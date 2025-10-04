交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
通过与 BoostFi 合作，ArtGis 带来先进工具，提升客户体验，增加收益，并使用户能够把握市场动力。通过与 BoostFi 合作，ArtGis 带来先进工具，提升客户体验，增加收益，并使用户能够把握市场动力。

ArtGis Finance与BoostFi合作，利用AI驱动的智能技术推进RWA结算和DeFi资产管理

作者：Blockchainreporter
2025/10/04 04:10
FINANCE
FINANCE$0.0003851+29.88%
Allo
RWA$0.004484-1.81%
DeFi
DEFI$0.000864+8.40%
Sleepless AI
AI$0.06316-1.71%
Boost
BOOST$0.06134-19.17%
nft-aii2 main

ArtGis Finance一直致力于走在前沿并引领创新。今天，这个去中心化交易平台宣布与人工智能驱动的加密平台BoostFi建立战略合作，以提升其网络上的DeFi体验。基于这一合作关系，ArtGis利用BoostFi的人工智能专业知识来推进去中心化交易和流动性提供，并最终为其客户增强DeFi体验。

ArtGis Finance是一个使用区块链技术和人工智能来革新数字资产和现实世界金融工具跨境流动的去中心化平台。通过连接传统金融(TradFi)和Web3，ArtGis简化了数字资产交易、金融结算和RWA流动性。另一方面，BoostFi是一个用人工智能赋能加密货币的智能平台。这个多功能智能平台帮助数字项目和客户了解并最大化他们在虚拟货币领域的能力。该平台为数字资产交易和投资管理提供创新的智能工具，使人们能够利用尖端人工智能功能最大化他们的交易潜力并产生稳定收益。

ArtGis利用BoostFi的人工智能简化DeFi资产管理

通过将BoostFi的人工智能驱动交易能力整合到其去中心化交易生态系统中，ArtGis提升了其平台的能力，使其能够提供更有效的DeFi体验。虽然ArtGis的DeFi平台为资产使用、交易和借贷提供了基础设施，但整合BoostFi的人工智能代理有助于个性化投资策略，提高资产表现，并在ArtGis上实现决策自动化。

凭借BoostFi的人工智能算法分析大量数据集和优化DeFi策略的能力，这些先进功能有助于在ArtGis上实现交易自动化、改善流动性管理并增强收益生成。通过持续监控市场条件，BoostFi的代理确保ArtGis平台上的代币化资产被部署在能够以降低风险的方式产生最大利润的地方。此外，BoostFi的人工智能分析链下和链上数据、评估风险、提供多样化投资组合再平衡和生成明智金融决策的能力，使ArtGis的客户能够在减少波动性风险的同时最大化利润。

最后，通过BoostFi的动态技术，ArtGis的客户可以获得由人工智能洞察力支持的优化交易体验和盈利能力，这些洞察力有助于预测方向性走势。

发展DeFi的有效性

ArtGis和BoostFi之间的合作传递了一个明确信息，即去中心化金融的未来在于专注于有效性、个性化和安全性的智能、以客户为导向的平台。通过将BoostFi的人工智能专业知识融入其交易平台，ArtGis不仅改善了客户体验，还为DeFi平台能够实现的目标创建了新的基准。这一合作是ArtGis对创新的承诺以及其对区块链和人工智能技术改变游戏规则能力的信念的证明。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15022+9.68%
1
1$0.02675+11.92%
4
4$0.06269+2.00%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01718+1.17%
Oasis
ROSE$0.02158-3.66%
Union
U$0.006061-2.03%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02675+11.92%
MAY
MAY$0.02798+0.32%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,209.93
$105,209.93$105,209.93

+1.39%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,531.41
$3,531.41$3,531.41

+0.44%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5231
$2.5231$2.5231

+8.94%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.10
$166.10$166.10

+2.19%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17944
$0.17944$0.17944

+0.76%