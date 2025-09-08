交易所DEX+
分析师预期联邦储备局将在9月降息的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com。要点：分析师暗示美联储可能降息50个基点。劳动力市场疲软推动降息猜测。市场定价反映向激进宽松政策的转变。渣打银行预测，联邦储备局可能在2025年9月将利率下调50个基点，尽管缺乏主要利益相关者的官方确认，但分析师的讨论日益激烈。可能的降息可能影响市场，特别是BTC和ETH，因为投资者预期货币政策的变化，影响传统和加密货币领域。 美联储在劳动力市场疲软中预测降息50个基点 渣打银行预测联邦储备局将在9月降息50个基点，超过此前预期的25个基点。这一预期是在上个月报告的劳动力市场疲软数据之后形成的。分析师表示，这种情况导致市场讨论增加，并对更大规模宽松政策的期望提高。市场反应显示降息的可能性为100%，尽管关于幅度的辩论仍在继续。主要中央银行渠道尚未有官方确认，但二级消息来源报道称对此举有强烈猜测。包括RSM的Joseph Brusuelas在内的首席分析师强调中央银行面临的挑战局面，表示："这是一个钢丝行走。劳动力市场正在恶化，但通胀尚未回到目标水平。" 加密市场在潜在经济转变中保持警惕 你知道吗？2020年3月，联邦储备局的重大降息导致风险资产（包括Bitcoin和Ethereum）迅速复苏，展示了对大规模宽松措施的即时积极价格反应。 Bitcoin(BTC)仍然是加密货币市场的主要参与者，价格为111,008.41美元，市值为2,211,034,286,145.18美元。在过去30天内，BTC经历了-4.66%的下跌，平衡了其在90天内总体上升的趋势。来自CoinMarketCap的数据反映了其应对经济变化的能力。 Bitcoin(BTC)，日线图，在CoinMarketCap上的截图于...

分析师预计美联储将在9月降息

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 12:18
比特币
BTC$105,292.34+1.67%
Capverse
CAP$0.11168-3.90%
Movement
MOVE$0.063+0.07%
COM
COM$0.006409+3.17%
Major
MAJOR$0.10169+0.94%
要点：
  • 分析师暗示美联储可能降息50个基点。
  • 劳动力市场疲软推动降息猜测。
  • 市场定价反映向激进宽松政策的转变。

渣打银行预测美联储可能在2025年9月降息50个基点，尽管缺乏关键利益相关者的官方确认，但分析师讨论愈发激烈。

可能的降息将影响市场，特别是BTC和ETH，因为投资者预期货币政策变化，影响传统和加密货币领域。

美联储在劳动力市场疲软背景下预测降息50个基点

渣打银行预测美联储将在9月降息50个基点，超过此前预期的25个基点。这一预期是基于上个月报告的劳动力市场疲软数据。分析师暗示这种情况导致市场讨论增加和对大规模宽松的预期上升。

市场反应显示降息的可能性为100%，尽管关于幅度的争论仍在继续。尚无官方确认从主要央行渠道发布，但二级消息来源报道对此举的猜测强烈。包括RSM的Joseph Brusuelas在内的首席分析师强调央行面临的挑战立场，表示：

加密市场在潜在经济转变中保持警惕

你知道吗？ 2020年3月，美联储大幅降息导致风险资产（包括比特币和以太坊）迅速复苏，展示了对大规模宽松措施的即时积极价格反应。

比特币(BTC)仍是加密货币市场的主要参与者，价格为111,008.41美元，市值为2,211,034,286,145.18美元。在过去30天内，BTC下跌了4.66%，平衡了其90天内总体上升趋势。来自CoinMarketCap的数据反映了其应对经济变化的能力。

比特币(BTC)，日线图，2025年9月8日04:10 UTC在CoinMarketCap上的截图。来源：CoinMarketCap

Coincu的研究团队表示，如果进行更大幅度的降息，潜在经济结果可能包括减缓下行趋势。降息通常会催化金融条件和交易量的变化，尤其是在波动较大的行业。这一历史先例使加密货币行业对重大变化保持警惕。

免责声明：本网站提供的信息仅作为一般市场评论，不构成投资建议。我们鼓励您在投资前进行自己的研究。

来源：https://coincu.com/markets/analysts-predict-fed-rate-cut-september/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

