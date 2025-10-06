Azuki NFT 价格飙升，交易量暴增超过 100%

Azuki NFT 交易量在 24 小时内激增超过 100%，显示需求回升和流动性增加。

日销售量几乎翻倍，强劲的买家活动表明 Azuki NFT 市场动能增长。

在过去 24 小时内经历急剧增长后，Azuki 数字收藏品的价格再次受到关注。

来自 CoinGecko 的最新数据显示，Azuki NFT 的平均价值约为 $8,130.24，或约 1.78 ETH，比前一天增长了 11.7%。

不仅价格上涨，交易量也大幅飙升，增长 117% 至 $707,604，这是近几周罕见的数字。这一增长清晰表明市场买入兴趣强劲上升。

活动增长凸显 Azuki 更健康的市场动态

来源：CoinGecko

在同一时期，记录了 88 笔销售，比前一天增长了 91.3%。平均售价也上涨至 $8,032.86，增长超过 13%。

综合这些趋势表明，买家不仅更加活跃，而且愿意花费更多来获取 Azuki 单位。

这种收藏品的总市值现在达到 $81.3 百万。在流通的 10,000 个资产中，约有 4,299 个由独立拥有者持有，占 42.99%。这种所有权分布通常被认为有利于维持流动性稳定。

有趣的是，几个月前，CNF 记录到 Azuki 交易量在单周内激增至 $29.3 百万，比前一周增长 106%。当时，独立拥有者数量记录为 4,872。虽然这个数字与当前数据略有不同，但 Azuki 社区已证明仍拥有坚实的粉丝基础。

此外，跨行业合作也增加了关注度。最近，瑞士奢侈手表制造商 H. Moser & Cie. 与 Azuki 和美国零售商 The 1916 Company 合作，推出了名为"时间元素"的限量版手表系列。

这个 100 件的系列立即售罄，产生约 $2.7 百万收入。有趣的是，这些手表利用 NFT 系统和数字孪生技术进行真实性验证，展示了实体和数字世界如何在奢侈品领域无缝整合。

NFT 市场从投机转向实用价值

尽管一些主要收藏品在 9 月份交易量下降了 50-60%，但当月 NFT 总销售额仍达到 $551 百万。这一数字表明，NFT 市场仍具有显著吸引力，尽管当前趋势更强调实用性而非单纯投机。

到 2025 年，NFT 市场预计将拥有近 $49 十亿的市值，表明该领域并未失去其相关性。

对 Azuki 而言，这种情况提供了机遇。这些收藏品不仅以其视觉吸引力或社区人气而闻名，还因其成功拓展到为拥有者增加价值的现实世界项目而受到认可。