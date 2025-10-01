交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
文章《比特币和以太坊在美国可能关闭政府之际保持稳定》发布在BitcoinEthereumNews.com。简而言之，随着国会争相在关闭期限前通过一项资金法案，比特币和以太坊当天基本持平。在政治不确定性的情况下，约85%的Myriad预测市场用户预计比特币在周三中午前将至少出现48根红色蜡烛线。Ledn的首席投资官John Glover保持乐观，他指出，在特朗普时代过去的政府关闭期间，数字资产价格下跌被视为买入机会，市场很快反弹。周二早晨，比特币和以太坊基本持平，国会还剩几个小时来批准一项资金法案，以避免美国政府关闭。在撰写本文时，比特币交易价格为113,435美元，过去24小时没有变动，但过去一小时略有0.4%的上涨。根据加密货币价格聚合器CoinGecko的数据，以太坊当天下跌仅0.3%，目前交易价格为4,153美元。政治不确定性和可能延迟关键美国宏观经济数据的情况让一些比特币交易员感到悲观。Myriad（Decrypt母公司DASTAN拥有的预测市场）上的用户似乎对比特币在本周上半周的表现不太乐观。约85%的用户认为BTC在周三中午前将至少出现48根红色蜡烛线。这一数字在一夜之间急剧攀升，此前在周一大部分时间里保持在50-50的几率附近。但比特币贷款机构Ledn的首席投资官John Glover并不认同他们的悲观情绪。他指出，唐纳德·特朗普总统在他的第一个任期内经历了两次政府关闭，似乎不反对将其作为谈判手段。特朗普下的第一次政府关闭在2018年1月持续了三天。第二次拖延了35天，成为美国历史上最长的政府关闭。"虽然这以前被用作...文章《比特币和以太坊在美国可能关闭政府之际保持稳定》发布在BitcoinEthereumNews.com。简而言之，随着国会争相在关闭期限前通过一项资金法案，比特币和以太坊当天基本持平。在政治不确定性的情况下，约85%的Myriad预测市场用户预计比特币在周三中午前将至少出现48根红色蜡烛线。Ledn的首席投资官John Glover保持乐观，他指出，在特朗普时代过去的政府关闭期间，数字资产价格下跌被视为买入机会，市场很快反弹。周二早晨，比特币和以太坊基本持平，国会还剩几个小时来批准一项资金法案，以避免美国政府关闭。在撰写本文时，比特币交易价格为113,435美元，过去24小时没有变动，但过去一小时略有0.4%的上涨。根据加密货币价格聚合器CoinGecko的数据，以太坊当天下跌仅0.3%，目前交易价格为4,153美元。政治不确定性和可能延迟关键美国宏观经济数据的情况让一些比特币交易员感到悲观。Myriad（Decrypt母公司DASTAN拥有的预测市场）上的用户似乎对比特币在本周上半周的表现不太乐观。约85%的用户认为BTC在周三中午前将至少出现48根红色蜡烛线。这一数字在一夜之间急剧攀升，此前在周一大部分时间里保持在50-50的几率附近。但比特币贷款机构Ledn的首席投资官John Glover并不认同他们的悲观情绪。他指出，唐纳德·特朗普总统在他的第一个任期内经历了两次政府关闭，似乎不反对将其作为谈判手段。特朗普下的第一次政府关闭在2018年1月持续了三天。第二次拖延了35天，成为美国历史上最长的政府关闭。"虽然这以前被用作...

比特币和以太坊在美国可能停摆之际保持稳定

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/01 04:35
COM
COM$0.006543+5.39%
RedStone
RED$0.3295+0.12%
John Tsubasa Rivals
JOHN$0.01336+2.29%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.843+16.06%
ERA
ERA$0.2587+1.21%

简述

  • 随着国会争相在关闭期限前通过一项资金法案，Bitcoin和Ethereum当日价格基本持平。
  • 在政治不确定性的背景下，约85%的Myriad预测市场用户预计Bitcoin在周三中午前将至少出现48根红色蜡烛线。
  • Ledn的首席投资官John Glover保持乐观态度，他指出在特朗普时代过去的政府关闭期间，数字资产价格下跌被视为买入机会，市场很快就反弹了。

周二清晨，Bitcoin和Ethereum价格基本持平，而国会仅剩几小时时间来批准一项资金法案，以避免美国政府关闭。

在撰写本文时，Bitcoin的交易价格为113,435美元，过去24小时内没有变动，但在最近一小时内略微上涨了0.4%。根据加密货币价格聚合器CoinGecko的数据，Ethereum当日下跌仅0.3%，目前交易价格为4,153美元。

政治不确定性和可能延迟关键美国宏观经济数据的发布使一些Bitcoin交易者感到悲观。在Decrypt母公司DASTAN拥有的预测市场Myriad上的用户似乎对Bitcoin在本周上半周的表现不太乐观。

约85%的用户认为BTC在周三中午前将至少出现48根红色蜡烛线。这一比例在一夜之间急剧攀升，此前在周一大部分时间里，这一预测的几率接近50-50。

但Bitcoin贷款机构Ledn的首席投资官John Glover并不认同他们的悲观情绪。

他指出，唐纳德·特朗普在其第一任期内经历了两次政府关闭，似乎并不反对将其作为谈判手段。

特朗普任内的第一次政府关闭发生在2018年1月，持续了三天。第二次关闭持续了35天，成为美国历史上最长的政府关闭。

"虽然这之前被用作一种迫使国会中的反对者在谈判中更加灵活的方式，但这两次都被广泛视为非常暂时的情况，风险市场最初下跌后很快反弹，"他告诉Decrypt。"市场会将因政府关闭而导致的数字资产价格下跌视为买入机会。"

众议院共和党人没有尝试批准完整的拨款方案，而是批准了一项临时法案，该法案将使美国政府获得资金直到11月21日。但众议院的持续决议包括削减医疗保健福利，这将影响数百万美国人。

这一直是民主党人争论的焦点。

尽管共和党在参议院拥有多数席位，但优势很小。他们的53个席位意味着他们需要获得来自另一方的支持，才能达到60票的无阻挠投票所需票数。

参议院于东部时间上午10点重新召开会议，计划今天就持续决议进行投票。

每日简报通讯

每天以当前热门新闻开始您的一天，外加原创特色内容、播客、视频等更多资讯。

来源：https://decrypt.co/342168/bitcoin-ethereum-hold-firm-potential-us-shutdown-looms

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15074+9.92%
1
1$0.02828+18.42%
4
4$0.06369+3.64%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01707+0.53%
Oasis
ROSE$0.02164-4.12%
Union
U$0.00606-2.22%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02828+18.42%
MAY
MAY$0.02797+0.79%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,324.67
$105,324.67$105,324.67

+1.50%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,538.08
$3,538.08$3,538.08

+0.63%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5223
$2.5223$2.5223

+8.90%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.17
$166.17$166.17

+2.23%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17898
$0.17898$0.17898

+0.50%