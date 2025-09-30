日本银行9月会议的"意见摘要"

日本银行（BoJ）是日本的中央银行，负责制定该国的货币政策。其职责是发行钞票并进行货币和金融控制以确保价格稳定，这意味着通胀目标约为2%。

日本银行在2013年开始实施超宽松货币政策，旨在刺激经济并在低通胀环境中推动通胀。该银行的政策基于量化和质化宽松（QQE），即印发钞票购买政府债券或公司债券等资产以提供流动性。2016年，该银行加倍推行其战略，首先引入负利率，然后直接控制其10年期政府债券的收益率，进一步放松政策。2024年3月，日本银行提高了利率，有效地从超宽松货币政策立场撤退。

该银行的大规模刺激措施导致日元相对其主要货币对手贬值。由于日本银行与其他主要中央银行之间政策差异的增加，这一过程在2022年和2023年加剧，其他中央银行选择大幅提高利率以对抗数十年来的高通胀水平。日本银行的政策导致与其他货币的差异扩大，拖累日元价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本银行决定放弃其超宽松政策立场。

日元走弱和全球能源价格飙升导致日本通胀上升，超过了日本银行2%的目标。该国工资上涨的前景——通胀的一个关键因素——也促成了这一变化。