Algorand 和 XLM 都很稳定，但 Layer Brett 的惊人预售增长和以太坊 Layer 2 基础正在获得 […] 这篇文章《十月最佳加密货币购买：Algorand、XLM 和 Layer Brett 价格可能都将在 2026 年前突破 $1》首次发布于 Coindoo。

十月最佳加密货币购买：Algorand、XLM和Layer Brett价格可能在2026年前都突破$1

作者：Coindoo
2025/10/05 17:10
恒星币
XLM$0.302+8.08%
Solayer
LAYER$0.2477-3.54%
1
1$0.02893+21.35%

Algorand和XLM都很稳定，但Layer Brett令人瞩目的预售增长和以太坊Layer 2基础正受到广泛关注。

分析师认为，这三种代币在2026年前都有很大机会突破1美元大关，这使它们成为10月最佳加密货币购买选择的有力候选。

分析师关注Algorand的发展势头

随着Algorand接近其下一个目标，它正受到广泛关注，多位分析师现在表示它是10月最佳购买加密货币之一。交易量上升和鲸鱼开始增加购买等早期迹象，鼓励了关于Algorand可能在2026年前突破1美元的猜测。

一些分析师甚至表示，稳定币桥接和网络增强的准备工作可能会引发一波上涨。Algorand投资者表示，其环保区块链设计以及越来越多的开发者参与是其两大主要优势。

有了这样的势头，难怪许多媒体目前将Algorand列为最佳购买加密货币之一，因为投资者正在寻找下一个重大机会。

XLM价格有望飙升

XLM价格再次让加密货币观察者感到兴奋，许多专家表示它是今年10月最佳购买加密货币之一。由于预期的网络增强如Protocol 23，人们相当乐观地认为XLM价格可能在2026年前上涨至1美元。

除了技术变革外，更多机构使用XLM，特别是用于代币化资产和稳定币，也可能推动价格上涨。多位市场专家目前表示，Stellar是最佳购买加密货币之一，因为其架构可扩展，且越来越多的金融公司对其信任。如果这一趋势持续，XLM价格上涨可能使其成为10月的良好投资。

深入炒作：是什么推动了Layer Brett (LBRETT)的市场热度

虽然Algorand和XLM等知名项目带来可靠性和稳健增长，但寻找突破潜力的交易者正转向Layer Brett (LBRETT)等新晋竞争者。

这个建立在以太坊Layer 2上的预售热门项目将迷因币的病毒式魅力与严肃的可扩展性和实用性相结合。该项目已吸引超过8,000名持有者并筹集了超过420万美元，代币价格仍仅为0.0058美元。

超过610%年收益率的质押奖励推动了快速采用，使其区别于短暂的炒作项目。随着更多参与者质押，收益率将自然平衡，但强劲的早期吸引力已经奠定了坚实的基础。

团队的路线图包括NFT集成、游戏化体验和100万美元的社区赠品，所有这些都旨在确保预售结束后的持续参与。分析师看到了Algorand和XLM早期热度的回响，但有一个强大的转折：以太坊Layer 2生态系统的速度和可扩展性。

结论

对于关注最佳购买加密货币的交易者来说，一切都取决于风险承受能力。Algorand和XLM价格都显示出到2026年攀升至1美元的潜力，提供坚实的长期上涨空间。

然而，真正的投机热点围绕着Layer Brett (LBRETT)，早期鲸鱼积累暗示着爆炸性潜力；一些分析师预测，如果势头继续增强，在下一个牛市周期中可能获得50倍至100倍的收益。

