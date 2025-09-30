交易所DEX+
Anoma展示其以$XAN代币为基础的以太坊主网，引入基于意图的架构来统一流动性、去中心化应用程序和多链Web3生态系统。Anoma展示其以$XAN代币为基础的以太坊主网，引入基于意图的架构来统一流动性、去中心化应用程序和多链Web3生态系统。

Anoma 在以太坊上推出主网作为包容性 Web3 操作系统

作者：Blockchainreporter
2025/09/30 17:15
anoma

Anoma，一个专注于合并分散区块链网络的知名去中心化操作系统，已宣布在以太坊上正式推出其主网。随着Anoma在以太坊上的主网推出，该平台解决了跨不同链的流动性和应用程序分散的问题。

根据Anoma披露的详情，与专注于基础设施的传统方法不同，该项目提供基于意图的架构。因此，它使消费者能够表达跨链目标，如"$SOL-$USDC交换"，而复杂性则在后台处理。

Anoma除了在以太坊上推出主网外还发布了$XAN代币

Anoma在以太坊上的主网推出提供了统一的应用层。因此，它使该平台成为以太坊、Optimism、Arbitrum、Base、Solana ($SOL)、比特币 ($BTC) 及更多之间真正互连的最早操作系统。此次首次亮相考虑到了Anoma的ERC-20 $XAN代币的发布，该代币将推动生态系统内的治理、经济决策和升级。

此外，开发者被允许建立统一应用程序，并随后将其部署到各种区块链上，而无需用户体验和重新配置代码。这显著减少了消费者和开发者的摩擦，增加了去中心化应用程序(dApps)的实用性。

许多早期项目展示了Anoma的设计潜力，包括HeyElsa、Orda、SullySwap和AnomaPay。这些应用程序共同展示了基于意图的架构消除孤岛同时增强不同加密生态系统流动性的潜力。

利用统一操作系统策略推动多链扩展

据Anoma称，该项目在以太坊上的主网推出标志着其路线图的开始。额外阶段将提供对Arbitrum、Optimism和Base的支持，同时还计划扩展到Solana和比特币。

凭借基于意图的设计以及统一操作系统策略，Anoma将统一Web3生态系统成为一个用户友好且无缝的环境，推动主流采用。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

