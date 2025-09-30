有多种新兴加密货币已跻身涨幅榜前列。其中，可能有一种被视为现在最佳购买加密货币。

ASTER 在过去24小时内上涨超过4%，而MNT的增长已超过5%。至于DeXe，增长较为有限，仅为1.9%。然而，曾出现短暂飙升，使DeXe价格上涨了4%。

随着众多新加密货币现在成为表现最佳者，投资者有大量选择可以考虑。但它们中哪一个可能带来最大收益？

今日涨幅榜：专注于用例的中高市值选择

今天跻身涨幅榜前列的加密货币都专注于实用性。

ASTER

今日最大涨幅榜首是ASTER。这种实用型加密货币在过去24小时内上涨超过4%，目前交易价格约为$1.92。该代币市值超过31.9亿美元。

小时图显示ASTER价格一直遵循上升通道。然而，其即时阻力位为$2，即时支撑位为$1.81。

ASTER是一种加密货币，为同名去中心化永续交易所提供动力。到目前为止，它已记录超过1万亿美元的交易量，并获得超过300万用户。

至于这种加密货币为何获得关注，可能归因于加密货币市场的renewed兴趣以及投资者寻求以实用性为中心的投资选择。ASTER的去中心化特性是推动代币增长的另一个关键因素。

DEXE

跻身涨幅榜第二位的加密货币是DEXE。DEXE在过去24小时内上涨接近2%。然而，它经历了短暂飙升，推动其价格超过$10。在撰写本文时，该加密货币交易价格约为$9.43。这种中等市值加密货币的市值接近8亿美元。

日线图清楚表明，DeXe之前多次经历过类似水平的价格行动，这突显了它是最具波动性资产之一。

DeXe是一种面向开发者的新协议，是智能合约的存储库，开发者可以下载、修改并在自己的项目中实施。有各种各样的合约可用，包括DAO合约、治理合约、财务合约和启动板合约。

其增长可能是宏观经济条件推动市场上涨的结果。

MNT

Mantle (MNT)也跻身当日加密货币涨幅榜，在过去24小时内上涨超过5%。它目前交易价格高于$1.83水平，市值接近60亿美元。

日线图显示，Mantle的增长是类似飙升-整固阶段的一部分。它遵循上升通道，表明Mantle可能继续作为领先加密货币涨幅榜的一部分出现在新闻中。

所有这些顶级加密货币涨幅榜都因其独特属性而在市场中保持持续存在。然而，当寻找现在最佳购买加密货币时，投资者应该转而关注加密货币ICO。

现在最佳购买加密货币：三大选择

以下是投资者目前关注的顶级加密货币ICO。

Best Wallet Token

Best Wallet Token为Best Wallet提供动力，Best Wallet是领先的去中心化加密货币应用之一，旨在为投资者提供安全且多功能的交易体验。随着当日顶级加密货币涨幅榜大多是以实用性为中心的项目，像Best Wallet Token这样的代币可以吸引寻求真正功能而非炒作的投资者的强烈关注。

Best Wallet提供广泛的用例。用户可以直接使用法定货币买卖加密货币，快速在代币之间进行交换，并质押资产获取被动奖励。其最强大的功能之一是Token Launchpad，允许早期访问有前途的小市值加密货币预售，这些可能成为下一个大涨幅的加密货币。此外，该钱包还提供投资组合管理工具和与多个区块链的无缝集成。

最近的更新使平台更加强大，包括比特币交换支持、Solana链集成和游戏化积分系统，仅仅是使用应用程序就能奖励用户。这些改进反映了项目对持续增长的承诺。

Best Wallet Token本身在生态系统中扮演着至关重要的角色。它降低交易费用，授予预售早期访问权，提高质押奖励，并为持有者提供治理权。

在ICO期间筹集超过1600万美元，Best Wallet Token已经具备成熟项目的可信度。鉴于其实用性、持续更新和经过验证的生态系统的结合，Best Wallet Token可被视为现在最佳购买加密货币。

Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper是一种以实用性为中心的迷因币，在预售中已筹集超过1900万美元，确立了自己作为市场上最受关注的比特币替代品之一的地位。虽然比特币一直难以超越其作为简单价值存储的叙述，但Bitcoin Hyper引入了新的功能层，可能重新定义投资者如何看待受比特币启发的资产。

Bitcoin Hyper的核心是其用例，专注于可扩展性、互操作性和现实世界应用。它集成了支付支持、去中心化应用程序和基于迷因的社区参与等功能，确保吸引零售交易者和长期投资者。

从技术角度看，Bitcoin Hyper被定位为世界首个比特币Layer 2解决方案。它结合了以太坊级别的安全性、Solana虚拟机集成、闪电网络和规范桥，使其有潜力处理快速高效的交易，同时保持强大的去中心化。

通过强化比特币可以发展成为不仅仅是静态"数字黄金"的理念，Bitcoin Hyper将实用性与迷因驱动的病毒式传播相结合。这种双重身份可能帮助项目在短期炒作周期和作为长期基础设施发挥作用方面蓬勃发展。

包括99Bitcoins在内的分析师对Bitcoin Hyper的潜力表示强烈信心，有些甚至表示它在发布后可能增长100倍

Maxi Doge

Maxi Doge虽然是一种低实用性加密货币，但由于它完全拥抱加密货币空间的迷因文化，越来越被视为现在最佳购买加密货币之一。与Dogecoin不同，Dogecoin已从其喜剧根源转向更利他主义的基调，Maxi Doge直接利用社区对Dogecoin的看法——一个被想象为更强大、更冒险、更大胆的代币。

该项目的形象非常突出，描绘了与当今Z世代驱动的迷因文化相符的"强壮"版Doge。这种视觉方法在充斥着山寨代币的市场中为Maxi Doge提供了独特身份。

除了美学外，Maxi Doge的愿景以杠杆交易为中心，为交易者提供追求放大收益的机会。虽然这为投资增加了另一层风险，但也为那些愿意投入迷因币波动性的人创造了诱人的提议。该项目并不回避风险；相反，它拥抱风险，这使其与推动大部分迷因币交易的degen文化产生共鸣。

像Borch Crypto这样的分析师将Maxi Doge突出为高潜力项目，特别是因为它倾向于加密货币交易的迷因本质，而不是试图用过多的实用性稀释它。到目前为止，Maxi Doge在预售中已筹集超过260万美元，凸显了不断增长的投资者兴趣。

结论

市场正处于Uptober的阵痛中，这使许多以实用性为中心的加密货币成为焦点。本文提到的顶级ICO可被视为现在最佳购买加密货币，因为它们采用混合方法，同时关注病毒式传播潜力和实用性。

