Aster以每月760亿美元的交易量领先永续DEX市场

Aster在DEX市场上建立了显著的领先地位。截至2025年9月，永续交易的总量正以可观的速度增长。根据Phoenix Group的最新报告，Aster已实现了760亿美元的最高月交易量，使其远远领先于竞争对手。

这份报告展示了Aster如何在永续市场上获得控制权。它拥有大量流动性且对交易者友好，使其成为有利的选择。在过去30天内，Aster已获得1.624亿美元的费用，这在DeFi中是巨大的收入。

Hyperliquid和Lighter在Aster之后占据顶级位置

第二位是Hyperliquid，交易量为279亿。这证明它拥有最高的用户数量之一。它已赚取近8800万美元的费用，这令人印象深刻。

第三位是Lighter，费用为167亿。该平台正成为永续DEX的重要竞争对手。它的出现为希望与市场领导者竞争的中级平台带来了额外的竞争。

除了三大领先交易所外，许多其他交易所也在扩张。EdgeX（94亿美元）、Jupiter（27亿美元）和Orderly（17亿美元）正在增长，其费用套餐和简单的应用程序帮助个人使用它们。

其他大型参与者包括ApeX（159亿美元）、Pacifica（114亿美元）、DriFt.和Avantis（均为91亿美元）。它们创造了DeFi世界的各种对象。虽然规模较小，但它们帮助更多人使用去中心化衍生品。

DeFi永续合约开始其增长阶段

去中心化金融中竞争最激烈的元素之一是永续期货市场。在过去几年中，领先平台已经证明它们可以通过仅在上个月就交易数千亿美元来与传统金融竞争。

永续交易所很可能将继续成为DeFi的市场领导者。Aster最近积累的人气激增表明，这可能是链上衍生品的一个显著时代。