%
MetaDOS
SECOND$0,0000056+1,81%
4
4$0,06347+2,98%

根据显示加密市场机构兴趣增长的最新数据，比特币现货ETF上周录得净流入总额32.4亿美元，创下历史第二高周流入记录。该数据涵盖了9月29日至10月3日的交易日。

比特币和以太坊现货ETF创纪录资本流入：每周46亿美元

根据SoSoValue数据，贝莱德的比特币ETF IBIT本周录得最高流入。该基金在短短一周内净流入18.2亿美元，使其历史总额达到626.3亿美元。

富达的FBTC ETF以6.92亿美元的流入量排名第二，使其总净流入达到126.2亿美元。

根据数据，比特币现货ETF的总资产价值为1645亿美元，相当于比特币总市值的6.74%，而历史总流入已超过600亿美元。

同样，以太坊现货ETF也有强劲表现。所有九个ETF都出现正向流入，净流入总额达13亿美元。贝莱德的ETHA ETF以6.92亿美元领先，其次是富达的FETH ETF，流入3.05亿美元。

以太坊现货ETF的总资产价值为305.7亿美元，市场份额为5.58%。历史总流入已达144.2亿美元。

*这不是投资建议。

立即关注我们的TelegramTwitter账号，获取独家新闻、分析和链上数据！

来源：https://en.bitcoinsistemi.com/bitcoin-and-ethereum-spot-etfs-record-weekly-capital-inflows-here-are-all-the-data/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0,15074+9,92%
1
1$0,02828+18,42%
4
4$0,06369+3,64%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0,01707+0,53%
Oasis
ROSE$0,02164-4,12%
Union
U$0,00606-2,22%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0,0000056+1,81%
1
1$0,02828+18,42%
MAY
MAY$0,02797+0,79%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105 324,67
$105 324,67$105 324,67

+1,50%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3 538,08
$3 538,08$3 538,08

+0,63%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2,5223
$2,5223$2,5223

+8,90%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166,17
$166,17$166,17

+2,23%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0,17898
$0,17898$0,17898

+0,50%