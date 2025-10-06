交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
最佳加密货币购买：这个实用代币在以太坊创始人 Vitalik Buterin 抛售迷因币时势头爆发，该文章发表在 BitcoinEthereumNews.com。随着以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 出售迷因币持有量，加密货币市场正在向实用性驱动的项目大规模转移，而 Mutuum Finance (MUTM) 正引领这一潮流。在预售中仅售 $0.035，MUTM 已跻身 2025 年顶级 DeFi 替代币之列，其第 6 阶段预售已售出超过 55%。 该项目已吸引超过 16,750 名持有者，筹集了超过 $16.85 百万。投机性迷因币毫无作为，但 Mutuum Finance 提供实际实用性和长期增长潜力。寻求短期和长期巨大上涨空间的投资者，将 Mutuum Finance 视为 $1 以下必买代币。 Vitalik Buterin 抛弃迷因币，实用代币成为主角 以太坊创始人 Vitalik Buterin 多年来一直是迷因币抛售的焦点，这一趋势可追溯至 2021 年，当时他因销毁了 Shiba Inu 创始人 Ryoshi 赠送给他的 450 万亿 SHIB 代币而声名狼藉。 本周早些时候，链上数据显示他抛售了 1500 亿 PUPPIES 代币换取 28.58 ETH，以及 10 亿 ERC20 代币换取 $13,889 USDC，进一步延续了抛售炒作代币的趋势。这些都是更广泛市场趋势的一部分：随着基于实用性的代币地位巩固，投资者和开发者正涌向具有实际价值和实际基于实用性的用例的项目，远离纯投机性迷因币。 Buterin 的举动是加密货币的转折点，实用性驱动的项目成为新趋势。Mutuum Finance (MUTM) 凭借现实世界的实用性获得关注，体现了该领域提供的长期增长类型。 Mutuum Finance 预售狂热，投资者热潮达到历史新高 Mutuum Finance 为早期参与者提供了在项目启动前以优惠价格购买 MUTM 代币的特别福利。售价 $0.035 的第 6 阶段代币备受追捧，筹集了更多...最佳加密货币购买：这个实用代币在以太坊创始人 Vitalik Buterin 抛售迷因币时势头爆发，该文章发表在 BitcoinEthereumNews.com。随着以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 出售迷因币持有量，加密货币市场正在向实用性驱动的项目大规模转移，而 Mutuum Finance (MUTM) 正引领这一潮流。在预售中仅售 $0.035，MUTM 已跻身 2025 年顶级 DeFi 替代币之列，其第 6 阶段预售已售出超过 55%。 该项目已吸引超过 16,750 名持有者，筹集了超过 $16.85 百万。投机性迷因币毫无作为，但 Mutuum Finance 提供实际实用性和长期增长潜力。寻求短期和长期巨大上涨空间的投资者，将 Mutuum Finance 视为 $1 以下必买代币。 Vitalik Buterin 抛弃迷因币，实用代币成为主角 以太坊创始人 Vitalik Buterin 多年来一直是迷因币抛售的焦点，这一趋势可追溯至 2021 年，当时他因销毁了 Shiba Inu 创始人 Ryoshi 赠送给他的 450 万亿 SHIB 代币而声名狼藉。 本周早些时候，链上数据显示他抛售了 1500 亿 PUPPIES 代币换取 28.58 ETH，以及 10 亿 ERC20 代币换取 $13,889 USDC，进一步延续了抛售炒作代币的趋势。这些都是更广泛市场趋势的一部分：随着基于实用性的代币地位巩固，投资者和开发者正涌向具有实际价值和实际基于实用性的用例的项目，远离纯投机性迷因币。 Buterin 的举动是加密货币的转折点，实用性驱动的项目成为新趋势。Mutuum Finance (MUTM) 凭借现实世界的实用性获得关注，体现了该领域提供的长期增长类型。 Mutuum Finance 预售狂热，投资者热潮达到历史新高 Mutuum Finance 为早期参与者提供了在项目启动前以优惠价格购买 MUTM 代币的特别福利。售价 $0.035 的第 6 阶段代币备受追捧，筹集了更多...

最佳加密货币购买：这个实用代币正在爆发势头，同时以太坊的Vitalik Buterin抛售迷因币

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/06 04:17
TokenFi
TOKEN$0.00723-1.81%
Memecoin
MEME$0.001673+2.19%
COM
COM$0.006416+3.16%
FINANCE
FINANCE$0.0003857+28.86%
TOP Network
TOP$0.000096--%

随着以太坊联合创始人Vitalik Buterin出售迷因币持有量，加密货币市场正在向实用性驱动的项目大规模转移，而Mutuum Finance (MUTM)正引领这一潮流。在预售中仅售$0.035，MUTM已跻身2025年顶级DeFi替代币之列，其第6阶段预售已售出超过55%。 

该项目已吸引超过16,750名持有者，筹集了$16.85百万以上。投机性迷因币毫无作为，但Mutuum Finance提供实际实用性和长期增长潜力。寻求短期和长期巨大上涨空间的投资者，将Mutuum Finance视为$1以下必买代币。

Vitalik Buterin抛弃迷因币，实用型代币成为主角

以太坊创始人Vitalik Buterin多年来一直是迷因币抛售的磁石，这一趋势可追溯至2021年，当时他因销毁了Shiba Inu创建者Ryoshi赠送给他的450万亿SHIB代币而声名狼藉。 

本周早些时候，链上数据显示他抛售了1500亿PUPPIES代币换取28.58 ETH，以及10亿ERC20代币换取$13,889 USDC，进一步延续了抛售炒作代币的趋势。这些都是更广泛市场趋势的一部分：随着基于实用性的代币巩固自身地位，投资者和开发者正涌向具有实际价值和实际基于实用性的用例的项目，远离纯投机性迷因币。 

Buterin的举动是加密货币的转折点，实用性驱动的项目成为新趋势。Mutuum Finance (MUTM)凭借现实世界的实用性获得牵引力，体现了该行业提供的长期增长类型。

Mutuum Finance预售狂热，投资者热潮达到历史新高

Mutuum Finance为早期参与者提供了在项目启动前以优惠价格购买MUTM代币的特别福利。第6阶段代币售价$0.035，备受追捧，从超过16,750名买家那里筹集了超过$16.85百万。数字充分说明了市场兴趣和对项目长期未来潜力的信心不断增强。

除了保障平台安全和与社区成员互动外，Mutuum Finance还与CertiK合作创建了一个正式的Bug赏金计划，设立了$50,000 USDT的正式漏洞赏金基金。该计划欢迎白帽黑客、安全研究人员和开发者提交有关代码库漏洞的信息，并根据严重程度发放奖励。这确保了即使是最小的问题也能得到及时解决，平台的整体安全性保持在最佳水平。

Mutuum Finance宣布新的DeFi借贷协议

Mutuum Finance最近宣布推出其原生借贷协议，这是去中心化金融的一项突破。该协议的V1版本计划在2025年第四季度在Sepolia测试网上发布，将包括基本构建模块，如流动性池、mtToken、债务代币、清算机器人等。首日即支持ETH和USDT的借贷和抵押，该平台已准备好为DeFi用户提供可扩展且强大的基础。

实用性领先，MUTM是2025年的第一

随着投资者从炒作的迷因币转向提供实际价值的项目，Mutuum Finance (MUTM)正在掀起波澜。其第6阶段预售已售出超过55%，超过16,750名投资者加入，筹集了超过$16.85百万，MUTM的牵引力正在迅速增加。其即将发布的借贷协议、强大的安全功能如$50,000漏洞赏金计划，以及实际的DeFi可用性使其与炒作代币区分开来。 

随着全球市场趋势转向实用性而非投机，MUTM为投资者提供了在具有坚实增长前景的项目中早期投资的独特机会。今天就在预售中锁定您的位置，抢先体验2025年最佳DeFi惊喜之一。

有关Mutuum Finance (MUTM)的更多信息，请使用以下链接：

网站：https://mutuum.com/

Linktree：https://linktr.ee/mutuumfinance

来源：https://www.cryptopolitan.com/best-crypto-to-buy-this-utility-token-is-exploding-in-momentum-as-ethereums-vitalik-buterin-dumps-meme-coins/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15074+9.92%
1
1$0.02828+18.42%
4
4$0.06369+3.64%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01707+0.53%
Oasis
ROSE$0.02164-4.12%
Union
U$0.00606-2.22%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02828+18.42%
MAY
MAY$0.02797+0.79%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,357.64
$105,357.64$105,357.64

+1.53%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,539.57
$3,539.57$3,539.57

+0.68%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5239
$2.5239$2.5239

+8.97%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.33
$166.33$166.33

+2.33%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17919
$0.17919$0.17919

+0.62%