Aster DEX 在推出新奖励系统前准备重大支付

Aster DEX正在接近其雄心勃勃的奖励活动的重大转折点。

该项目的Genesis空投第二阶段昨天结束，为本季度DeFi领域可能最重要的分发活动之一奠定了基础。随着时间的流逝，大约4%的ASTER总供应量——估计3.2亿个代币——正在流通。

项目团队确认，资格检查器将于10月10日上线，允许交易者验证他们是否有资格参与即将到来的分发。资格取决于"Rh点数"，这是一个跟踪用户在交易、抵押品使用和流动性贡献方面参与度的指标。

空投第2阶段结束，但竞赛仍在继续

那些获得批准的人将能够从10月14日开始领取他们的奖励。与大多数代币活动不同，Aster的分发没有锁仓或锁定期，让参与者能够立即控制他们的奖励。但有一个条件——10月17日后未领取的代币将被重定向到生态系统基金，让迟到者无法获得任何奖励。

尽管完整的分配细节尚未公布，但DeFi社区已经在讨论这一阶段可能如何影响下一阶段。Aster的快速增长和积极分发使其成为寻求挑战现有交易所的新一代去中心化交易所中的有力竞争者。

第3阶段承诺更清晰、更公平的竞争

当前阶段结束后，Aster将进入第三个也可能是最受期待的阶段，新规则将重塑活动。下一轮将强调公平参与，并引入更新的评分方法，旨在抑制过去类似项目中出现的洗盘交易和人为交易量激增。

Aster的开发者已暗示了几项升级，包括现货交易激励、分层推荐结构和动态点数乘数，这些都会奖励持续活动而非虚增的统计数据。团队的方法表明，他们正在更广泛地努力将DeFi激励转向真正的用户参与，而非剥削行为。

虽然一些分析师警告由于无限制领取可能导致短期抛售，但Aster的收入模式可能提供缓冲。据报道，随着每周费用超过1.2亿美元，该交易所正在准备回购机制以稳定代币价格并维持长期流动性。

DeFi领域中不断成长的竞争对手

Aster的进展正值去中心化永续交易所成为加密货币最具竞争力前沿之一的时期。虽然Hyperliquid仍然领先于该领域，但Aster的扩张和透明的奖励结构已使其成为一个严肃的挑战者。

这次空投的结果将不仅仅是另一次代币发布——它是对新一代DEX如何在日益拥挤的生态系统中融合激励、透明度和公平竞争的测试。目前，所有注意力都转向10月10日，届时资格检查器将上线，Aster活动的下一章将开始。

作者

Alexander Zdravkov是一个总是寻找事物背后逻辑的人。他精通德语，在加密货币领域拥有超过3年的经验，他在数字货币世界中巧妙地识别新趋势。无论是提供深入分析还是所有主题的日常报告，他对所做事情的深刻理解和热情使他成为团队中的宝贵成员。

