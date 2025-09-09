比特币中发生了一个几乎不可能的事件：单独矿工用单一设备挖出了一个BTC区块 - 他赚了多少钱

比特币网络上发生了一件罕见事件。一位仅拥有200 TH/s处理能力的独立矿工成功解决了比特币区块编号913,593，获得了总计3.129 BTC（约347,980美元）的奖励。

区块奖励包括3.125 BTC区块补贴（347,509美元）和0.004 BTC交易费（471美元）。

CKpool开发者Con Kolivas认为，用如此低的处理能力解决一个区块在统计学上几乎是不可能的：

这种处理能力相当于仅一台2024年比特大陆蚂蚁矿机S21。该矿工的哈希率仅占比特币网络总处理能力1.04 ZH/s的0.00002%。相比之下，主要的公开交易矿业公司MARA运营在59.4 EH/s，而IREN则在50 EH/s。

比特币的总处理能力最近已超过1 ZH/s，达到创纪录水平。由于难度上升、费用下降和收入减少，小规模矿工通常选择加入矿池以获得稳定回报。然而，这一事件再次证明，尽管罕见，单独挖矿可能就像彩票一样。

*这不是投资建议。

立即关注我们的Telegram和Twitter账号，获取独家新闻、分析和链上数据！