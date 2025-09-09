交易所DEX+
熊队有望从对进攻线的投资中受益

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:01
芝加哥熊队四分卫凯莱布·威廉姆斯（18号）在2025年8月17日星期日于芝加哥举行的NFL季前赛对阵水牛城比尔队的上半场比赛中，等待中锋德鲁·达尔曼（52号）传球。（美联社照片/卡米尔·克扎钦斯基）

2025年美联社版权所有。保留所有权利。

凯莱布·威廉姆斯将在周一晚上成为焦点，在本·约翰逊重塑芝加哥熊队进攻的过程中担任主角。如果他之后要鞠躬致谢，他肯定会感谢那些最不起眼的团队成员。

总经理瑞安·波尔斯明智地重建了在威廉姆斯新秀赛季未能给他提供公平机会的进攻线。根据职业足球焦点网站的评级，该进攻线的排名从2024年底的第24位上升到了'25赛季初的全NFL第四位，仅次于费城、丹佛和水牛城。

虽然熊队将他们的前两个选秀权用于选择紧端科尔斯顿·洛夫兰德和槽位接球手路德·伯登三世，但他们将财政资源投入到了进攻线上。

根据Spotrac的数据，签下自由球员中锋德鲁·达尔曼以及交易获得护卫乔·图尼和乔纳·杰克逊，使球队在进攻线上的支出达到了5438万美元，在联盟中排名第七。这与球队在沃尔特·佩顿/迈克·迪特卡时代对进攻线的重视程度有着明显的不同。

威廉姆斯，'24年选秀的状元秀，被投入到一条在总薪资排名第31位的进攻线后面的"火中"。从水牛城以第五轮选秀权交易而来的护卫瑞安·贝茨，以350万美元的薪资成为所谓"大丑陋"中薪资最高的球员。被认为是进攻线的锚点，护卫蒂文·詹金斯，正处于新秀合同的最后一个赛季，年薪约为267万美元。

威廉姆斯在几乎全部出场（仅缺席13个进攻回合）的情况下遭受68次擒杀，这有什么好惊讶的吗？令人印象深刻的是，他在投出20次达阵传球的同时，仅有6次被拦截。

将球队5胜12负的战绩归咎于威廉姆斯可能是不公平的，就像严厉批评他的前任贾斯汀·菲尔兹和米切尔·特鲁比斯基一样。他们都在缺乏统治力的进攻线后面比赛，这是糟糕的选秀和不愿意大量投资解决问题的结果。

在波尔斯和他的前任瑞安·佩斯的七年任期（2018-24）中，熊队在进攻线支出上排名第25位。波尔斯最终说"够了就是够了"，这值得赞扬。

PFF，一个广受尊敬的评估球员表现的网站，认为波尔斯实际上在重建今年的进攻线时已经有了良好的开端。它将威廉姆斯68次被擒杀中的31次归咎于他的口袋移动和意识，同时给予回归的截锋达内尔·赖特（在81名截锋中排名第16）和布拉克斯顿·琼斯（排名第22）稳固的评分。根据PFF，球队的传球阻挡评分排名第12位。

虽然分析师和球迷渴望波尔斯引进一位知名的左截锋来替代默默无闻的琼斯，但总经理专注于提升进攻线的内部。

图尼，过去三年每年都入选全明星的截锋，以第四轮选秀权从堪萨斯城交易而来。酋长队在决定给护卫特雷·艾伦一个特许标签（后来是一份四年9400万美元的合同）后，让32岁的图尼可供交易。

波尔斯迅速利用了这个"索菲的选择"情况。图尼在合同剩余一年的情况下被交易，但随后签署了一份两年3500万美元的续约，使他在2027年前都受熊队控制。

杰克逊在底特律效力四个赛季后，与洛杉矶公羊队签署了一份三年5100万美元的合同。公羊队在杰克逊上赛季因肩胛骨骨折而缺席后感到后悔，波尔斯迅速出手，仅以第六轮选秀权将他交易过来。

约翰逊在担任狮队进攻协调员后来到芝加哥，他对杰克逊的认可使这个决定变得容易。熊队随后加倍押注杰克逊，将合同延长至'27年（尽管只有2475万美元是完全保障的，'26年2500万美元和'27年1700万美元的死工资上限将使他难以被裁掉）。

达尔曼，与亚特兰大跑卫比詹·罗宾逊的成功有关，作为自由球员签署了一份三年4200万美元的合同。猎鹰队在他因左脚踝的高位扭伤——两次都是左脚踝——导致他在'23赛季缺席三场比赛，'24赛季缺席八场比赛后，用他的替补瑞安·纽齐尔取代了他。

去年四月的第二轮选秀奥兹·特拉皮洛和第六轮选秀卢克·纽曼加入基兰·阿梅加吉和西奥·贝内代特，担任熊队的替补角色。

贝茨去年只打了三场比赛，但仍在队中增加深度。本赛季的不同之处在于，他真的只是进攻线上的另一个普通球员，而不是领取最大支票的那个。

来源：https://www.forbes.com/sites/philrogers/2025/09/08/bears-positioned-to-benefit-from-investment-in-offensive-line/

