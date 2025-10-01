极光可能在这15个州上空可见

要点 根据美国国家海洋和大气管理局的消息，由于轻微地磁风暴影响北极光，周二在美国北部上空出现北极光的机会比平时更高。 地球仍在经历由太阳喷射物引起的地磁风暴的影响。 NurPhoto通过Getty Images提供

关键事实

美国国家海洋和大气管理局的预报员预测周二晚上的Kp指数为九分之五，这意味着极光可能比平时更亮，有更多的"运动和形态"。 由于太阳日冕物质抛射，预计周二将继续有轻微地磁风暴影响地球，尽管这场风暴此前被认为是"强烈的"。

关键背景

美国国家海洋和大气管理局在周二清晨发布了G3或"强烈"磁暴警报，该机构将其归因于日冕物质抛射的"持续"影响。这些风暴按一到五的等级测量，G3级别的风暴有可能导致卫星和低频无线电导航问题——尽管最近在类似事件中没有报告重大影响。美国国家海洋和大气管理局记录，在G3风暴期间，极光已被发现出现在南至伊利诺伊州的地区，周二早晨风暴期间Kp指数高达7。根据美国国家海洋和大气管理局的说法，日冕物质抛射是太阳释放的等离子体爆发，它们以高速移动，并且具有比典型太阳风更强的磁场。

极光可能在哪里出现？

极光可能在许多北部州可见，包括华盛顿州部分地区、爱达荷州北部狭长地带、蒙大拿州、怀俄明州东北部、北达科他州和南达科他州的大部分地区。在中西部，极光可能在明尼苏达州、威斯康星州和密歇根州的大部分地区以及爱荷华州北部被发现。可见线还延伸到东海岸沿加拿大边境的一些地区，包括纽约州北部、佛蒙特州北部、新罕布什尔州北部和缅因州部分地区。阿拉斯加州的大部分地区也将在周二的可见范围内。

观赏北极光的最佳方式是什么？

美国国家海洋和大气管理局的专家建议，有意观赏极光的人应该前往更接近地球磁北极的地方。观赏者应该选择一个视野清晰的有利位置，面向北方，远离城市或其他光源。观赏极光的最佳时间通常是午夜前后两小时。