交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
以$0.026的价格，BlockchainFX预售凭借筹集超过$8.5M、质押奖励、超级应用程序和专属BFX Visa卡，正超越Shiba Inu和Cardano。以$0.026的价格，BlockchainFX预售凭借筹集超过$8.5M、质押奖励、超级应用程序和专属BFX Visa卡，正超越Shiba Inu和Cardano。

仅售$0.026，这就是为什么许多投资者认为BlockchainFX比Shiba Inu和Cardano更值得购买的加密货币

作者：Blockchainreporter
2025/10/03 18:54
SphereX
HERE$0.000119--%
WHY
WHY$0.00000002278-4.24%
BitShiba
SHIBA$0.000000000477-8.44%
RWAX
APP$0.0010652+32.47%
trading-chart12345-1 main

加密货币世界从不缺乏选择。从备受瞩目的第一层区块链到受迷因启发的代币，投资者经常发现自己在炒作和实用性之间左右为难。Cardano和Shiba Inu就是这种对比的两个例子。Cardano长期以来被誉为面向未来的区块链，具有学术严谨性和雄心勃勃的路线图，但其采用速度比预期的要慢。与此同时，Shiba Inu作为一种迷因币成为了文化现象，在社区能量中蓬勃发展，但难以提供持续的长期价值。当投资者权衡这些选择时，一个新的竞争者正在进入聚光灯下：BlockchainFX (BFX)。 

其预售已经超过850万美元，并且还在迅速攀升。更重要的是，它提供了一个结构化的生态系统，融合了增长、现实世界用例和长期收入潜力，这种组合使其成为当今最佳加密货币投资选择之一。

bfx

投资者不想错过的预售收益

BlockchainFX的一个显著特点是其预售结构。BFX预售不依赖于突然上市或炒作驱动的发布，而是遵循分层模式，随着每个融资阶段的完成，价格会上涨。在撰写本文时，预售价格为0.026美元，确认的上市价格为0.05美元。这意味着早期参与者在代币甚至还未上交易所之前就已经获得了近乎翻倍的潜在价值。

为这一势头增添动力的是一个限时优惠，该优惠在加密社区引起了轰动。直到10月3日UTC时间下午6点，使用代码OCT35的投资者可以在BFX购买时获得35%的奖励。这为买家创造了一个独家窗口，可以在预售进入下一阶段之前增加他们的持有量。已经筹集了超过850万美元，不断增长的需求显而易见。

与主要通过病毒式兴趣激增的Shiba Inu或经历较慢开发周期的Cardano不同，BlockchainFX正在通过奖励早期采用的结构化激励措施来建立其增长。这种预售设计是其吸引力的基石，也是许多人将其视为当前最佳预售投资选择的原因。

将持有转化为收入的质押奖励

除了预售之外，BlockchainFX还提供了一个有吸引力的质押模式，为其持有者提供持续的价值。质押BFX代币的投资者可以直接从平台的交易费中获得分配的奖励。这些奖励不仅以BFX支付，还以USDT支付，这是一个双重奖励系统，结合了增长风险和领先稳定币的稳定性。

对于Cardano来说，质押一直是其优势之一，但回报通常较为适中，并与网络采用紧密相关。与此同时，Shiba Inu通过ShibaSwap尝试了质押，但其奖励仍然受市场情绪的严重影响。BlockchainFX带来了不同的平衡：一个由多资产交易生态系统支持的质押系统，意味着奖励直接与平台活动相关联。

对于寻求高ROI潜力加密货币的投资者来说，这种质押系统将持有转变为长期被动收入的途径，这是一个超越简单投机的关键特性。

BFX

数字金融交易未来的超级应用

Cardano专注于构建具有互操作性和可持续性的学术严谨区块链，而Shiba Inu则扩展到NFT和元宇宙项目。这些本身都很有雄心，但在作为综合金融平台方面，两者都有一定的局限性。

BlockchainFX采取了更加整合的方法。其去中心化平台被设计为多资产交易生态系统，使用户能够交易不仅是加密货币，还包括股票、外汇、ETF等。这种广度使其成为多元化的数字金融平台，模糊了传统金融和去中心化技术之间的界限。

BlockchainFX的去中心化确保用户在享受通常只有中心化交易所或金融机构才能提供的多市场访问的同时，保持对其资产的完全控制。对于厌倦了同时管理多个应用、钱包和平台的投资者，BlockchainFX提供了一个单一解决方案，一个为交易未来而建的真正超级应用。

BFX

独家BFX Visa卡

BlockchainFX的另一个突出特点是其预售独家Visa卡，提供金属和18K金两种版本。与许多功能有限的加密借记卡不同，BFX卡专为高级使用而设计。

  • 使用BFX和超过20种加密货币充值
  • 每笔交易最高可消费100,000美元
  • 每月可从全球ATM提取最高10,000美元
  • 直接使用BFX和USDT质押奖励进行支付
  • 全球商店和在线通用

这张卡仅对预售参与者开放，为早期采用者提供了一项罕见的福利，将BlockchainFX融入日常金融生活。当Cardano仍专注于构建其网络基础设施，而Shiba Inu在文化认可中蓬勃发展时，BlockchainFX正在提供将去中心化金融与现实世界实用性连接起来的有形工具。

为什么BlockchainFX可能是当今最佳加密货币投资

Cardano的学术基础和Shiba Inu的社区驱动崛起都突显了加密市场的多样性。然而，两者都面临挑战，无论是Cardano的较慢采用还是Shiba Inu对情绪的依赖。另一方面，BlockchainFX以一种与众不同的方式结合了增长、实用性和可访问性。

其预售结构为早期买家提供了强大的ROI机会。其质押系统创建了一个可持续的被动收入模式。其多资产平台提供了融合传统和去中心化金融的超级应用体验。而其Visa卡将所有这些实用性带入现实世界。

随着其预售已经超过850万美元并继续攀升，BlockchainFX正在定位自己，不仅仅是另一种山寨币，而是当今对于希望兼具创新和投资回报的投资者来说最佳加密货币投资选择之一。

网站： https://blockchainfx.com/ 

X: https://x.com/BlockchainFXcom

Telegram聊天： https://t.me/blockchainfx_chat

本文不作为财务建议。仅供教育目的。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15022+9.68%
1
1$0.02675+11.92%
4
4$0.06269+2.00%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01718+1.17%
Oasis
ROSE$0.02158-3.66%
Union
U$0.006061-2.03%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02675+11.92%
MAY
MAY$0.02798+0.32%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,358.33
$105,358.33$105,358.33

+1.54%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,539.20
$3,539.20$3,539.20

+0.66%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5237
$2.5237$2.5237

+8.96%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.28
$166.28$166.28

+2.30%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17955
$0.17955$0.17955

+0.82%