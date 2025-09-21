交易所DEX+
随着对银行和政府的信心减弱，比特币获得发展

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 08:06
Bitcoin
  • 2025年9月21日
  • |
  • 03:03

对于Jordi Visser来说，比特币的未来并不取决于通胀是否下降、利率是否上升或美国经济是否避开衰退。

他相信无论全球经济如何发展，加密货币都将蓬勃发展——因为更深层次的问题是信任，而非宏观数据。

这位资深投资者告诉Anthony Pompliano，人们对旧系统支柱的信心已经崩塌。他认为，不仅是银行失去了信誉，还有政府、雇主、货币和债务市场。他表示，这种信心的崩溃使比特币处于独特的位置，可以作为一种中立、无需许可且超越政治干预的资产。

"第四次转型"背景

Visser通过第四次转型的视角来解释这一转变，这是William Strauss和Neil Howe提出的一种理论，描述了危机和更新的周期性循环。在他看来，世界已经进入了这些代际重置之一，上一周期建立的机构正在崩溃，新的结构正在出现。他认为，比特币可能成为这次重置的货币基础。

不平等因素

经济分化正在加速这一转变。Visser指出了经济学家所称的K型复苏：拥有资产的富裕家庭看到财富增长，而那些没有资产的人则被通胀和成本上升所挤压。现在，数百万处于"K底部"的人感到完全被排除在增长之外，这刺激了对替代方案的需求。

这种挫折感在消费者调查中显现出来。密歇根大学的一项民调显示，大多数美国人预计到2026年失业率将上升，而只有不到四分之一的人相信他们的购买力将保持稳定。对许多人来说，传统系统似乎对他们不利。

比特币作为逃生阀

在这种不信任和不平等的背景下，Visser认为比特币正在成为"退出选项"。与国家货币或企业支持的资产不同，比特币不依赖于对机构的信任。它透明运作，供应固定且没有中央权威。他认为，正是这种设计使其适合于系统性动荡时期。

"一旦信任消失，就不容易恢复，"Visser警告道。在他看来，这正是为什么比特币的角色在未来几十年只会变得更加强大的原因。

本文提供的信息仅供教育目的，不构成财务、投资或交易建议。Coindoo.com不认可或推荐任何特定的投资策略或加密货币。在做出任何投资决定之前，请务必进行自己的研究并咨询持牌财务顾问。

作者

Alex是一位经验丰富的金融记者和加密货币爱好者。他拥有超过8年报道加密货币、区块链和金融科技行业的经验，精通复杂且不断发展的数字资产世界。他富有洞察力和引人深思的文章为读者提供了市场最新发展和趋势的清晰图景。他的方法使他能够将复杂的概念分解为易于理解且深入的内容。关注他的出版物以了解最重要的趋势和话题。

来源：https://coindoo.com/as-confidence-in-banks-and-governments-fades-bitcoin-gains-ground/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

