本森·布恩在流行音乐电台保持强势

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:31
Benson Boone的"Mystical Magical"在Billboard的流行广播播放榜上升至第7位，同时保持在成人流行广播播放榜前10名，并重返成人当代榜单。巴黎，法国 – 7月18日：Benson Boone于2025年7月18日在法国巴黎举行的第五届Lollapalooza巴黎音乐节上表演。（照片：Lyvans Boolaky/WireImage）

WireImage

Benson Boone仍在大力宣传新专辑American Heart，尽管他的第二张完整专辑已有一段时间没有推出新单曲。这位流行巨星于2025年初开始宣传该专辑，首发单曲"Sorry, I'm Here for Someone Else"，而第二首单曲"Mystical Magical"仍在上升，并在首次发行四个多月后，在美国流行电台迎来了一个重要的一周。

"Mystical Magical"在流行广播播放榜上攀升

"Mystical Magical"本周出现在Billboard的所有三个流行电台榜单上。它在流行广播播放榜上攀升至历史新高的第7位，这是主要的四十强榜单，也是美国竞争最激烈的流行电台统计榜。

Benson Boone保持在前10名

同时，"Mystical Magical"在成人流行广播播放榜的前10名中保持稳定。该单曲目前为止的最高排名是第10位，现在再次位于该位置，已经进入其生命周期的第12周。

"Mystical Magical"重返另一个榜单

同一首单曲也重返成人当代榜单，回到第29位——在30个位置的名单中倒数第二。"Mystical Magical"目前在该榜单上仅停留了两周，最高排名是首次亮相时的第25位。

Benson Boone拥有三首电台热门歌曲

Boone在本周的成人当代榜单上占据了三个位置。"Beautiful Things"在令人印象深刻的78周后保持在第2位。"Sorry, I'm Here for Someone Else"位于最高层级的末尾，在榜单上已有半年之久，仍然保持在第10位。

两首Benson Boone的歌曲进入前10名

Boone在成人流行广播播放榜上也取得了两项胜利。"Mystical Magical"位居第10位，就在"Sorry, I'm Here for Someone Else"之下一个位置，后者从第8位滑落至第9位。

来源：https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2025/09/08/benson-boone-remains-a-force-at-pop-radio/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

