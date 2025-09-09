分析公司警告，揭示对比特币和山寨币的预期！"关注美国通胀数据！"

总部位于新加坡的加密货币公司QCP Capital评估了上周五发布的非农就业数据对市场和加密货币的影响。

QCP分析师表示，他们在疲软的就业数据之后提高了对降息的预期，并且随着降息预期风险偏好增加，但这种情况并未反映在加密货币市场上。

此时，股市回升，黄金创下新高，但比特币(BTC)和山寨币独立运行并呈现横盘表现。

分析师表示，市场将横向整合视为下行趋势，9月到期的看跌期权需求增加。

另一方面，分析师表示，尽管看跌趋势增加和ETF资金流出，BTC仍保持在110,000美元以上，以太坊(ETH)在4,250美元以上，声称这种整合反映了加密货币的韧性。

分析师还指出加密货币市场缺乏方向和信心，称这种缺乏可能是由于市场对周四美国通胀报告持谨慎态度。

QCP分析师最后补充说，除非有明确的催化剂，否则比特币和加密货币市场可能会继续整合。

如果CPI比预期上升0.3%，美联储降息路径可能变得复杂。

然而，考虑到关税因素，市场不会对这种情况感到太惊讶。

即使关税政策导致数据暂时飙升，考虑到当前的经济环境，特朗普政府不太可能进一步升级贸易争端。

因此，除非本周的通胀数据导致过度反应，否则只要没有重大催化剂，加密货币市场将继续获得强劲支持。"

