比特币超级买家的灵感

作为一名加密货币作家，Bogdan的职责分为研究和撰写文章，以及用他那接近政治不正确的幽默来娱乐团队，如果你愿意，可以说他是一位有抱负的Bill Burr。
凭借他在科技、网络安全、模型设计、健身、加密货币和其他不便命名的主题等众多领域超过12年的写作经验，他已成为团队的真正资产。
虽然他在PrivacyAffairs担任高级作家的职位让他学到了关于自我管理能力的宝贵经验，但他的整个写作生涯一直是自我提升的锻炼。
现在，他已准备好深入研究加密货币，并教导人们如何在区块链上控制自己的资金。随着法定货币永远贬值，Bitcoin和山寨币似乎是Bogdan最合适的替代选择。
Bogdan最大的职业成就，除了在Bitcoinist获得主要作家职位外，还有他在Blackwood Productions担任写作经理的5年经历，在那里他协调了一个由四名作家组成的团队。
在那段时间里，他了解到团队合作的价值，以及创造一个能培养效率、积极性和友谊的工作环境的重要性。
