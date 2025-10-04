交易所DEX+
随着比特币冲向创纪录高点，一条大鲸鱼对这种山寨币进行了重大投资

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/04 08:38
Major
MAJOR$0.10163+0.84%
COM
COM$0.006405+3.09%
RISE
RISE$0.008024-4.12%
Notcoin
NOT$0.0007516-2.46%

在比特币大幅上涨的同时，不应忽视对山寨币的大量购买。

Aster (ASTER)，近期最热门的加密货币之一，已经见证了显著的鲸鱼买入行为。

根据从链上数据获得的信息，一个短地址为"0x245"的加密货币鲸鱼花费了500万美元购买了274万个ASTER代币。该鲸鱼的平均购买价格为1.83美元。该鲸鱼没有一次性完成所有购买，而是将交易分散在24小时内进行。

根据数据，该鲸鱼投资者目前在其加密货币钱包中持有307万个ASTER代币，价值595万美元。他还在去中心化加密货币交易所Aster上持有价值100万美元的USDT稳定币，这可能是为了购买而持有的。

在撰写本文时，ASTER的价格在过去24小时内上涨了7%，交易价格为1.90美元。这意味着鲸鱼钱包即使在账面上也已经开始盈利。

显示过去24小时ASTER价格变化的图表。

*这不是投资建议。

立即关注我们的TelegramTwitter账户，获取独家新闻、分析和链上数据！

来源：https://en.bitcoinsistemi.com/as-bitcoin-races-toward-a-record-high-a-major-whale-makes-a-significant-investment-in-this-altcoin/

