随着比特币冲向创纪录高点，一条大鲸鱼对这种山寨币进行了重大投资

在比特币大幅上涨的同时，不应忽视对山寨币的大量购买。

Aster (ASTER)，近期最热门的加密货币之一，已经见证了显著的鲸鱼买入行为。

根据从链上数据获得的信息，一个短地址为"0x245"的加密货币鲸鱼花费了500万美元购买了274万个ASTER代币。该鲸鱼的平均购买价格为1.83美元。该鲸鱼没有一次性完成所有购买，而是将交易分散在24小时内进行。

根据数据，该鲸鱼投资者目前在其加密货币钱包中持有307万个ASTER代币，价值595万美元。他还在去中心化加密货币交易所Aster上持有价值100万美元的USDT稳定币，这可能是为了购买而持有的。

在撰写本文时，ASTER的价格在过去24小时内上涨了7%，交易价格为1.90美元。这意味着鲸鱼钱包即使在账面上也已经开始盈利。

显示过去24小时ASTER价格变化的图表。

*这不是投资建议。

