AsiaStrategy以30 BTC起步，选择Anchorage

AsiaStrategy 委任 Anchorage Digital 负责其比特币财库运营的托管和结算，并于 9 月 30 日购买了 30 个 BTC。

根据 AsiaStrategy 的说法，该授权涵盖美国和亚洲的跨境工作流程，Anchorage Digital 作为主要托管人和基础设施提供商，负责整个走廊的财库执行和结算。

据 Anchorage Digital 表示，该授权得到其受监管足迹的支持，包括 Anchorage Digital Bank N.A.（美国唯一一家联邦特许加密银行）、获得新加坡金融管理局许可的 Anchorage Digital Singapore，以及纽约 BitLicense。

Anchorage Digital 补充说，在 GENIUS 法案颁布后，Anchorage Digital Bank 成为美国联邦监管的稳定币发行银行，该平台还提供交易和质押以及托管服务。AsiaStrategy 表示，随着其财库的建设，计划增加超过初始 30 个 BTC 的购买量。

亚洲比特币财库巨头

此举正式确立了 AsiaStrategy 在 2025 年一直在组建的托管和结算堆栈，因为它正在围绕机构比特币策略重新定位公司。

这家总部位于香港的公司在纳斯达克以 SORA 为股票代码上市，于 5 月份重新品牌定位，专注于数字资产和区块链计划，此前一直从事奢侈手表分销的传统业务。

此后，这一转变将公开市场曝光与接受和结算比特币的运营子公司相结合，正如之前关于该公司与 Sora Ventures 合并和重新品牌定位以及 2025 年夏季在该地区相关战略投资的报道所述，包括向亚洲比特币财库模式的资本分配。

9 月，AsiaStrategy 在筹集 1000 万美元后，通过支持以比特币结算的高端手表销售扩展了商业渠道，通过相同的资产基础整合零售和财库功能，使库存现金周期与 BTC 流动性和结算时间保持一致。

该集团还参与了针对泰国的跨境交易，亚洲公司联合体在那里进行收购，将上市公司比特币财库模式扩展到东南亚的零售和上市工具领域。

区域扩张的框架是基于东盟经济规模和通过当地运营单位和上市结构路由资产负债表 BTC 的潜力，正如之前关于企业财库关注东盟比特币财库路径的分析中详细说明的那样。

机构分配的资金能力一直是一个并行轨道。本月早些时候，Sora 概述了一个 10 亿美元的比特币基金，其中已承诺 2 亿美元，定位一个资本池，可以与上市公司财库、私人工具和整个地区的结算中介机构互操作，为 AsiaStrategy 的财库运营和 Anchorage 的结算渠道创造潜在的交易对手。

该资金池，连同 Anchorage Digital 的银行特许托管和结算，为需要受监管隔离、经审计控制和跨司法管辖区标准化交易后工作流程的更大资产负债表部署提供了路径。

这对 AsiaStrategy 意味着什么？

在运营上，Anchorage 授权为 AsiaStrategy 提供了一个单一控制平面，用于冷热存储、上下坡道结算以及代理或主要执行，同时保持香港、美国和新加坡实体的可审计性。

Anchorage Digital 表示，其平台支持机构结算周期，可以与公司会计期间和披露时间表保持一致，以及在新 GENIUS 框架下的稳定币发行计划。

对于 AsiaStrategy 来说，该堆栈减少了协调财库和商业 BTC 库存的摩擦，通过受监管的托管人解决结算终结性、截止时间和交易对手风险。

AsiaStrategy 在 2025 年的时间表显示了这些部分如何被安排以汇聚于财库部署。

该公司在 5 月重新品牌定位，7 月推进并购和区域计划，9 月扩展运营渠道，现在已经开始为财库购买提供托管和结算服务。

9 月 30 日的 30 个 BTC 收购开启了该计划的资产负债表阶段，并为后续购买设定了参考点，Anchorage 作为交易、托管和结算账户之间移动的记录系统。

AsiaStrategy 的首席投资官 Luke Liu 表示，该公司正在建设规模化的亚洲比特币财库，并指出与 Anchorage 的合作确保了该计划所需的基础设施。

AsiaStrategy 的突出之处

该公司的方法反映了其他上市公司使用的策略，这些公司通过股权融资、运营现金流和结构化工具的组合为 BTC 资产负债表策略提供资金，然后将这些分配与接受 BTC 的综合商业配对，以缩短结算周期。

AsiaStrategy 的手表业务现在支持比特币结算，展示了零售销售如何将 BTC 流直接输入财库，在收入和支出交易之间创建内部净额结算。

当通过联邦特许托管人进行时，这种设计可以简化审计师和投资者的控制，他们跟踪钱包隔离、基于角色的访问和董事会批准的财库政策。

AsiaStrategy 扩展模式的地方在于其跨境姿态。

通过美国的 Anchorage Digital Bank 和新加坡的持牌实体，财库团队可以在美元渠道、新加坡监管框架和香港运营之间路由流动性，而无需在每次司法管辖区变更时重新构建托管。

Anchorage Digital 的结算服务旨在将交易场所和场外交易流与托管移动连接起来，这对于必须协调披露窗口、禁止交易期和内幕交易限制与财库活动的上市公司来说非常重要。

AsiaStrategy 表示，其初始 30 个 BTC 的购买并非上限，计划在新的托管安排下增加持有量，同时建立财库治理。

该公司强调，随着其执行额外购买并扩展美国-亚洲走廊的财库运营，Anchorage Digital 将继续作为其托管和结算的主要基础设施合作伙伴。

免责声明：Sora Ventures 是 CryptoSlate 的投资者。

