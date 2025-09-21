大牛迈克尔·塞勒讨论比特币的未来："十年期已经开始"

在最近与Natalie Brunell的访谈中，MicroStrategy主席Michael Saylor就机构投资者进入该领域时比特币(BTC)的未来发表了重要声明。

根据Saylor的说法，虽然比特币波动性的降低可能使其对寻求刺激的散户投资者来说变得"无聊"，但这实际上是资产的自然成熟阶段，是一个积极的信号。

Saylor指出，比特币价格波动性的下降吸引了大型机构投资者的注意，他认为这是比特币成熟过程的一部分，并鼓励长期资本持有者大量投资该资产。

Saylor认为，这个成熟期对于资产成为更加强大和可靠的投资工具是必要的。

Saylor将2025年至2035年之间的十年描述为比特币生态系统的新"数字淘金热"。他预测在此期间将出现许多不同的商业模式和产品，新公司将成立，巨大的财富将被创造。Saylor表示，这一时期反映了市场中的"混乱"，错误将会发生，但最终将取得巨大成功。

访谈还探讨了Saylor对比特币支持的信贷工具的愿景。Saylor认为，作为"数字资本"的比特币可以产生更高的回报并解决传统金融系统的弱点。他认为他的公司在这一领域的工作使比特币能够产生现金流，为投资者创造更安全、收益更高且更具流动性的信贷产品。

*这不是投资建议。

