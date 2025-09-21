交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
这篇文章《大牛迈克尔·塞勒讨论比特币的未来："10年期已经开始"》发表在BitcoinEthereumNews.com上。在最近与娜塔莉·布鲁内尔的访谈中，微策略主席迈克尔·塞勒就机构投资者进入该领域时比特币(BTC)的未来发表了重要言论。根据塞勒的说法，虽然比特币波动性的降低可能使其对寻求刺激的散户投资者来说变得"无聊"，但这实际上是资产的自然成熟阶段，是一个积极信号。塞勒指出，比特币价格波动性的下降吸引了大型机构投资者的注意，他认为这是比特币成熟过程的一部分，并鼓励长期资本持有者大量投资该资产。塞勒认为，这个成熟期对于资产成为更强大和可靠的投资工具是必要的。塞勒将2025年至2035年之间的十年描述为比特币生态系统的新"数字淘金热"。他预测在此期间将出现许多不同的商业模式和产品，新公司将成立，并创造巨大财富。塞勒表示，这一时期反映了市场中的"混乱"，错误将会发生，但最终将取得巨大成功。访谈还探讨了塞勒对比特币支持的信贷工具的愿景。塞勒认为，作为"数字资本"的比特币可以产生更高回报并解决传统金融系统的弱点。他认为他的公司在这一领域的工作使比特币能够产生现金流，为投资者创造更安全、收益更高且更具流动性的信贷产品。*这不是投资建议。立即关注我们的Telegram和Twitter账户，获取独家新闻、分析和链上数据！来源：https://en.bitcoinsistemi.com/big-bull-michael-saylor-discusses-bitcoins-future-the-10-year-period-has-begun/这篇文章《大牛迈克尔·塞勒讨论比特币的未来："10年期已经开始"》发表在BitcoinEthereumNews.com上。在最近与娜塔莉·布鲁内尔的访谈中，微策略主席迈克尔·塞勒就机构投资者进入该领域时比特币(BTC)的未来发表了重要言论。根据塞勒的说法，虽然比特币波动性的降低可能使其对寻求刺激的散户投资者来说变得"无聊"，但这实际上是资产的自然成熟阶段，是一个积极信号。塞勒指出，比特币价格波动性的下降吸引了大型机构投资者的注意，他认为这是比特币成熟过程的一部分，并鼓励长期资本持有者大量投资该资产。塞勒认为，这个成熟期对于资产成为更强大和可靠的投资工具是必要的。塞勒将2025年至2035年之间的十年描述为比特币生态系统的新"数字淘金热"。他预测在此期间将出现许多不同的商业模式和产品，新公司将成立，并创造巨大财富。塞勒表示，这一时期反映了市场中的"混乱"，错误将会发生，但最终将取得巨大成功。访谈还探讨了塞勒对比特币支持的信贷工具的愿景。塞勒认为，作为"数字资本"的比特币可以产生更高回报并解决传统金融系统的弱点。他认为他的公司在这一领域的工作使比特币能够产生现金流，为投资者创造更安全、收益更高且更具流动性的信贷产品。*这不是投资建议。立即关注我们的Telegram和Twitter账户，获取独家新闻、分析和链上数据！来源：https://en.bitcoinsistemi.com/big-bull-michael-saylor-discusses-bitcoins-future-the-10-year-period-has-begun/

大牛迈克尔·塞勒讨论比特币的未来："十年期已经开始"

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 01:07
比特币
BTC$105,316.11+1.73%
Moonveil
MORE$0.004727-10.81%
COM
COM$0.006548+5.37%
Sign
SIGN$0.04049+0.99%
Areon Network
AREA$0.00746+6.11%
Tron Bull
BULL$0.001226+6.60%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12485+3.66%

在最近与Natalie Brunell的访谈中，MicroStrategy主席Michael Saylor就机构投资者进入该领域时比特币(BTC)的未来发表了重要声明。

根据Saylor的说法，虽然比特币波动性的降低可能使其对寻求刺激的散户投资者来说变得"无聊"，但这实际上是资产的自然成熟阶段，是一个积极的信号。

Saylor指出，比特币价格波动性的下降吸引了大型机构投资者的注意，他认为这是比特币成熟过程的一部分，并鼓励长期资本持有者大量投资该资产。

Saylor认为，这个成熟期对于资产成为更加强大和可靠的投资工具是必要的。

Saylor将2025年至2035年之间的十年描述为比特币生态系统的新"数字淘金热"。他预测在此期间将出现许多不同的商业模式和产品，新公司将成立，巨大的财富将被创造。Saylor表示，这一时期反映了市场中的"混乱"，错误将会发生，但最终将取得巨大成功。

访谈还探讨了Saylor对比特币支持的信贷工具的愿景。Saylor认为，作为"数字资本"的比特币可以产生更高的回报并解决传统金融系统的弱点。他认为他的公司在这一领域的工作使比特币能够产生现金流，为投资者创造更安全、收益更高且更具流动性的信贷产品。

*这不是投资建议。

立即关注我们的TelegramTwitter账号，获取独家新闻、分析和链上数据！

来源：https://en.bitcoinsistemi.com/big-bull-michael-saylor-discusses-bitcoins-future-the-10-year-period-has-begun/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15074+9.92%
1
1$0.02828+18.42%
4
4$0.06369+3.64%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01707+0.53%
Oasis
ROSE$0.02164-4.12%
Union
U$0.00606-2.22%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02828+18.42%
MAY
MAY$0.02797+0.79%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,316.11
$105,316.11$105,316.11

+1.49%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,537.08
$3,537.08$3,537.08

+0.60%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5234
$2.5234$2.5234

+8.95%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.21
$166.21$166.21

+2.26%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17913
$0.17913$0.17913

+0.58%