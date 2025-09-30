交易所DEX+
比特币和以太坊ETF流入资金超过10亿美元，加密货币准备卷土重来

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/30 16:44
  • 在周一，美国上市的比特币和以太坊现货交易所交易基金吸引了超过10亿美元的净流入。

  • 以太坊现货ETF在经历了连续五个交易日的资金流出后，转为正向流入，净流入达5.47亿美元。

  • 比特币ETF也录得强劲流入，12个产品共增加5.22亿美元。

美国上市的比特币和以太坊现货交易所交易基金在周一吸引了超过10亿美元的净流入，扭转了近期资金流出的趋势，并提振了加密货币市场的乐观情绪。

这一变化发生之际，比特币价格大幅反弹至114,000美元以上，受季节性因素和大型持有者重新积累的支持。

以太坊ETF引领反弹

根据SoSoValue的数据，以太坊现货ETF在经历了连续五个交易日的资金流出后，转为正向流入，净流入达5.47亿美元。

富达的以太坊基金(FETH)领跑收益，单日吸引2.02亿美元，其次是贝莱德的iShares以太坊信托基金(ETHA)，吸引1.54亿美元。

九个以太坊ETF产品现在共同管理275亿美元资产，相当于以太坊流通市值的约5.4%。

这一转变凸显了在疲软的9月之后，机构投资者胃口的恢复。

比特币ETF增加5.18亿美元

比特币ETF也录得强劲流入，ETF产品共增加5.18亿美元。

富达的FBTC录得最大单日流入2.99亿美元，而ARK 21Shares比特币ETF(ARKB)紧随其后，流入6200万美元。

日期

IBIT

FBTC

BITB

ARKB

BTCO

EZBC

BRRR

HODL

BTCW

GBTC

BTC

总计


2025年9月22日

0.0

(276.7)

0.0

(52.3)

0.0

0.0

0.0

(9.5)

0.0

(24.6)

0.0

(363.1)


2025年9月23日

2.5

(75.6)

(12.8)

(27.9)

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

(103.8)


2025年9月24日

128.9

29.7

24.7

37.7

0.0

0.0

0.0

6.4

0.0

0.0

13.6

241.0


2025年9月25日

79.7

(114.8)

(80.5)

(63.0)

0.0

(6.3)

0.0

(10.1)

0.0

(42.9)

(15.5)

(253.4)


2025年9月26日

(
