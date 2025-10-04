ArtGis Finance与BoostFi合作，利用AI驱动的智能技术推进RWA结算和DeFi资产管理

ArtGis Finance一直致力于走在前沿并引领创新。今天，这个去中心化交易平台宣布与人工智能驱动的加密平台BoostFi建立战略合作，以提升其网络上的DeFi体验。基于这一合作关系，ArtGis利用BoostFi的人工智能专业知识来推进去中心化交易和流动性提供，并最终为其客户增强DeFi体验。

ArtGis Finance是一个使用区块链技术和人工智能来革新数字资产和现实世界金融工具跨境流动的去中心化平台。通过连接传统金融(TradFi)和Web3，ArtGis简化了数字资产交易、金融结算和RWA流动性。另一方面，BoostFi是一个用人工智能赋能加密货币的智能平台。这个多功能智能平台帮助数字项目和客户了解并最大化他们在虚拟货币领域的能力。该平台为数字资产交易和投资管理提供创新的智能工具，使人们能够利用尖端人工智能功能最大化他们的交易潜力并产生稳定收益。

ArtGis利用BoostFi的人工智能简化DeFi资产管理

通过将BoostFi的人工智能驱动交易能力整合到其去中心化交易生态系统中，ArtGis提升了其平台的能力，使其能够提供更有效的DeFi体验。虽然ArtGis的DeFi平台为资产使用、交易和借贷提供了基础设施，但整合BoostFi的人工智能代理有助于个性化投资策略，提高资产表现，并在ArtGis上实现决策自动化。

凭借BoostFi的人工智能算法分析大量数据集和优化DeFi策略的能力，这些先进功能有助于在ArtGis上实现交易自动化、改善流动性管理并增强收益生成。通过持续监控市场条件，BoostFi的代理确保ArtGis平台上的代币化资产被部署在能够以降低风险的方式产生最大利润的地方。此外，BoostFi的人工智能分析链下和链上数据、评估风险、提供多样化投资组合再平衡和生成明智金融决策的能力，使ArtGis的客户能够在减少波动性风险的同时最大化利润。

最后，通过BoostFi的动态技术，ArtGis的客户可以获得由人工智能洞察力支持的优化交易体验和盈利能力，这些洞察力有助于预测方向性走势。

发展DeFi的有效性

ArtGis和BoostFi之间的合作传递了一个明确信息，即去中心化金融的未来在于专注于有效性、个性化和安全性的智能、以客户为导向的平台。通过将BoostFi的人工智能专业知识融入其交易平台，ArtGis不仅改善了客户体验，还为DeFi平台能够实现的目标创建了新的基准。这一合作是ArtGis对创新的承诺以及其对区块链和人工智能技术改变游戏规则能力的信念的证明。