分析师预计若XRP ETF获批，首年资金流入将达100亿-200亿美元

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/06 02:26
加密货币新闻

瑞波币新闻再次成为头条，分析师预测如果美国证券交易委员会(SEC)批准XRP ETF，将会有大量资金流入。一些分析师现在预测在第一年可能会有100亿至200亿美元涌入该代币。 

随着期货未平仓合约已经打破记录，以及最近数据确认现货需求增长，XRP的定位看起来比以往任何时候都更强劲。因此，随着比特币遇到阻碍，分析师正在关注更多的山寨币。以下是完整详情：

瑞波币新闻可能吸引高达200亿美元 – XRP分析师表示

美国现货XRP ETF的前景在加密货币和机构圈内引起了乐观情绪。一些分析师认为，如果ETF获得批准，XRP在第一年可能吸引100亿至200亿美元的资金。交易者认识到，这可能意味着XRP采用的决定性时刻，并加强其市场地位。

在Top Trader中，分析师Scient指出，XRP一直在其2.80美元支撑区域上方的下降三角形模式中整合。这种结构通常被视为强劲方向动能的前兆。尽管经过反复测试，XRP保持这一区域的能力已经引发了对潜在抛物线式上涨的期望。

此外，David Schwartz从瑞波币日常领导职位转变为荣誉角色被描述为XRP成熟的象征。这一举动表明生态系统对个人领导的依赖性降低，正在进入更广泛采用的阶段。

如果ETF向前推进，机构参与者如资产管理公司、对冲基金和企业财库可能会将XRP视为受监管且易于进入的入口点。这一数十亿美元的估计是通过与其他ETF发行时观察到的资金流动进行比较得出的。

虽然监管或更广泛市场的风险仍然存在，但重要的是要记住，瑞波币在联邦法院对SEC的诉讼中获胜。XRP代币较上周增长7.2%，市场流入58亿美元。根据CoinCodex，XRP可能在未来三个月内达到3.5美元的标记。

Layer Brett (LBRETT) 将迷因文化与Layer 2实用性结合

Layer Brett迅速成为加密货币领域最令人兴奋的名字之一，将迷因驱动的能量与严肃技术相结合。使其脱颖而出的不仅仅是炒作，而是它为那些想要的不仅仅是投机代币的投资者提供切实利益的方式。

其令人兴奋的特点之一是LBRETT持有者可以锁定他们的代币以赚取超过600%的年收益率，有效地将简单购买转变为被动收入来源。这增加了迷因币很少提供的稳定性层，同时仍然保留爆炸性上涨的机会。

此外，其基于Layer 2技术的基础确保不仅仅是更快的速度和更低的费用。它为NFT、游戏和DeFi的未来应用提供可扩展性，让持有者可以访问与代币一起成长的更广泛生态系统。通过投资LBRETT，你本质上是在购买可以支持真正创新的基础设施。

同样令人兴奋的是它在MemeFi中的角色，在那里幽默和文化与真正的金融实用性相遇。Layer Brett利用病毒式能量，保持投资者参与，同时确保像无KYC参与这样的机制使其在全球范围内可访问。

结论

Layer Brett的崛起引发了与XRP等山寨币巨头的比较，但其轨迹暗示着更大的事物。在其正在进行的预售中已筹集超过420万美元，这个新的迷因代币有了一个显著的开端。对于那些希望早期进入的人，Layer Brett目前的价格仅为0.0058美元！

你能错过LBRETT攀登加密明星之路吗？立即获取你的LBRETT代币！

预售：Layer Brett | 快速且有回报的Layer 2区块链

Telegram：Telegram：查看 @layerbrett

X：(1) Layer Brett (@LayerBrett) / X

本出版物为赞助内容。Coindoo不认可或承担本页面上内容、准确性、质量、广告、产品或任何其他材料的责任。鼓励读者在进行任何与加密货币相关的行动之前进行自己的研究。Coindoo将不会直接或间接对使用或依赖任何提及的内容、商品或服务所导致的任何损害或损失负责。始终进行自己的研究。

作者

Krasimir Rusev是一位拥有多年报道加密货币和金融市场经验的记者。他专注于数字资产的分析、新闻和预测，为读者提供关于最新市场趋势的深入可靠信息。他的专业知识和专业精神使他成为投资者、交易者和任何关注加密世界动态的人的宝贵信息来源。

来源：https://coindoo.com/ripple-news-analyst-sees-10b-20b-inflows-first-year-if-xrp-etfs-approved/

