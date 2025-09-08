交易所DEX+
Audiera与Ariwallet合作重新定义Web3娱乐

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:00
币安币
BNB$986.53-0.65%
SolanaVM
SVM$0.00062+2.47%
Moonveil
MORE$0.004723-7.26%
COM
COM$0.006406+3.00%
Edge
EDGE$0.28191+14.24%

目录

  1. 1. Audiera在BNB链上带来音乐、舞蹈和人工智能
  2. 2. Arichain将Ariwallet作为其生态系统的核心

显示更多

Audiera很高兴宣布与Arichain多虚拟机生态系统的官方钱包Ariwallet建立战略合作伙伴关系。这次合作代表着重新定义Web3娱乐与区块链交叉领域的重要一步。这一令人兴奋的联盟将把音乐、舞蹈和人工智能驱动的体验引入去中心化世界。

通过这种合作，双方的协同效应旨在为Web3娱乐开创新时代。Audiera是一个提供人工智能驱动音乐和舞蹈的Web3平台，已通过其官方X账号宣布了这一消息。

Audiera在BNB链上带来音乐、舞蹈和人工智能

Audiera旨在通过将传奇音乐和舞蹈知识产权引入该领域来赋能Web3生态。这一人工智能驱动的创新建立在BNB链上。该平台旨在融入创造力、表演和先进的区块链基础设施，打破传统娱乐的界限。

这一倡议致力于使用户能够探索与内容连接的独特方式，利用去中心化所有权和参与。通过这一步骤，Audiera旨在巩固其作为区块链和文化交叉领域前沿者的声誉。该平台引入了既互动又有回报的数字体验。

Arichain将Ariwallet作为其生态系统的核心

Ariwallet作为Arichain的官方钱包，是Arichain充满活力的社区的中心枢纽。Ariwallet是用户的重要门户，支持SVM和EVM环境以提高其功能。通过这一点，Arichain成为一个更加多功能的钱包，能够应对多链交互。

通过结合各自的努力，Audiera和Ariwallet准备无缝地将娱乐与Web3访问连接起来。通过这种方式，该钱包构建了一个生态系统，使音乐、舞蹈和区块链驱动的参与能够共存。

这种合作支持两个平台将文化融入创新的共同愿景。通过这样做，他们准备加速Web3中的娱乐发展。

拥有多年经验的加密货币记者，提供关于区块链和去中心化金融的深入分析和新闻。凭借敏锐的洞察力，Shahzaib提供探索加密和区块链生态系统最新趋势、市场动向和创新的见解文章。他的工作重点是教育读者，同时就数字资产、DeFi协议和区块链技术的更广泛影响提供专家评论。

来源：https://blockchainreporter.net/audiera-partners-with-ariwallet-to-redefine-web3-entertainment/

