交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
专家认为，随着"Rektmber"让位给"Pumptober"，加密货币市场正处于今年最爆炸性牛市的边缘。毫不意外，鲸鱼们正迅速为未来3个月的巨额收益做好准备。除了在以太坊和XRP等大型加密货币上的大量配置外，聪明的投资者正在购买比特币等小市值宝石[...]专家认为，随着"Rektmber"让位给"Pumptober"，加密货币市场正处于今年最爆炸性牛市的边缘。毫不意外，鲸鱼们正迅速为未来3个月的巨额收益做好准备。除了在以太坊和XRP等大型加密货币上的大量配置外，聪明的投资者正在购买比特币等小市值宝石[...]

本周最大鲸鱼买入：Ethereum、XRP、Aster和Bitcoin Hyper

作者：The Cryptonomist
2025/10/01 04:26
瑞波币
XRP$2.5229+9.42%
Aster
ASTER$1.0689-2.86%
Hyperlane
HYPER$0.17439-1.07%
Tron Bull
BULL$0.001226+6.60%
GAINS
GAINS$0.01707+0.53%

专家认为，随着"亏损九月"让位给"暴涨十月"，加密货币市场正处于今年最爆炸性牛市的边缘。 

不出所料，鲸鱼们正迅速为未来3个月的巨额收益做好准备。 

除了在以太坊和XRP等大型加密货币上的大量配置外，聪明资金投资者还在购买像Bitcoin Hyper这样具有10倍至100倍上涨潜力的小市值宝石。 

以太坊、XRP成为鲸鱼最大买入对象

以太坊在鲸鱼中需求旺盛，这归因于专家们越来越一致认为，这个最大的山寨币今年可能达到10,000美元。 

就在今天，一头鲸鱼向ETH投入了1.17亿美元的巨额资金。 

https://twitter.com/Altcoinbuzzio/status/1973035035717730594

不出所料，ETH财库公司正充分利用最近的价格调整。在大规模买入9.63亿美元后，Tom Lee的BitMine Immersion现在持有价值106.6亿美元的以太坊。 

同时，Sharplink Gaming的ETH持仓价值33.7亿美元。 

除了以太坊，XRP也需求旺盛。知名分析师Ali Martinez透露，鲸鱼在过去24小时内购买了1.2亿XRP。 

https://twitter.com/ali_charts/status/1972593693535150083

随着美国SEC最近的通用上市标准，现货XRP ETF的推出迫在眉睫，预计这将大幅提升代币价格。 

知名交易员Crypto Tony预测，XRP价格今年将达到4.80美元。 

Aster和PUMP是最受欢迎的中型市值代币

鲸鱼们正悄悄积累Pump.fun代币，为下一季度的牛市做准备。链上分析平台Lookonchain标记了两头鲸鱼购买了6.2249亿PUMP，价值348万美元。 

https://twitter.com/lookonchain/status/1973038700482421155

尽管更广泛的市场前景不确定，PUMP价格显示出强劲的韧性，周二上涨近13%，而BTC基本保持平稳。 

同样，尽管出现大幅抛售，新的Aster币需求仍然旺盛，鲸鱼们正在逢低买入。 

本周早些时候，一头鲸鱼积累了价值1.17亿美元的ASTER，有传言称该钱包与唐纳德·特朗普的社交媒体公司Truth Social有关。 

同样，Lookonchain在周二标记了另一笔424万美元的买入。 

Bitcoin Hyper需求旺盛，专家称其为下一个100倍加密货币

Bitcoin Hyper (HYPER)已经确立了自己作为最热门小市值币之一的地位，其预售筹集了1940万美元就是证明。 

对于不了解的人来说，Bitcoin Hyper是最新的BTC第2层项目，由尖端的零知识架构和Solana虚拟机提供支持。

凭借其在BTC生态系统内提供高可扩展性、性能和可编程性的承诺，Bitcoin Hyper有望引入一波新的支付应用、DeFi应用和迷因币。不出所料，其原生代币HYPER需求旺盛。 

鲸鱼们特别快速地认识到HYPER的上涨潜力。例如，一位资金雄厚的投资者用27个ETH兑换了Bitcoin Hyper，价值超过11.2万美元。 

随后，他通过两笔单独交易又投资了21万美元的HYPER，在其公开市场发布前最大化敞口。 

聪明资金投资者对Bitcoin Hyper的发布后前景非常乐观，尤其是在即将到来的牛市中。毕竟，第2层代币与其各自的第1层显示出强烈的相关性。随着比特币预计在未来几个月内达到20万美元，HYPER有望带来超额回报。 

几位影响者和经验丰富的交易员甚至支持HYPER成为下一个100倍加密货币。 

访问Bitcoin Hyper预售

本文由我们的商业合作伙伴之一提供，不代表Cryptonomist的观点。请注意，我们的商业合作伙伴可能通过本文中的链接使用联盟计划来产生收入

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15074+9.92%
1
1$0.02828+18.42%
4
4$0.06369+3.64%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01707+0.53%
Oasis
ROSE$0.02164-4.12%
Union
U$0.00606-2.22%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02828+18.42%
MAY
MAY$0.02797+0.79%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,320.21
$105,320.21$105,320.21

+1.50%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,537.30
$3,537.30$3,537.30

+0.61%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5229
$2.5229$2.5229

+8.93%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.21
$166.21$166.21

+2.26%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17912
$0.17912$0.17912

+0.58%