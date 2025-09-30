交易所DEX+
以下是日本银行(BOJ)"意见摘要"的主要要点，一位成员表示，如果经济和物价走势符合预测，日本银行应继续加息。一位成员表示，对于日本经济将因美国关税而暂时放缓的观点没有改变。一位成员认为，日本银行目前必须通过维持低利率来支持经济。一位成员建议，由于距离上次行动已过去六个多月，考虑恢复加息可能是个好主意。一位成员警告不要现在加息，以避免市场震惊。一位成员表示，在推进政策正常化之前等待更多硬数据不会太晚。一位成员强调，在制定政策时，评估贸易政策对全球经济、美国货币政策和外汇以及国内价格和工资的影响的重要性。一位成员表示，等待将提供更清晰的美国前景，但通胀压力的成本将随着行动延迟而逐渐上升。一位成员指出，经济和物价走势符合预测，如果没有重大偏差，政策利率应按常规步伐调整。一位成员表示，包括美国关税影响、上半年企业盈利和短观调查在内的广泛新数据将很快可用。一位成员表示，随着海外阻力开始减弱，恢复加息和调整日本仍然较低的实际利率的条件正在形成。一位成员认为，鉴于物价上行风险，利率应推向更接近中性水平。一位成员指出，日本经济基础稳固，消费终于开始回升。一位成员表示，美国关税对...

日本银行9月会议的"意见摘要"

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/30 11:23
以下是日本银行（BOJ）9月会议"意见摘要"的主要要点，

市场反应

在撰写本文时，美元/日元正在148.50以上守住买盘。

日本银行常见问题

日本银行（BoJ）是日本的中央银行，负责制定该国的货币政策。其职责是发行钞票并进行货币和金融控制以确保价格稳定，这意味着通胀目标约为2%。

日本银行在2013年开始实施超宽松货币政策，旨在刺激经济并在低通胀环境中推动通胀。该银行的政策基于量化和质化宽松（QQE），即印发钞票购买政府债券或公司债券等资产以提供流动性。2016年，该银行加倍推行其战略，首先引入负利率，然后直接控制其10年期政府债券的收益率，进一步放松政策。2024年3月，日本银行提高了利率，有效地从超宽松货币政策立场撤退。

该银行的大规模刺激措施导致日元相对其主要货币对手贬值。由于日本银行与其他主要中央银行之间政策差异的增加，这一过程在2022年和2023年加剧，其他中央银行选择大幅提高利率以对抗数十年来的高通胀水平。日本银行的政策导致与其他货币的差异扩大，拖累日元价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本银行决定放弃其超宽松政策立场。

日元走弱和全球能源价格飙升导致日本通胀上升，超过了日本银行2%的目标。该国工资上涨的前景——通胀的一个关键因素——也促成了这一变化。

来源：https://www.fxstreet.com/news/bank-of-japan-summary-of-opinions-from-the-september-meeting-202509300126

