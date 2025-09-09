AquaBot拉地毯骗局抽走Solana预售资金$4.65M

链上调查员 @zachxbt 已经标记了 Solana 最新的重大跑路事件。交易机器人项目 AquaBot (@Aquabot_io) 在预售中筹集了 21,770 SOL（465万美元），随后携带投资者资金消失。

区块链数据显示，该项目的主要预售钱包 4Ea23VxEGAgfbtauQZz11aKNtzHJwb84ppsg3Cz14u6q 迅速将资金分散到多个地址。这些资产后来通过即时交易所转移，使得资金追回几乎不可能。

就在 Aqua 计划代币发布前几小时，这一行动让数千名散户投资者蒙受损失。

AQUA 发布炒作以混乱告终

Aqua 团队已经炒作今天的发布数周之久。AQUA 代币原定于周一下午 5:00 UTC 通过 Meteora DLMM 池上线。

在跑路前几小时，Aqua 在 X 上发布了一条帖子：

但投资者没有得到"真实故事"，而是遭遇了消失行为。预售跑路后不久，Aqua 禁用了他们所有 X 帖子的回复功能。

预售：游戏化赌博

AquaBot 的预售模式非常不寻常。用户被告知将 SOL 发送到一个带有游戏化"乘数"系统的合约中。智能合约随机提高分配额，创造了类似彩票的效果。

筹集资金：21,770 SOL（约467万美元）

承诺：0 锁仓期，TGE 时 100% 代币解锁

现实：发布前几分钟，突然实施了锁仓期

这种最后一刻的转变在 X 平台上引发了警报。社区成员指责 Aqua 策划了一场经典的诱导欺诈。

推广者遭受反弹

这次跑路现在引发了对推动该项目的大牌人物的批评。X 用户点名 @MeteoraAG（用于发布的流动性平台）以及 @saydialect 和其他推广 Aqua 的意见领袖。

一个病毒式传播的帖子总结了这种挫折感：

Meteora 回应

几小时内，Meteora 的联合负责人发表了声明。他承认他们的团队在看到使用 DLMM 的"创新流动性设计"后转发了 Aqua 的帖子，但强调 Meteora 并未直接参与。

他的完整回应：

Meteora 的营销团队只对 Aqua 的 DLMM 设计进行了一次转发

团队正在审查内部流程以避免未来的失误

承认情绪高涨但敦促保持理性

代币数据

根据 CoinMarketCap 的数据，由于跑路事件，AQUA 从未正式上市。预售买家实际上已经失去了他们的分配额，二级流动性池仍然为空。

代币：AQUA

预售筹集：21,770 SOL（465万美元）

发布状态：已放弃

交易所上市：无

这使 AQUA 成为 2024 年最大的 Solana 预售跑路事件之一，加入了继续破坏生态系统信心的骗局名单。

跑路的模式

Aqua 跑路事件凸显了一个反复出现的问题。拥有华丽营销和网红支持的团队筹集数百万资金，然后消失。最令人痛心的是，当已建立的协议和网红放大这些项目时，无论是有意还是无意。

对于普通投资者来说，信息是一样的：炒作 ≠ 合法性。

正如一位用户所说：

AquaBot 跑路事件已经让投资者损失了 465 万美元，并玷污了对 Solana 不断增长的交易机器人领域的信任。当 Meteora 和其他人争相撇清关系时，社区正在要求问责。

在更严格的尽职调查成为常态之前，像 Aqua 这样的预售将继续依靠炒作繁荣，让散户投资者暴露在风险中。

Aqua 的故事是另一个提醒：在加密货币世界，信任是脆弱的，一旦破裂，很少能够恢复。

声明：这不是交易或投资建议。在购买任何加密货币或投资任何服务之前，请务必进行自己的研究。

