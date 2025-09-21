交易所DEX+
$ASTER 因其 100 亿美元估值而面临争议，其供应受控且交易量低，这引发了关于市场操纵和山寨币实用性的辩论。$ASTER 因其 100 亿美元估值而面临争议，其供应受控且交易量低，这引发了关于市场操纵和山寨币实用性的辩论。

$ASTER 以 100 亿美元估值引发关于潜在供应控制和市场操纵的争论

作者：Blockchainreporter
2025/09/21 19:00
Aster ($ASTER) 在加密货币市场中正面临着重大争议。因此，尽管据报道它没有可运行的产品，且在比特币 ($BTC) 现货交易对中每日交易量仅为 50 万美元，但其价值却高达 100 亿美元。根据知名加密货币交易员和分析师 Cyclop 的说法，这一争议引发了关于大量供应集中以及市场操纵的猜测。

在这方面，高达 96% 的累计 $ASTER 供应量仅由 6 个钱包控制，这些钱包可能由单一实体运营。Cyclop 已经调查了上述情况，并通过其 X 账户与加密货币社区分享了事实细节。

$ASTER 96% 的供应量集中在 6 个钱包中引发市场操纵担忧

市场数据显示，持有 $ASTER 的前六个钱包正主导着代币供应，占比达 96%。由于它们可能由一个实体控制，这引发了关于大规模市场操纵的新猜测。此外，这些持有者中最突出的 5 个累计拥有 92.63% 的整体 $ASTER 供应量。

考虑到这一点，在总供应量为 8,000,000,000.00 个 $ASTER 代币中，这 5 个持有者拥有 7,410,620,380.92 个代币。这种集中度已引起交易员和分析师的警惕。因此，他们警告关于市场操纵的潜在风险和项目的中心化。

建议交易员警惕 Aster 的供应控制和相关市场风险

除此之外，当一个加密代币主要由少数持有者持有时，这表明看跌前景。另一方面，代币供应在大量可信持有者之间的去中心化分布是一个积极信号。就 $ASTER 而言，Cyclop 断言它不应该有 100 亿美元的巨额估值，因为它甚至不值 2 亿美元。

此外，Cyclop 已建议交易员，$ASTER 代币周围存在高度市场操纵的可能性，投资它将不会为他们带来收益。特别是，供应量集中在少数几个顶级钱包中进一步加剧了货币市场中的这一争议。对于持怀疑态度的婴儿潮一代和经验丰富的交易员来说，分析师的警告突显了关于单一实体驱动整个供应的更深层次担忧。

