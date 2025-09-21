Axie Infinity 游戏玩家将注意力转向 XRP Tundra 的财富建设预售机会

Axie Infinity 帮助定义了加密货币中的"玩赚"模式。通过融合 NFT、游戏玩法和代币化奖励，它吸引了全球数百万玩家并启发了无数模仿者。即使 Axie 的市场价值波动不定，其社区仍然是 Web3 游戏中最忠诚和活跃的社区之一，不断评估那些承诺文化参与和财务增长的新机会。

在 2025 年，Axie 继续推出新内容，包括开发"Atia's Legacy"、扩展土地游戏玩法，以及由公会领导的深化社区参与的结构。然而，那些曾经只专注于游戏内奖励的玩家和公会正在拓宽他们的视野。许多人现在正在研究像 XRP Tundra 这样的预售，它引入了透明的机制、收益功能和双代币经济，吸引那些寻求超越投机炒作的投资者。

以清晰度为特点的预售

XRP Tundra 的预售围绕着一个简单但独特的提议。买家以 0.01 美元的固定价格获得 TUNDRA-S，这是一种基于 Solana 的实用和收益代币。每次购买的同时，他们还免费获得 TUNDRA-X 的分配，这是在 XRP Ledger 上发行的治理和储备代币。为了进一步扩大持有量，每笔交易都包含 19% 的代币奖励，使早期参与者获得比基本投资更多的分配。

Tundra 对 Axie 玩家的与众不同之处在于其公开的发布定价。团队已宣布 TUNDRA-S 的上市价值为 2.50 美元，TUNDRA-X 为 1.25 美元，减少了通常围绕预售的不确定性。40% 的 TUNDRA-S 供应分配给预售轮次，早期支持者在项目上线交易所之前就能确保获得项目的重要部分。对于习惯于随市场需求变化的奖励系统的游戏玩家来说，这种预先的清晰度是不寻常且有吸引力的。

超越游戏玩法的收益

Axie Infinity 的主要吸引力之一一直是其能够将游戏时间转化为代币化奖励的能力。XRP Tundra 虽然不是游戏平台，但它引入了收益机制，在金融环境中呼应了这种相同的激励模式。该项目的 Cryo Vaults 将允许 XRP 持有者锁定他们的资产 7、30、60 或 90 天，回报率最高可达 30% 的年化收益率。

这些保险库由 Frost Keys 补充，这是基于 NFT 的修饰符，可以提高收益或缩短锁定期。重要的是，所有质押都在链上进行，允许用户始终保持对其资产的托管权。虽然该功能尚未推出，但预售参与者一旦上线就能获得优先访问权。对于习惯于质押 AXS 或繁殖 NFT 以获取奖励的 Axie 玩家来说，与流通中最大的加密货币之一相关的链上收益的想法提供了一个新的且可能更可预测的机会。

已验证和审核

信任一直是预售市场中反复出现的问题，特别是对于像 Axie 这样见证过投机项目兴衰的社区。XRP Tundra 已经直接解决了这个问题。Cyberscope、Solidproof 和 Freshcoins 已完成独立审计，每个都检查了其合约和基础设施的安全性。此外，项目团队已通过 Vital Block KYC 证书进行了验证。

社区关注进一步验证了其形象。在 YouTube 上，像 Crypto Volt 这样的创作者分析了预售，将其机制与其他活跃的发布进行比较，并强调了其双代币设计的吸引力。对于严重依赖点对点信息流的 Axie 玩家来说，这些独立评论增加了另一层保障。

为什么 Axie 游戏玩家正在关注

Axie Infinity 社区的兴趣不仅仅源于高回报的可能性。曾经通过战斗、繁殖和质押 NFT 赚钱的游戏玩家现在正在寻找多元化的策略。XRP Tundra 提供了一些反映 Axie 等游戏结构的东西——乘数、奖金和双重资产——但将其应用于预售经济和收益农业，而不是游戏玩法。

这在公会聊天和社交论坛中引发了讨论。有些人将 Tundra 视为一个超越游戏内代币多元化持有的机会，而其他人则将其视为参与早期项目的机会，其中机制是透明和可验证的。无论动机如何，Axie 玩家在 XRP Tundra 轨道上的存在标志着加密货币两个最热情社区之间的交叉。

