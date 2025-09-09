交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
文章《阿丽娜·萨巴伦卡、伊加·斯维亚特克和科科·高夫：女子网球三巨头》发表在BitcoinEthereumNews.com。坎昆，墨西哥 – 10月27日：捷克共和国的玛尔凯塔·冯德罗索娃、美国的杰西卡·佩古拉、美国的科科·高夫、白俄罗斯的阿丽娜·萨巴伦卡、波兰的伊加·斯维亚特克、哈萨克斯坦的埃琳娜·莱巴金娜、突尼斯的恩斯·贾贝尔、希腊的玛丽亚·萨卡里在2023年10月27日墨西哥坎昆的肯平斯基酒店为GNP Seguros WTA年终总决赛坎昆2023抽签仪式前合影，该赛事是Hologic WTA巡回赛的一部分。（照片：Clive Brunskill/Getty Images）Getty Images 男子网球中的两大巨头，卡洛斯·阿尔卡拉斯和扬尼克·辛纳的统治力如此强大，以至于掩盖了女子网球已经确立的三巨头。阿丽娜·萨巴伦卡在2025年美国公开赛上卫冕成功，以6-3、7-6击败阿曼达·安妮西莫娃。萨巴伦卡在第一位的位置上领先优势明显。伊加·斯维亚特克排名第二，而科科·高夫尽管在第四轮出局，仍然排名第三。随着新面孔和低种子选手晋级大满贯赛事后期阶段，有时候人们很容易忘记这三位选手的一贯表现。 今年的美国公开赛出现了一些令人惊讶的故事：大阪直美的复出和安妮西莫娃的坚韧表现，以及泰勒·汤森德从双打专家转变为单打威胁。然而，美国公开赛后女子网球的顶尖阵容与进入法拉盛草地前相同：萨巴伦卡、斯维亚特克和高夫。 这三位选手在过去两年中有多大的统治力？网球评论员兼艾玛·拉杜卡努的教练马克·佩切（通过雅虎体育）表示，自从她四年前赢得美国公开赛以来，比赛已经发生了变化。 "自从我开始帮助艾玛，我就说她需要开始缩小与最佳球员之间的差距...对阵伊加和科科，她知道自己必须做什么，这将需要很长时间，"佩切说。拉杜卡努对阵三巨头的战绩为0-10...文章《阿丽娜·萨巴伦卡、伊加·斯维亚特克和科科·高夫：女子网球三巨头》发表在BitcoinEthereumNews.com。坎昆，墨西哥 – 10月27日：捷克共和国的玛尔凯塔·冯德罗索娃、美国的杰西卡·佩古拉、美国的科科·高夫、白俄罗斯的阿丽娜·萨巴伦卡、波兰的伊加·斯维亚特克、哈萨克斯坦的埃琳娜·莱巴金娜、突尼斯的恩斯·贾贝尔、希腊的玛丽亚·萨卡里在2023年10月27日墨西哥坎昆的肯平斯基酒店为GNP Seguros WTA年终总决赛坎昆2023抽签仪式前合影，该赛事是Hologic WTA巡回赛的一部分。（照片：Clive Brunskill/Getty Images）Getty Images 男子网球中的两大巨头，卡洛斯·阿尔卡拉斯和扬尼克·辛纳的统治力如此强大，以至于掩盖了女子网球已经确立的三巨头。阿丽娜·萨巴伦卡在2025年美国公开赛上卫冕成功，以6-3、7-6击败阿曼达·安妮西莫娃。萨巴伦卡在第一位的位置上领先优势明显。伊加·斯维亚特克排名第二，而科科·高夫尽管在第四轮出局，仍然排名第三。随着新面孔和低种子选手晋级大满贯赛事后期阶段，有时候人们很容易忘记这三位选手的一贯表现。 今年的美国公开赛出现了一些令人惊讶的故事：大阪直美的复出和安妮西莫娃的坚韧表现，以及泰勒·汤森德从双打专家转变为单打威胁。然而，美国公开赛后女子网球的顶尖阵容与进入法拉盛草地前相同：萨巴伦卡、斯维亚特克和高夫。 这三位选手在过去两年中有多大的统治力？网球评论员兼艾玛·拉杜卡努的教练马克·佩切（通过雅虎体育）表示，自从她四年前赢得美国公开赛以来，比赛已经发生了变化。 "自从我开始帮助艾玛，我就说她需要开始缩小与最佳球员之间的差距...对阵伊加和科科，她知道自己必须做什么，这将需要很长时间，"佩切说。拉杜卡努对阵三巨头的战绩为0-10...

阿丽娜·萨巴伦卡、伊加·斯维亚特克和科科·高夫：女子网球三巨头

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 03:07
Union
U$0.006059-2.38%
Waltonchain Autonomy
WTA$0.0000711+0.85%
Seed.Photo
PHOTO$0.4978+2.42%
SQUID MEME
GAME$43.9642-2.22%
TOP Network
TOP$0.000096--%

坎昆，墨西哥 – 10月27日：捷克共和国的玛尔凯塔·冯德罗索娃、美国的杰西卡·佩古拉、美国的科科·高夫、白俄罗斯的阿丽娜·萨巴伦卡、波兰的伊加·斯维亚特克、哈萨克斯坦的埃琳娜·莱巴金娜、突尼斯的恩斯·贾贝尔、希腊的玛丽亚·萨卡里在坎昆肯平斯基酒店为2023年GNP Seguros WTA总决赛坎昆站的抽签仪式前合影，该赛事是Hologic WTA巡回赛的一部分，2023年10月27日在墨西哥坎昆举行。（照片由Clive Brunskill/Getty Images提供）

盖蒂图片社

男子网球中的"两巨头"卡洛斯·阿尔卡拉斯和扬尼克·辛纳如此强势，以至于他们掩盖了女子网球中已经确立的"三巨头"。

阿丽娜·萨巴伦卡在2025年美国公开赛上成功卫冕，以6-3、7-6击败阿曼达·阿尼西莫娃。萨巴伦卡在世界第一的位置上保持着绝对领先优势。伊加·斯维亚特克排名第二，而科科·高夫尽管在第四轮出局，仍然保持在第三位。

随着新面孔和低排名选手晋级大满贯赛事后期阶段，有时我们很容易忘记这三位选手一直以来的稳定表现。今年的美国公开赛呈现了一些令人惊喜的故事：大阪直美的复苏和阿尼西莫娃的坚韧，以及泰勒·汤森德从双打专家转变为单打威胁。然而，美国公开赛后女子网球的顶尖阵容与进入法拉盛草地时相同：萨巴伦卡、斯维亚特克和高夫。

这三人在过去两年中有多么强势？网球评论员兼艾玛·拉杜卡努的教练马克·佩切（通过雅虎体育）表示，自从她四年前赢得美国公开赛以来，这项运动已经发生了变化。

"自从我开始帮助艾玛以来，我就说她需要开始缩小与最佳球员之间的差距……对阵伊加和科科，她知道自己需要做什么，但这将需要很长时间，"佩切说。

拉杜卡努对阵女子网球"三巨头"的战绩为0胜10负。

WTA的"三巨头"并没有像辛纳和阿尔卡拉斯那样统治赛场，后两者各自赢得了最近八个大满贯中的四个冠军。女子"三巨头"也远未达到ATP巡回赛"三巨头"——罗杰·费德勒、诺瓦克·德约科维奇和拉斐尔·纳达尔——与WTA的塞雷娜·威廉姆斯一起赢得88个大满贯冠军的时代。

尽管如此，WTA的"三巨头"在关键时刻一直是最稳定的。萨巴伦卡、斯维亚特克和高夫今年大部分时间都位居前三。她们今年赢得了四个大满贯中的三个冠军，以及最近十二个大满贯中的九个。

萨巴伦卡、斯维亚特克和高夫如何主宰排名

伦敦，英格兰 – 7月9日：波兰的伊加·斯维亚特克在2025年温网锦标赛第十天的女子单打四分之一决赛中对阵柳德米拉·萨姆索诺娃的赛点后庆祝，比赛于2025年7月9日在英格兰伦敦的全英草地网球和槌球俱乐部举行。（照片由Julian Finney/Getty Images提供）

盖蒂图片社

偶尔有不被看好的球员崛起，如今年澳网的麦迪逊·基斯、2024年温网冠军巴博拉·克雷吉茨科娃或2023年温网冠军玛尔凯塔·冯德罗索娃，这创造了女子网球顶尖层次缺乏稳定性的叙事。

然而，这显然不是事实。在2024年美国公开赛前，斯维亚特克排名第一，萨巴伦卡第二，高夫第三。2025赛季开始时，萨巴伦卡排名第一，斯维亚特克第二，高夫第三。到法网时，高夫排名第二，斯维亚特克排名第五，因为她未能卫冕马德里和罗马的冠军。在温网，萨巴伦卡被列为头号种子，高夫为第二号种子。赢得冠军后，斯维亚特克重返第三位。

在2022年3月时任世界第一的阿什·巴蒂在25岁时令人震惊地退役后，女子巡回赛花了一段时间才重新成形。但自巴蒂退役以来，只有萨巴伦卡和斯维亚特克曾占据过世界第一的位置。就连辛纳和阿尔卡拉斯也无法做出这样的声明，因为德约科维奇和丹尼尔·梅德韦杰夫在同一个三年期间内也曾占据过世界第一的位置。

2024年法网前，斯维亚特克和萨巴伦卡正在争夺世界第一时，她们在接受WTA内部人士采访时谈到了彼此如何激励对方。

"我认为这很棒，因为她长期排名第二，而且她已经证明了自己能打出精彩的网球，"斯维亚特克谈到萨巴伦卡时说。

"我认为我们与伊加之间的竞争非常精彩，"萨巴伦卡说。"她绝对激励我变得更好，我认为我改进了很多东西，这都是因为她。"

高夫在2023年夏天加入"三巨头"，当时她赢得了DC公开赛、辛辛那提赛和美国公开赛。高夫以世界第三的排名结束了2023年。她在今年的美国公开赛前有机会争夺世界第一。

恩斯·贾贝尔和杰西卡·佩古拉（曾跻身第三位）挑战过"三巨头"。但贾贝尔和佩古拉尚未赢得大满贯冠军。"三巨头"共赢得了12个大满贯冠军。

埃琳娜·莱巴金娜在2022年赢得温网冠军，并在2023年连续三次击败斯维亚特克。之后，莱巴金娜而非高夫被认为是WTA"三巨头"的一员。然而，莱巴金娜自2023年澳网以来未能再次进入大满贯决赛，今年在任何大满贯赛事中都未能晋级四轮以上。她目前排名第10位。

是什么让WTA的"三巨头"与众不同

坎昆，墨西哥 – 11月1日：波兰的伊加·斯维亚特克在2023年GNP Seguros WTA总决赛坎昆站第4天与美国的科科·高夫的比赛前走向球场，该赛事是Hologic WTA巡回赛的一部分，2023年11月1日在墨西哥坎昆举行。（照片由Sarah Stier/Getty Images提供）

盖蒂图片社

就像最初的"三巨头"——费德勒、德约科维奇和纳达尔——一样，萨巴伦卡、斯维亚特克和高夫拥有截然不同的风格。

萨巴伦卡的比赛风格以力量和攻击性为主。她毫不松懈，始终保持进攻态势。斯维亚特克的打法最接近纳达尔。她给球施加的旋转比萨巴伦卡和高夫更多。斯维亚特克拥有最全面的技术，只有二发球是明显的弱点。

高夫是三人中最出色的运动员。曾排名双打世界第一的高夫在网前表现稳健，且擅长切削和放小球。她在发球和正手方面存在困扰。尽管发球有问题，高夫已经进入了三次大满贯决赛并赢得了两次冠军。她还赢得了一次WTA年终总决赛。这证明了她的心理韧性，可能是三人中最强的。

斯维亚特克对阵每位选手都保持着胜率优势；然而，高夫和萨巴伦卡正在缩小这一差距。高夫已经连续三次战胜斯维亚特克，对阵萨巴伦卡的战绩为6胜5负。

她们都拥有庞大的粉丝群。高夫是收入最高的女子网球选手，也是体育界最受欢迎的运动员之一。斯维亚特克的粉丝喜欢吹嘘"伊加的面包店"，在那里她送出"贝果"和"面包棒"（指6-0和6-1的比分）。萨巴伦卡的追随者为他们的"老虎"欢呼，这反映了这位世界第一选手的巨大纹身。

展望未来：2026年及以后的"三巨头"

纽约，纽约 – 9月6日：阿丽娜·萨巴伦卡在2025年美国公开赛第十四天的女子单打决赛中击败美国的阿曼达·阿尼西莫娃后与奖杯合影，比赛于2025年9月6日在纽约市的USTA比利·简·金国家网球中心举行。（照片由Elsa/Getty Images提供）

盖蒂图片社

萨巴伦卡的积分领先优势足够大，她很可能在2026年澳大利亚公开赛时仍保持世界第一的排名。斯维亚特克和高夫之间的差距不到100分，她们将继续争夺第二的位置。

萨巴伦卡和斯维亚特克在澳大利亚公开赛上将有最多的积分需要卫冕。高夫在四分之一决赛中失利，如果在墨尔本取胜，可以立即缩小差距。"三巨头"中没有人在印第安维尔斯有卫冕冠军的积分需要保卫。然

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15022+9.68%
1
1$0.02675+11.92%
4
4$0.06269+2.00%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01718+1.17%
Oasis
ROSE$0.02158-3.66%
Union
U$0.006061-2.03%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02675+11.92%
MAY
MAY$0.02798+0.32%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,209.93
$105,209.93$105,209.93

+1.39%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,531.41
$3,531.41$3,531.41

+0.44%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5231
$2.5231$2.5231

+8.94%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.10
$166.10$166.10

+2.19%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17944
$0.17944$0.17944

+0.76%