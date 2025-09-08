分析师预计美联储将在9月降息

要点： 分析师暗示美联储可能降息50个基点。

劳动力市场疲软推动降息猜测。

市场定价反映向激进宽松政策的转变。

渣打银行预测美联储可能在2025年9月降息50个基点，尽管缺乏关键利益相关者的官方确认，但分析师讨论愈发激烈。

可能的降息将影响市场，特别是BTC和ETH，因为投资者预期货币政策变化，影响传统和加密货币领域。

美联储在劳动力市场疲软背景下预测降息50个基点

渣打银行预测美联储将在9月降息50个基点，超过此前预期的25个基点。这一预期是基于上个月报告的劳动力市场疲软数据。分析师暗示这种情况导致市场讨论增加和对大规模宽松的预期上升。

市场反应显示降息的可能性为100%，尽管关于幅度的争论仍在继续。尚无官方确认从主要央行渠道发布，但二级消息来源报道对此举的猜测强烈。包括RSM的Joseph Brusuelas在内的首席分析师强调央行面临的挑战立场，表示：

加密市场在潜在经济转变中保持警惕

你知道吗？ 2020年3月，美联储大幅降息导致风险资产（包括比特币和以太坊）迅速复苏，展示了对大规模宽松措施的即时积极价格反应。

比特币(BTC)仍是加密货币市场的主要参与者，价格为111,008.41美元，市值为2,211,034,286,145.18美元。在过去30天内，BTC下跌了4.66%，平衡了其90天内总体上升趋势。来自CoinMarketCap的数据反映了其应对经济变化的能力。

比特币(BTC)，日线图，2025年9月8日04:10 UTC在CoinMarketCap上的截图。来源：CoinMarketCap

Coincu的研究团队表示，如果进行更大幅度的降息，潜在经济结果可能包括减缓下行趋势。降息通常会催化金融条件和交易量的变化，尤其是在波动较大的行业。这一历史先例使加密货币行业对重大变化保持警惕。