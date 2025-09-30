比特币和以太坊ETF流入资金超过10亿美元，加密货币准备卷土重来

- 在周一，美国上市的比特币和以太坊现货交易所交易基金吸引了超过10亿美元的净流入。
-
- 以太坊现货ETF在经历了连续五个交易日的资金流出后，转为正向流入，净流入达5.47亿美元。
-
- 比特币ETF也录得强劲流入，12个产品共增加5.22亿美元。
-
美国上市的比特币和以太坊现货交易所交易基金在周一吸引了超过10亿美元的净流入，扭转了近期资金流出的趋势，并提振了加密货币市场的乐观情绪。
这一变化发生之际，比特币价格大幅反弹至114,000美元以上，受季节性因素和大型持有者重新积累的支持。
以太坊ETF引领反弹
根据SoSoValue的数据，以太坊现货ETF在经历了连续五个交易日的资金流出后，转为正向流入，净流入达5.47亿美元。
富达的以太坊基金(FETH)领跑收益，单日吸引2.02亿美元，其次是贝莱德的iShares以太坊信托基金(ETHA)，吸引1.54亿美元。
九个以太坊ETF产品现在共同管理275亿美元资产，相当于以太坊流通市值的约5.4%。
这一转变凸显了在疲软的9月之后，机构投资者胃口的恢复。
比特币ETF增加5.18亿美元
比特币ETF也录得强劲流入，ETF产品共增加5.18亿美元。
富达的FBTC录得最大单日流入2.99亿美元，而ARK 21Shares比特币ETF(ARKB)紧随其后，流入6200万美元。