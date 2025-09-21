交易所DEX+
现在最佳加密货币购买选择：Pepe和Shiba Inu持有者正在抛售以购买这款新的病毒式传播币

作者：Blockonomi
2025/09/21 18:30
在寻找现在最佳加密货币时，许多投资者正在超越已建立的迷因币如Pepe和Shiba Inu。需要拥有不仅仅是迷因的需求引导他们关注Layer Brett (LBRETT)，其正在进行的加密货币预售引起了轰动。

Layer Brett融合了迷因文化的病毒式能量与以太坊Layer 2的强大技术，提供了其前辈所没有的：切实可用性。随着资金从较老的迷因代币流出，这个项目正吸引着那些寻求不仅仅是炒作的人的注意。这是一个为性能而建的项目。

Layer Brett与PEPE和SHIB有何不同？

虽然Pepe和Shiba Inu曾创造了惊人的涨幅，但它们未来的增长受到巨大市值的限制。对它们来说，100倍回报在数学上几乎不可能。然而，Layer Brett呈现了不同的情景。

作为预售代币，其低入场点提供了一个基础层面的机会。该项目建立在高实用性的以太坊Layer 2框架上，旨在将交易费用降低至低至$0.0001并几乎即时处理交易。这种相比标准迷因币如PEPE和SHIB的技术优势为增长提供了可持续的基础，超越了纯粹的投机。

Pepe和Shiba Inu价格预测概述

预测PEPE和SHIB的未来是复杂的。这两种代币都受市场情绪和社交媒体趋势的影响，而非基本技术进步。分别约为46.5亿美元和83.6亿美元的市值，指数增长的空间已显著减少。

虽然SHIB和PEPE仍然受欢迎，但它们是易受剧烈调整影响的波动资产。许多分析师认为，寻找下一个100倍回报需要关注具有更强实用性的低市值山寨币，这就是为什么注意力正从SHIB和PEPE等巨头转移。

Layer Brett：现在最佳购买加密货币

Layer Brett正以$0.0058进行预售，它已经成为人们几个月后会尖叫100倍的那种机会。收益游戏疯狂。早期质押者锁定约680%的APY，但每个新钱包都会降低这个数字。这是APY的音乐椅游戏。行动快否则只剩碎屑。

用户只需连接他们的钱包，将ETH或USDT兑换为LBRETT，就可以进入。没有障碍，没有繁文缛节。越简单，闸门打开得越快。

炒作机器？已经超负荷运转。100万美元的赠品正在不断燃起FOMO，让Layer Brett的名字在预售升温时遍布各个信息流。在$0.0058，大门已开。钱包正在连接。ETH和USDT正在流动。

卖出SHIB和PEPE，获取LBRETT

加密货币格局正在转变。虽然Pepe和Shiba Inu为迷因币文化铺平了道路，但投资者现在要求更多。Layer Brett通过将病毒式能量与强大的Layer 2引擎合并来回应这一呼吁，提供低费用、快速交易和可观的质押奖励。

计划中的100万美元赠品和提供早期入场点的预售，机会显而易见。预售现在正在进行但不会永远持续，给早期支持者一个独特的机会参与现在最佳购买的加密货币。

了解更多关于Layer Brett (LBRETT)：
预售：LayerBrett | 快速&回报丰厚的Layer 2区块链
Telegram：查看 @layerbrett
X：Layer Brett (@LayerBrett) / X

文章"现在最佳购买加密货币：Pepe和Shiba Inu持有者正在卖出以购买这个新的病毒币"首发于Blockonomi。

