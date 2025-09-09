阿丽娜·萨巴伦卡、伊加·斯维亚特克和科科·高夫：女子网球三巨头

坎昆，墨西哥 – 10月27日：捷克共和国的玛尔凯塔·冯德罗索娃、美国的杰西卡·佩古拉、美国的科科·高夫、白俄罗斯的阿丽娜·萨巴伦卡、波兰的伊加·斯维亚特克、哈萨克斯坦的埃琳娜·莱巴金娜、突尼斯的恩斯·贾贝尔、希腊的玛丽亚·萨卡里在坎昆肯平斯基酒店为2023年GNP Seguros WTA总决赛坎昆站的抽签仪式前合影，该赛事是Hologic WTA巡回赛的一部分，2023年10月27日在墨西哥坎昆举行。（照片由Clive Brunskill/Getty Images提供） 盖蒂图片社

男子网球中的"两巨头"卡洛斯·阿尔卡拉斯和扬尼克·辛纳如此强势，以至于他们掩盖了女子网球中已经确立的"三巨头"。

阿丽娜·萨巴伦卡在2025年美国公开赛上成功卫冕，以6-3、7-6击败阿曼达·阿尼西莫娃。萨巴伦卡在世界第一的位置上保持着绝对领先优势。伊加·斯维亚特克排名第二，而科科·高夫尽管在第四轮出局，仍然保持在第三位。

随着新面孔和低排名选手晋级大满贯赛事后期阶段，有时我们很容易忘记这三位选手一直以来的稳定表现。今年的美国公开赛呈现了一些令人惊喜的故事：大阪直美的复苏和阿尼西莫娃的坚韧，以及泰勒·汤森德从双打专家转变为单打威胁。然而，美国公开赛后女子网球的顶尖阵容与进入法拉盛草地时相同：萨巴伦卡、斯维亚特克和高夫。

这三人在过去两年中有多么强势？网球评论员兼艾玛·拉杜卡努的教练马克·佩切（通过雅虎体育）表示，自从她四年前赢得美国公开赛以来，这项运动已经发生了变化。

"自从我开始帮助艾玛以来，我就说她需要开始缩小与最佳球员之间的差距……对阵伊加和科科，她知道自己需要做什么，但这将需要很长时间，"佩切说。

拉杜卡努对阵女子网球"三巨头"的战绩为0胜10负。

WTA的"三巨头"并没有像辛纳和阿尔卡拉斯那样统治赛场，后两者各自赢得了最近八个大满贯中的四个冠军。女子"三巨头"也远未达到ATP巡回赛"三巨头"——罗杰·费德勒、诺瓦克·德约科维奇和拉斐尔·纳达尔——与WTA的塞雷娜·威廉姆斯一起赢得88个大满贯冠军的时代。

尽管如此，WTA的"三巨头"在关键时刻一直是最稳定的。萨巴伦卡、斯维亚特克和高夫今年大部分时间都位居前三。她们今年赢得了四个大满贯中的三个冠军，以及最近十二个大满贯中的九个。

萨巴伦卡、斯维亚特克和高夫如何主宰排名

偶尔有不被看好的球员崛起，如今年澳网的麦迪逊·基斯、2024年温网冠军巴博拉·克雷吉茨科娃或2023年温网冠军玛尔凯塔·冯德罗索娃，这创造了女子网球顶尖层次缺乏稳定性的叙事。

然而，这显然不是事实。在2024年美国公开赛前，斯维亚特克排名第一，萨巴伦卡第二，高夫第三。2025赛季开始时，萨巴伦卡排名第一，斯维亚特克第二，高夫第三。到法网时，高夫排名第二，斯维亚特克排名第五，因为她未能卫冕马德里和罗马的冠军。在温网，萨巴伦卡被列为头号种子，高夫为第二号种子。赢得冠军后，斯维亚特克重返第三位。

在2022年3月时任世界第一的阿什·巴蒂在25岁时令人震惊地退役后，女子巡回赛花了一段时间才重新成形。但自巴蒂退役以来，只有萨巴伦卡和斯维亚特克曾占据过世界第一的位置。就连辛纳和阿尔卡拉斯也无法做出这样的声明，因为德约科维奇和丹尼尔·梅德韦杰夫在同一个三年期间内也曾占据过世界第一的位置。

2024年法网前，斯维亚特克和萨巴伦卡正在争夺世界第一时，她们在接受WTA内部人士采访时谈到了彼此如何激励对方。

"我认为这很棒，因为她长期排名第二，而且她已经证明了自己能打出精彩的网球，"斯维亚特克谈到萨巴伦卡时说。

"我认为我们与伊加之间的竞争非常精彩，"萨巴伦卡说。"她绝对激励我变得更好，我认为我改进了很多东西，这都是因为她。"

高夫在2023年夏天加入"三巨头"，当时她赢得了DC公开赛、辛辛那提赛和美国公开赛。高夫以世界第三的排名结束了2023年。她在今年的美国公开赛前有机会争夺世界第一。

恩斯·贾贝尔和杰西卡·佩古拉（曾跻身第三位）挑战过"三巨头"。但贾贝尔和佩古拉尚未赢得大满贯冠军。"三巨头"共赢得了12个大满贯冠军。

埃琳娜·莱巴金娜在2022年赢得温网冠军，并在2023年连续三次击败斯维亚特克。之后，莱巴金娜而非高夫被认为是WTA"三巨头"的一员。然而，莱巴金娜自2023年澳网以来未能再次进入大满贯决赛，今年在任何大满贯赛事中都未能晋级四轮以上。她目前排名第10位。

是什么让WTA的"三巨头"与众不同

就像最初的"三巨头"——费德勒、德约科维奇和纳达尔——一样，萨巴伦卡、斯维亚特克和高夫拥有截然不同的风格。

萨巴伦卡的比赛风格以力量和攻击性为主。她毫不松懈，始终保持进攻态势。斯维亚特克的打法最接近纳达尔。她给球施加的旋转比萨巴伦卡和高夫更多。斯维亚特克拥有最全面的技术，只有二发球是明显的弱点。

高夫是三人中最出色的运动员。曾排名双打世界第一的高夫在网前表现稳健，且擅长切削和放小球。她在发球和正手方面存在困扰。尽管发球有问题，高夫已经进入了三次大满贯决赛并赢得了两次冠军。她还赢得了一次WTA年终总决赛。这证明了她的心理韧性，可能是三人中最强的。

斯维亚特克对阵每位选手都保持着胜率优势；然而，高夫和萨巴伦卡正在缩小这一差距。高夫已经连续三次战胜斯维亚特克，对阵萨巴伦卡的战绩为6胜5负。

她们都拥有庞大的粉丝群。高夫是收入最高的女子网球选手，也是体育界最受欢迎的运动员之一。斯维亚特克的粉丝喜欢吹嘘"伊加的面包店"，在那里她送出"贝果"和"面包棒"（指6-0和6-1的比分）。萨巴伦卡的追随者为他们的"老虎"欢呼，这反映了这位世界第一选手的巨大纹身。

展望未来：2026年及以后的"三巨头"

萨巴伦卡的积分领先优势足够大，她很可能在2026年澳大利亚公开赛时仍保持世界第一的排名。斯维亚特克和高夫之间的差距不到100分，她们将继续争夺第二的位置。

萨巴伦卡和斯维亚特克在澳大利亚公开赛上将有最多的积分需要卫冕。高夫在四分之一决赛中失利，如果在墨尔本取胜，可以立即缩小差距。"三巨头"中没有人在印第安维尔斯有卫冕冠军的积分需要保卫。然