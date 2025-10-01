比特币和以太坊在美国可能停摆之际保持稳定

简述 随着国会争相在关闭期限前通过一项资金法案，Bitcoin和Ethereum当日价格基本持平。

在政治不确定性的背景下，约85%的Myriad预测市场用户预计Bitcoin在周三中午前将至少出现48根红色蜡烛线。

Ledn的首席投资官John Glover保持乐观态度，他指出在特朗普时代过去的政府关闭期间，数字资产价格下跌被视为买入机会，市场很快就反弹了。

周二清晨，Bitcoin和Ethereum价格基本持平，而国会仅剩几小时时间来批准一项资金法案，以避免美国政府关闭。

在撰写本文时，Bitcoin的交易价格为113,435美元，过去24小时内没有变动，但在最近一小时内略微上涨了0.4%。根据加密货币价格聚合器CoinGecko的数据，Ethereum当日下跌仅0.3%，目前交易价格为4,153美元。

政治不确定性和可能延迟关键美国宏观经济数据的发布使一些Bitcoin交易者感到悲观。在Decrypt母公司DASTAN拥有的预测市场Myriad上的用户似乎对Bitcoin在本周上半周的表现不太乐观。

约85%的用户认为BTC在周三中午前将至少出现48根红色蜡烛线。这一比例在一夜之间急剧攀升，此前在周一大部分时间里，这一预测的几率接近50-50。

但Bitcoin贷款机构Ledn的首席投资官John Glover并不认同他们的悲观情绪。

他指出，唐纳德·特朗普在其第一任期内经历了两次政府关闭，似乎并不反对将其作为谈判手段。

特朗普任内的第一次政府关闭发生在2018年1月，持续了三天。第二次关闭持续了35天，成为美国历史上最长的政府关闭。

"虽然这之前被用作一种迫使国会中的反对者在谈判中更加灵活的方式，但这两次都被广泛视为非常暂时的情况，风险市场最初下跌后很快反弹，"他告诉Decrypt。"市场会将因政府关闭而导致的数字资产价格下跌视为买入机会。"

众议院共和党人没有尝试批准完整的拨款方案，而是批准了一项临时法案，该法案将使美国政府获得资金直到11月21日。但众议院的持续决议包括削减医疗保健福利，这将影响数百万美国人。

这一直是民主党人争论的焦点。

尽管共和党在参议院拥有多数席位，但优势很小。他们的53个席位意味着他们需要获得来自另一方的支持，才能达到60票的无阻挠投票所需票数。

参议院于东部时间上午10点重新召开会议，计划今天就持续决议进行投票。