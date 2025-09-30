交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
TLDRs; Anthropic推出了Claude Sonnet 4.5，能够执行代码并创建电子表格和幻灯片等文件。该模型在AI编码基准测试中领先，在SWE-bench Verified和OSWorld性能测试中超越竞争对手。开发者获得了新工具，包括检查点、更新的终端界面和Visual Studio Code扩展。安全升级和30小时自主运行时使[...] 这篇文章《Anthropic通过代码执行和文件创建功能扩展Claude》首次发表于CoinCentral。TLDRs; Anthropic推出了Claude Sonnet 4.5，能够执行代码并创建电子表格和幻灯片等文件。该模型在AI编码基准测试中领先，在SWE-bench Verified和OSWorld性能测试中超越竞争对手。开发者获得了新工具，包括检查点、更新的终端界面和Visual Studio Code扩展。安全升级和30小时自主运行时使[...] 这篇文章《Anthropic通过代码执行和文件创建功能扩展Claude》首次发表于CoinCentral。

Anthropic 扩展 Claude 功能，增添代码执行与文件创建特性

作者：Coincentral
2025/09/30 21:01
Wink
LIKE$0.004972+3.15%
Sleepless AI
AI$0.06306-1.74%
Griffin AI
GAIN$0.005338+5.84%

摘要；

  • Anthropic推出了Claude Sonnet 4.5，能够执行代码并创建电子表格和幻灯片等文件。
  • 该模型在AI编码基准测试中领先，在SWE-bench Verified和OSWorld性能测试中超越竞争对手。
  • 开发者获得了新工具，包括检查点、更新的终端界面和Visual Studio Code扩展。
  • 安全升级和30小时自主运行时间使Claude在企业级工作流程中更具弹性。

Anthropic正式推出了Claude Sonnet 4.5，这是其最新的大型语言模型，引入了一系列增强功能，使AI系统超越了传统的基于文本的交互。

凭借执行代码、生成文件和支持更长上下文编辑的能力，此次更新巩固了Claude作为企业和开发者实用工具的地位。

这家由亚马逊支持的AI初创公司，目前估值1830亿美元，将Claude的最新版本定位为将人工智能转变为真正数字同事的一步。该模型已经因在全球基准测试中名列前茅而受到关注，包括用于编码性能的SWE-bench Verified和软件可用性的OSWorld，得分达到行业领先的61.4%。

代码执行和文件创建

最突出的升级之一是Claude能够在对话中直接运行代码。这一功能允许用户排除故障、测试解决方案和完善算法，而无需离开聊天界面。

除了仅仅建议代码外，Claude现在可以主动展示功能，为开发者节省无数时间。

该模型还可以即时创建文件，从电子表格到幻灯片演示文稿。这一能力将Claude从纯粹的对话助手转变为能够贡献实际工作成果的实践合作者。企业可以利用这一功能简化重复性文档工作或自动化基本报告任务。

更智能的开发者工具

Anthropic进一步扩展了Claude Code，这是AI的专业编程助手。升级后的系统引入了允许开发者保存进度的检查点、重新设计的终端界面和原生Visual Studio Code扩展。

这种集成意味着程序员可以在他们日常使用的环境中与Claude无缝协作。

还添加了记忆工具，使Claude能够在复杂工作流程中保持上下文。这对于需要处理多个文件、跟踪修订或跟上大规模调试的长期项目特别有用。

安全性、持久性和行业影响

安全性一直是AI采用的障碍，Anthropic声称Claude Sonnet 4.5代表了迄今为止最可靠的模型。该公司减少了欺骗性或操纵性输出的实例，同时增强了对提示注入攻击的抵抗力，这种攻击中恶意指令可能导致模型泄露敏感数据。

该模型的自主运行时间从Claude Opus 4的七小时增加到令人印象深刻的30小时，使其能够在不失去跟踪的情况下专注于多步骤任务。这种耐力使Claude更适合金融、研究和网络安全领域的企业级工作负载。

行业分析师认为，此次发布是对2025年8月推出的OpenAI的GPT-5竞争的直接回应。虽然OpenAI在平衡创新与用户稳定性方面面临挑战，但Anthropic正将Claude定位为更可靠和"同事般"的伙伴，而不仅仅是一个聊天机器人。

文章《Anthropic通过代码执行、文件创建功能扩展Claude》首次发表于CoinCentral。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15022+9.68%
1
1$0.02675+11.92%
4
4$0.06269+2.00%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01718+1.17%
Oasis
ROSE$0.02158-3.66%
Union
U$0.006061-2.03%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02675+11.92%
MAY
MAY$0.02798+0.32%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,205.39
$105,205.39$105,205.39

+1.39%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,532.58
$3,532.58$3,532.58

+0.48%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5238
$2.5238$2.5238

+8.97%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.03
$166.03$166.03

+2.15%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17933
$0.17933$0.17933

+0.70%