Andre Cronje的Flying Tulip，一个全栈链上交易所，宣布已在私募融资轮中筹集了2亿美元。该交易所还计划以相同估值开放FT代币的链上公开销售。

Andre Cronje的Flying Tulip完成2亿美元融资

作者：Cryptodaily
2025/09/30 19:49
Andre Cronje的Flying Tulip，一个全栈链上交易所，宣布已在私募融资轮中筹集了2亿美元。该交易所还计划以相同估值开放FT代币的链上公开销售。 

该倡议旨在为数字资产提供统一的市场结构，将原生稳定币、现货和衍生品交易以及链上保险结合在一个为效率而设计的系统中。 

Flying Tulip筹集2亿美元 

Flying Tulip，Andre Cronje的最新项目，已在私募轮中筹集了2亿美元。该平台还以相同估值开放其原生FT代币的公开销售。这家总部位于纽约的初创公司于9月29日宣布了融资和FT代币销售，并补充说它正在构建一个完整的链上交易平台。根据计划，Flying Tulip将原生稳定币、货币市场、现货和衍生品选择以及保险结合到一个单一系统中。该公司补充说，通过交叉保证金链接一切可以使终端用户的资本更加高效。 

该公司还表示，公开销售将直接在多个网络上链上进行。其他详情，包括支持的资产、启动时的流通量和官方合约地址，将在Flying Tulip的网站上发布，以最小化网络钓鱼风险。该公司计划在私募和公开阶段之间筹集10亿美元资金，其中高达8亿美元将向公众提供。 

没有代币分配的激励措施？

该启动的关键特点之一是永久链上赎回权。FT的私人和公共买家可以随时销毁代币并收回他们对资产的原始贡献。这最小化了下行风险并保护投资者，同时使项目区别于典型的代币发行。Flying Tulip澄清说，一个隔离的链上储备将处理赎回，这将由融资资本提供资金。所有合约将包括队列和速率限制机制，以维持系统的偿付能力并防止滥用。此外，赎回权不受保险保障，并受储备规模和协议规则的约束。 

此外，FT代币在公开销售结束前将保持不可转让。这将有助于减少快速套利交易的风险。因此，买家在认购期间将无法交易或转让他们的代币。项目背后的团队在启动时也不会收到任何代币。相反，团队成员将通过公开市场回购获得代币敞口。回购将由协议收入的一部分提供资金，并将遵循已发布的时间表。 

机构级市场结构 

Flying Tulip列出了一系列支持者，包括Brevan Howard Digital、CoinFund、DWF、FalconX、Hypersphere、Lemniscap、Nascent、Republic Digital、Selini、Sigil Fund、Susquehanna Crypto、Tioga Capital和Virtuals Protocol。创始人Andre Cronje表示， 

该公司将在公开销售前披露其链、资产、初始流通量和官方销售合约。

免责声明：本文仅供参考。它不提供或意图用作法律、税务、投资、财务或其他建议。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

