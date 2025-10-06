交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
Azuki NFT 在 24 小时内交易量增加一倍以上，市场活动爆炸性增长，显示出renewed momentum and demand。Azuki NFT 在 24 小时内交易量增加一倍以上，市场活动爆炸性增长，显示出renewed momentum and demand。

Azuki NFT 价格飙升，交易量暴增超过 100%

作者：Crypto News Flash
2025/10/06 15:09
NFT
NFT$0.0000004017+0.27%
Moonveil
MORE$0.004726-7.20%
  • Azuki NFT 交易量在 24 小时内激增超过 100%，显示需求回升和流动性增加。
  • 日销售量几乎翻倍，强劲的买家活动表明 Azuki NFT 市场动能增长。

在过去 24 小时内经历急剧增长后，Azuki 数字收藏品的价格再次受到关注。

来自 CoinGecko 的最新数据显示，Azuki NFT 的平均价值约为 $8,130.24，或约 1.78 ETH，比前一天增长了 11.7%。

不仅价格上涨，交易量也大幅飙升，增长 117% 至 $707,604，这是近几周罕见的数字。这一增长清晰表明市场买入兴趣强劲上升。

来源：CoinGecko

活动增长凸显 Azuki 更健康的市场动态

在同一时期，记录了 88 笔销售，比前一天增长了 91.3%。平均售价也上涨至 $8,032.86，增长超过 13%。

综合这些趋势表明，买家不仅更加活跃，而且愿意花费更多来获取 Azuki 单位。

这种收藏品的总市值现在达到 $81.3 百万。在流通的 10,000 个资产中，约有 4,299 个由独立拥有者持有，占 42.99%。这种所有权分布通常被认为有利于维持流动性稳定。

有趣的是，几个月前，CNF 记录到 Azuki 交易量在单周内激增至 $29.3 百万，比前一周增长 106%。当时，独立拥有者数量记录为 4,872。虽然这个数字与当前数据略有不同，但 Azuki 社区已证明仍拥有坚实的粉丝基础。

此外，跨行业合作也增加了关注度。最近，瑞士奢侈手表制造商 H. Moser & Cie. 与 Azuki 和美国零售商 The 1916 Company 合作，推出了名为"时间元素"的限量版手表系列。

这个 100 件的系列立即售罄，产生约 $2.7 百万收入。有趣的是，这些手表利用 NFT 系统和数字孪生技术进行真实性验证，展示了实体和数字世界如何在奢侈品领域无缝整合。

NFT 市场从投机转向实用价值

尽管一些主要收藏品在 9 月份交易量下降了 50-60%，但当月 NFT 总销售额仍达到 $551 百万。这一数字表明，NFT 市场仍具有显著吸引力，尽管当前趋势更强调实用性而非单纯投机。

到 2025 年，NFT 市场预计将拥有近 $49 十亿的市值，表明该领域并未失去其相关性。

对 Azuki 而言，这种情况提供了机遇。这些收藏品不仅以其视觉吸引力或社区人气而闻名，还因其成功拓展到为拥有者增加价值的现实世界项目而受到认可。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15074+9.92%
1
1$0.02828+18.42%
4
4$0.06369+3.64%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01707+0.53%
Oasis
ROSE$0.02164-4.12%
Union
U$0.00606-2.22%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02828+18.42%
MAY
MAY$0.02797+0.79%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,400.00
$105,400.00$105,400.00

+1.58%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,540.55
$3,540.55$3,540.55

+0.70%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5212
$2.5212$2.5212

+8.86%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.27
$166.27$166.27

+2.30%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17956
$0.17956$0.17956

+0.83%