亿万富翁Tim Draper认为零售商将只接受比特币

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/01 02:34
亿万富翁风险投资家Tim Draper是比特币的长期支持者，他相信有一天零售商将只接受比特币作为支付方式。 

"将会有一个时刻，所有零售商都会说'我接受比特币'，然后会有一个时刻，零售商会说'我接受比特币，"Draper在彭博电视台上表示。 

Tim Draper对比特币的支持远不止于言语。2014年，他通过花费1900万美元购买从丝绸之路市场关闭时查获的30,000个比特币而成为头条新闻。

如今，这些比特币价值约35亿美元。Draper还支持了主要的加密货币公司，如Coinbase和Robinhood Markets，巩固了他作为该行业最有影响力投资者之一的声誉。

在接受彭博社采访时，Draper承认目前比特币主要被持有而非消费——这一趋势受到其持续价值增长的推动，使其成为受欢迎的价值储存手段和抵御通胀的工具。

但Draper看到了变化的迹象。他表示，最终，零售商将开始接受比特币作为主要支付方式。

Tim Draper的新一轮融资

Draper也正在为他的风险投资公司Draper Associates筹集新资金。 

根据周二的SEC文件显示，该公司已为其第八只基金筹集了2亿美元，其网站暗示了官方启动。Draper Associates管理着20亿美元资产，重点关注加密货币投资。

这只最新基金紧随2022年为基金7筹集的近1.24亿美元之后。

此次融资时机恰逢加密货币市场强劲反弹。加密货币市场总值最近首次突破4万亿美元，受到国会立法监管稳定币以及比特币在近几个月内突破12万美元的推动。

现年67岁的Draper于1985年以600万美元贷款开始了他的风险投资生涯，并迅速因对Skype、百度、特斯拉、SpaceX和Robinhood等公司的早期投资而闻名。 

Draper过去曾预测比特币可能达到25万美元——这一预测虽然尚未实现，但随着比特币价格保持在11.3万美元以上，似乎越来越有可能成为现实。 

来源：https://bitcoinmagazine.com/business/billionaire-tim-draper-predicts-future-where-retailers-accept-only-bitcoin-payments

