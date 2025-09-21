交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
这篇文章《美国经济数据的重要一周》发表于BitcoinEthereumNews.com。金融科技 2025年9月21日 | 15:03 本周对金融市场来说将是关键的一周，因为一系列重要的美国经济指标即将发布，包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔的评论、PMI报告、GDP数据、失业救济申请和核心PCE价格指数。这些更新将共同提供关于美国经济状况的新信号，并可能对股票、债券和加密货币市场的投资者情绪产生重大影响。本周从周二开始，鲍威尔的讲话将受到密切关注，以寻找未来货币政策的线索，同时还有服务业和制造业活动的新数据。交易者将寻找经济韧性或放缓的迹象，这可能会改变对降息的预期。周四，注意力转向第二季度GDP数字和每周失业救济申请。强于预期的GDP读数可能会强化经济保持稳健的观点，可能给美联储减少放松政策的空间。相反，增长疲软或失业救济申请上升可能会引发对经济放缓的担忧，并推动中央银行采取更加温和的立场。最重要的发布在周五，即核心PCE价格指数，这是美联储首选的通胀指标。如果通胀显示降温迹象，比特币和以太坊等风险资产可能会受益于降息预期的上升。然而，如果通胀仍然粘性较高，市场可能会预期更高更长时间的利率，对包括加密货币在内的流动性敏感行业造成压力。对于加密货币市场，本周的数据可能是决定性的。投资者通常将比特币视为对抗通胀的对冲工具，但也将其视为在宽松货币条件下蓬勃发展的流动性驱动资产。数据的温和解读可能支持比特币突破关键阻力位，而更强劲的通胀读数可能引发波动和修正。为什么这对加密货币很重要？因为数字资产越来越与宏观经济趋势相关联。机构...这篇文章《美国经济数据的重要一周》发表于BitcoinEthereumNews.com。金融科技 2025年9月21日 | 15:03 本周对金融市场来说将是关键的一周，因为一系列重要的美国经济指标即将发布，包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔的评论、PMI报告、GDP数据、失业救济申请和核心PCE价格指数。这些更新将共同提供关于美国经济状况的新信号，并可能对股票、债券和加密货币市场的投资者情绪产生重大影响。本周从周二开始，鲍威尔的讲话将受到密切关注，以寻找未来货币政策的线索，同时还有服务业和制造业活动的新数据。交易者将寻找经济韧性或放缓的迹象，这可能会改变对降息的预期。周四，注意力转向第二季度GDP数字和每周失业救济申请。强于预期的GDP读数可能会强化经济保持稳健的观点，可能给美联储减少放松政策的空间。相反，增长疲软或失业救济申请上升可能会引发对经济放缓的担忧，并推动中央银行采取更加温和的立场。最重要的发布在周五，即核心PCE价格指数，这是美联储首选的通胀指标。如果通胀显示降温迹象，比特币和以太坊等风险资产可能会受益于降息预期的上升。然而，如果通胀仍然粘性较高，市场可能会预期更高更长时间的利率，对包括加密货币在内的流动性敏感行业造成压力。对于加密货币市场，本周的数据可能是决定性的。投资者通常将比特币视为对抗通胀的对冲工具，但也将其视为在宽松货币条件下蓬勃发展的流动性驱动资产。数据的温和解读可能支持比特币突破关键阻力位，而更强劲的通胀读数可能引发波动和修正。为什么这对加密货币很重要？因为数字资产越来越与宏观经济趋势相关联。机构...

美国经济数据的重要一周

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 20:22
Union
U$0.006056-1.38%
Shiba Inu Treat
TREAT$0.0007605-2.67%
Moonveil
MORE$0.00472-10.94%
Index Cooperative
INDEX$0.871+3.56%
COM
COM$0.006548+5.37%
金融科技
  • 2025年9月21日
  • |
  • 15:03

本周对金融市场来说将是关键的一周，因为一系列重要的美国经济指标即将发布，包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔的评论、PMI报告、GDP数据、失业金申请数据以及核心PCE价格指数。

这些更新将共同提供关于美国经济状况的新信号，并可能对股票、债券和加密货币市场的投资者情绪产生重大影响。

本周从周二开始，鲍威尔的讲话将受到密切关注，以寻找未来货币政策的线索，同时还有服务业和制造业活动的新数据。交易员将寻找经济韧性或放缓的迹象，这可能会改变对降息的预期。

周四，注意力将转向第二季度GDP数据和每周失业金申请数据。强于预期的GDP读数可能会强化经济保持稳健的观点，可能给美联储留下较少的政策宽松空间。相反，增长疲软或失业金申请上升可能会引发对经济放缓的担忧，并推动中央银行采取更加温和的立场。

最重要的发布将在周五，即核心PCE价格指数，这是美联储首选的通胀衡量指标。如果通胀显示降温迹象，像Bitcoin和Ethereum这样的风险资产可能会从降息预期上升中受益。然而，如果通胀仍然粘性较高，市场可能会预期更高更长时间的利率，这将对对流动性敏感的行业（包括加密货币）造成压力。

对于加密货币市场来说，本周的数据可能是决定性的。投资者通常将Bitcoin视为对抗通胀的对冲工具，但也将其视为在宽松货币条件下蓬勃发展的流动性驱动资产。数据的温和解读可能会支持Bitcoin突破关键阻力位，而更强劲的通胀读数可能会引发波动和修正。

为什么这对加密货币很重要？因为数字资产越来越与宏观经济趋势相关联。机构投资者现在将Bitcoin和Ethereum视为受中央银行政策影响的更广泛投资组合的一部分。因此，这些经济数据不仅影响华尔街，也波及整个区块链生态系统。

如果鲍威尔暗示宽松政策，或者PCE确认通缩，加密货币可能会在10月份迎来强劲上涨。但如果数据表现强劲，市场可能需要为动荡做好准备。

本文提供的信息仅供教育目的，不构成财务、投资或交易建议。Coindoo.com不认可或推荐任何特定的投资策略或加密货币。在做出任何投资决定之前，请务必进行自己的研究并咨询持牌财务顾问。

作者

Alex是一位经验丰富的金融记者和加密货币爱好者。他拥有超过8年报道加密货币、区块链和金融科技行业的经验，精通复杂且不断发展的数字资产世界。他富有洞察力和发人深省的文章为读者提供了市场最新发展和趋势的清晰图景。他的方法使他能够将复杂的概念分解为易于理解且深入的内容。关注他的出版物，了解最重要的趋势和话题。

相关故事



下一篇文章

来源：https://coindoo.com/big-week-for-u-s-economic-data-what-it-could-mean-for-crypto/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15074+9.92%
1
1$0.02828+18.42%
4
4$0.06369+3.64%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01707+0.53%
Oasis
ROSE$0.02164-4.12%
Union
U$0.00606-2.22%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02828+18.42%
MAY
MAY$0.02797+0.79%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,297.31
$105,297.31$105,297.31

+1.48%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,536.48
$3,536.48$3,536.48

+0.59%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5225
$2.5225$2.5225

+8.91%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.18
$166.18$166.18

+2.24%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17902
$0.17902$0.17902

+0.52%