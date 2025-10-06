最佳加密货币购买：这个实用代币正在爆发势头，同时以太坊的Vitalik Buterin抛售迷因币

随着以太坊联合创始人Vitalik Buterin出售迷因币持有量，加密货币市场正在向实用性驱动的项目大规模转移，而Mutuum Finance (MUTM)正引领这一潮流。在预售中仅售$0.035，MUTM已跻身2025年顶级DeFi替代币之列，其第6阶段预售已售出超过55%。

该项目已吸引超过16,750名持有者，筹集了$16.85百万以上。投机性迷因币毫无作为，但Mutuum Finance提供实际实用性和长期增长潜力。寻求短期和长期巨大上涨空间的投资者，将Mutuum Finance视为$1以下必买代币。

Vitalik Buterin抛弃迷因币，实用型代币成为主角

以太坊创始人Vitalik Buterin多年来一直是迷因币抛售的磁石，这一趋势可追溯至2021年，当时他因销毁了Shiba Inu创建者Ryoshi赠送给他的450万亿SHIB代币而声名狼藉。

本周早些时候，链上数据显示他抛售了1500亿PUPPIES代币换取28.58 ETH，以及10亿ERC20代币换取$13,889 USDC，进一步延续了抛售炒作代币的趋势。这些都是更广泛市场趋势的一部分：随着基于实用性的代币巩固自身地位，投资者和开发者正涌向具有实际价值和实际基于实用性的用例的项目，远离纯投机性迷因币。

Buterin的举动是加密货币的转折点，实用性驱动的项目成为新趋势。Mutuum Finance (MUTM)凭借现实世界的实用性获得牵引力，体现了该行业提供的长期增长类型。

Mutuum Finance预售狂热，投资者热潮达到历史新高

Mutuum Finance为早期参与者提供了在项目启动前以优惠价格购买MUTM代币的特别福利。第6阶段代币售价$0.035，备受追捧，从超过16,750名买家那里筹集了超过$16.85百万。数字充分说明了市场兴趣和对项目长期未来潜力的信心不断增强。

除了保障平台安全和与社区成员互动外，Mutuum Finance还与CertiK合作创建了一个正式的Bug赏金计划，设立了$50,000 USDT的正式漏洞赏金基金。该计划欢迎白帽黑客、安全研究人员和开发者提交有关代码库漏洞的信息，并根据严重程度发放奖励。这确保了即使是最小的问题也能得到及时解决，平台的整体安全性保持在最佳水平。

Mutuum Finance宣布新的DeFi借贷协议

Mutuum Finance最近宣布推出其原生借贷协议，这是去中心化金融的一项突破。该协议的V1版本计划在2025年第四季度在Sepolia测试网上发布，将包括基本构建模块，如流动性池、mtToken、债务代币、清算机器人等。首日即支持ETH和USDT的借贷和抵押，该平台已准备好为DeFi用户提供可扩展且强大的基础。

实用性领先，MUTM是2025年的第一

随着投资者从炒作的迷因币转向提供实际价值的项目，Mutuum Finance (MUTM)正在掀起波澜。其第6阶段预售已售出超过55%，超过16,750名投资者加入，筹集了超过$16.85百万，MUTM的牵引力正在迅速增加。其即将发布的借贷协议、强大的安全功能如$50,000漏洞赏金计划，以及实际的DeFi可用性使其与炒作代币区分开来。

随着全球市场趋势转向实用性而非投机，MUTM为投资者提供了在具有坚实增长前景的项目中早期投资的独特机会。今天就在预售中锁定您的位置，抢先体验2025年最佳DeFi惊喜之一。

来源：https://www.cryptopolitan.com/best-crypto-to-buy-this-utility-token-is-exploding-in-momentum-as-ethereums-vitalik-buterin-dumps-meme-coins/