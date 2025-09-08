交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
分析师选择Tapzi为9月领先加密货币的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com。加密货币新闻2025年的加密货币市场继续由剧烈波动和快速变化的趋势所定义。虽然Bitcoin和Ethereum仍然是主导力量，但焦点已经越来越多地转向新兴的预售项目，这些项目为投资者提供了在代币进入公开市场之前获取指数级回报的机会。最近的事件，包括美国监管的明确性更新和亚太地区创纪录的采用水平，只是进一步推动了零售和机构对识别下一个高增长机会的兴趣。在这种环境下，9月第二周的分析师指出，预售是那些寻求高投资回报率的人最有效的入场点之一。在顶级竞争者中，Tapzi已经成为现在最佳加密货币购买选择的佼佼者。作为世界上第一个基于Web3技能的游戏平台，Tapzi通过用实时玩家对战竞争取代运气驱动模式，解决了传统GameFi的关键弱点。在智能合约审计和50亿的固定代币供应的支持下，该项目的结构化代币经济学旨在建立长期可持续性。其目前0.0035美元的预售价格，预计上市价格为0.01美元，反映了从入场起潜在的186%增长；这是其增长轨迹的早期信号。对于扫描市场寻找高潜力机会的投资者来说，Tapzi代表了今年最受关注的预售项目之一。Tapzi (TAPZI) Tapzi正在成为本周最值得注意的最佳加密货币之一，将自己定位在Web3和竞技游戏的交叉点上。建立在BNB智能链上，它引入了一个基于技能的玩家对玩家(PvP)框架，与GameFi中常见的投机驱动和通胀倾向模式形成直接对比。Tapzi不是通过代币发行或基于机会的结果来奖励玩家，而是强调技能决定结果的实时竞争。该项目出现在全球游戏市场预计将超过...的时候分析师选择Tapzi为9月领先加密货币的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com。加密货币新闻2025年的加密货币市场继续由剧烈波动和快速变化的趋势所定义。虽然Bitcoin和Ethereum仍然是主导力量，但焦点已经越来越多地转向新兴的预售项目，这些项目为投资者提供了在代币进入公开市场之前获取指数级回报的机会。最近的事件，包括美国监管的明确性更新和亚太地区创纪录的采用水平，只是进一步推动了零售和机构对识别下一个高增长机会的兴趣。在这种环境下，9月第二周的分析师指出，预售是那些寻求高投资回报率的人最有效的入场点之一。在顶级竞争者中，Tapzi已经成为现在最佳加密货币购买选择的佼佼者。作为世界上第一个基于Web3技能的游戏平台，Tapzi通过用实时玩家对战竞争取代运气驱动模式，解决了传统GameFi的关键弱点。在智能合约审计和50亿的固定代币供应的支持下，该项目的结构化代币经济学旨在建立长期可持续性。其目前0.0035美元的预售价格，预计上市价格为0.01美元，反映了从入场起潜在的186%增长；这是其增长轨迹的早期信号。对于扫描市场寻找高潜力机会的投资者来说，Tapzi代表了今年最受关注的预售项目之一。Tapzi (TAPZI) Tapzi正在成为本周最值得注意的最佳加密货币之一，将自己定位在Web3和竞技游戏的交叉点上。建立在BNB智能链上，它引入了一个基于技能的玩家对玩家(PvP)框架，与GameFi中常见的投机驱动和通胀倾向模式形成直接对比。Tapzi不是通过代币发行或基于机会的结果来奖励玩家，而是强调技能决定结果的实时竞争。该项目出现在全球游戏市场预计将超过...的时候

分析师选择Tapzi为9月领先加密货币

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:37
Union
U$0.006057-2.00%
币安币
BNB$985.29-0.80%
RealLink
REAL$0.06927+1.92%
Luckify
LUCK$0.1548+6.53%
TokenFi
TOKEN$0.007208-2.51%
加密货币新闻

2025年的加密货币市场继续以剧烈波动和快速变化的趋势为特征。

虽然比特币和以太坊仍然是主导力量，但焦点越来越多地转向新兴的预售项目，这些项目为投资者提供了在代币进入公开市场之前获取指数级回报的机会。

最近的事件，包括美国监管明确性的更新以及亚太地区创纪录的采用水平，只是进一步推动了零售和机构对寻找下一个高增长机会的兴趣。

在这种环境下，分析师在9月第二周指出，预售是那些寻求高投资回报率的人最有效的入场点之一。在众多竞争者中，Tapzi已经脱颖而出成为现在最佳购买加密货币。作为全球首个基于Web3技能的游戏平台，Tapzi通过用实时玩家对战竞争取代运气驱动模式，解决了传统GameFi的关键弱点。

在智能合约审计和50亿固定代币供应的支持下，该项目的结构化代币经济学旨在建立长期可持续性。其目前0.0035美元的预售价格，预计上市价格为0.01美元，反映了从入场价格潜在增长186%；这是其增长轨迹的早期信号。

对于扫描市场寻找高潜力机会的投资者来说，Tapzi代表了今年最受关注的预售项目之一。

Tapzi (TAPZI)

Tapzi正在成为本周最佳购买加密货币之一，定位于Web3和竞技游戏的交叉点。建立在BNB智能链上，它引入了一个基于技能的玩家对战(PvP)框架，与GameFi中常见的投机驱动和通胀倾向模式形成直接对比。

Tapzi不是通过代币发行或基于机会的结果来奖励玩家，而是强调技能决定结果的实时竞争。该项目出现在全球游戏市场预计到2028年将超过4000亿美元的时候，而Web3游戏本身预计到2032年将达到1247亿美元。

点击这里加入$TAPZI预售，机不可失！

然而，该行业的许多平台由于机器人、不可持续的奖励系统和入门障碍而无法留住用户。Tapzi通过提供无gas费游戏、反机器人系统以及通过网页和移动平台的便捷访问来解决这些挑战。

其代币经济学也反映了可持续结构，20%分配给预售，20%用于流动性，以及在开发、财政和营销方面的进一步划分。凭借固定供应和经过审计的智能合约，Tapzi避免了类似项目中常见的通胀陷阱。该代币目前价格为0.0035美元，预计在下一阶段将增至0.0045美元，预计上市价格为0.01美元；从当前价值有机增长186%的潜力。

对于投资者来说，Tapzi代表的不仅仅是短期投机。它被设计为一个自我维持的生态系统，整合了基于技能的游戏、可扩展基础设施和开发者参与，与不断扩大的Web3游戏行业的长期轨迹保持一致。

Uniswap (UNI)

Uniswap是加密生态系统中最具影响力的去中心化交易所(DEX)之一，使代币能够在没有中介的情况下进行点对点交易。

建立在以太坊上，它开创了自动做市商(AMM)模型，用流动性池取代传统订单簿。这个系统允许用户即时交换代币，同时流动性提供者通过向池中贡献资产赚取奖励。UNI代币既作为治理工具又作为激励机制，赋予持有者对协议升级和费用结构的投票权。

对于投资者来说，UNI的吸引力在于其在去中心化金融(DeFi)中的强势定位，随着更多用户远离中心化平台，这个行业预计将显著扩张。

拥有超过40亿美元的总锁定价值(TVL)和数百万月活用户，Uniswap展示了其在市场周期中的韧性和相关性。其路线图包括跨链扩展、Layer-2扩展以实现更快更便宜的交易，以及深化流动性激励的新功能。

UNI的长期投资回报潜力源于两种力量：去中心化交易所的采用率上升以及其领先于竞争对手的创新能力。随着全球监管机构审查中心化交易所，像Uniswap这样的平台作为更安全、抗审查的替代方案获得了信誉。对于寻求接触DeFi增长曲线的投资者，UNI提供了实用性和治理权力，使其成为可持续回报最有前途的资产之一。

Avalanche (AVAX)

Avalanche是一个为速度、可扩展性和开发者友好应用设计的Layer-1区块链。它以独特的共识机制区分自己，能够在不到两秒内实现交易最终确认，使其成为运行中最快的区块链之一。

AVAX代币推动网络活动，覆盖交易费用、质押和治理参与。Avalanche的生态系统在DeFi、NFT和企业解决方案方面快速增长，其去中心化应用锁定了超过10亿美元的资产。

其"子网"功能允许开发者创建可定制的区块链，支持从游戏经济到机构级平台的独特用例。这种灵活性使Avalanche不仅成为以太坊和Solana的竞争对手，也成为主流采用的实用基础设施。

对于投资者来说，AVAX的上升潜力在于其创新和采用的平衡。通过与机构、游戏工作室和金融科技公司的合作，它已经开辟了成为多行业区块链解决方案的道路。

其提供低成本、闪电般快速交易的能力使其能够吸引对以太坊费用和拥堵感到沮丧的开发者和用户。随着加密分析师预测对高效、可互操作生态系统的需求增加，Avalanche作为具有实际效用和可扩展性的竞争者脱颖而出。

对于长期投资回报寻求者，AVAX既代表了技术突破，也是区块链基础设施中可获取的增长机会。

Chainlink (LINK)

Chainlink是领先的去中心化预言机网络，弥合了智能合约和现实世界数据之间的差距。虽然大多数区块链是封闭系统，但智能合约通常需要外部信息如价格馈送、天气数据或选举结果来执行。

Chainlink通过去中心化节点网络安全地提供这些数据，确保准确性和可靠性。LINK代币通过补偿提供验证数据的节点运营商来推动生态系统，随着网络过渡到增强的安全机制，它也在质押中发挥作用。Chainlink的技术已经集成到主要DeFi协议中，实现了借贷平台、保险产品和衍生品交易等用例。

使Chainlink对投资者特别有吸引力的是其作为Web3中关键基础设施提供者的角色。随着DeFi、游戏和元宇宙应用的扩展，对可靠外部数据的需求只会增加，巩固Chainlink作为不可或缺服务提供商的地位。

其与全球企业的合作，包括Google Cloud和SWIFT，突显了其超越加密原生用例的潜力。对于长期投资回报，LINK提供了接触一个不仅对区块链未来至关重要，而且持续扩大其跨行业影响力的项目。

随着分析师将基础设施代币确定为高价值投资，Chainlink作为一个安全、实用驱动的投资脱颖而出，有望保持持续相关性。

Litecoin (LTC)

莱特币是最古老和最受认可的加密货币之一，常被称为"比特币的黄金，莱特币的白银"。2011年推出，它被设计为比特币的更快、更便宜的替代品，区块生成时间为2.5分钟，而比特币为10分钟。

LTC代币主要用于点对点交易，为日常支付提供成本效益的解决方案。随着时间推移，莱特币通过集成隔离见证(SegWit)和闪电网络等升级保持了其相关性，确保可扩展性和提高效率。最近，该网络采用了MimbleWimble扩展块(MWEB)来增强隐私，将莱特币定位为具有长期实用性的现代支付导向区块链。

对于投资者来说，LTC的吸引力在于其韧性和广泛采用。它被全球数千商家接受，集成到PayPal的加密服务中，并得到几乎所有主要交易所的支持。其强大的品牌认知度和可靠性使其在由较新代币主导的市场中具有持久力。

虽然莱特币可能不会承诺与新兴小市值代币相同的指数级增长，但其稳定性和实用性使其成为有价值的多元化资产。对于寻求平衡增长与较低下行风险的投资回报的人来说，LTC仍然是一个经过验证的竞争者，拥有既定的记录和不断发展的路线图。

本周最佳购买加密货币的最后总结

随着加密货币市场的发展，投资回报率最大的机会越来越多地出现在结合实用性、创新和时机的项目中。虽然像Uniswap、Avalanche、Chainlink和Litecoin这样的知名项目仍然是生态系统的基本支柱，但像Tapzi这样的预售项目展示了早期定位如何能够释放指数级增长。

随着监管明确性的加强和全球采用的加速，投资者现在有机会平衡稳定性与高增长风险。对于那些寻求2025年最佳购买加密货币的人来说，将已建立的资产与有前途的预售相结合提供了一种策略，可以最大化安全性和巨大投资回报的潜力。

本出版物为赞助内容。Coindoo不认可或承担本页面上内容、准确性、质量、广告、产品或任何其他材料的责任。鼓励读者在进行任何与加密货币相关的行动之前进行自己的研究。Coindoo将不会直接或间接对使用或依赖任何内容、商品或服务所导致的损害或损失负责。始终进行自己的研究。

作者

Coindoo记者

相关故事



下一篇文章

来源：https://coindoo.com/this-weeks-best-crypto-to-buy-analyst-pick-tapzi-as-the-leading-cryptocurrency-for-september/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15022+9.68%
1
1$0.02675+11.92%
4
4$0.06269+2.00%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01718+1.17%
Oasis
ROSE$0.02158-3.66%
Union
U$0.006061-2.03%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02675+11.92%
MAY
MAY$0.02798+0.32%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,261.63
$105,261.63$105,261.63

+1.44%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,532.25
$3,532.25$3,532.25

+0.47%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5223
$2.5223$2.5223

+8.90%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.94
$165.94$165.94

+2.09%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17926
$0.17926$0.17926

+0.66%